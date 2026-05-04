Výpověď ze strany zaměstnance: Vzor ke stažení

Dominika Nováková
Dnes
žena podávající výpověď ze zaměstnání
Autor: Shutterstock.com
Ilustrační obrázek
K podání výpovědi se vážou jasná pravidla, která jsou dána zákoníkem práce. Zaměstnanec by je měl následovat, aby byla jeho výpověď ze zaměstnání uznána za platnou. Nevíte-li si s jejím sepsáním rady, nabízíme vám ke stažení vzor výpovědi zaměstnance podle aktuálního znění zákoníku zcela zdarma.

Jedná se o písemné oznámení o ukončení pracovního poměru. Aby byla výpověď uznána za platnou, musí splňovat dvě podmínky. Zaprvé ji zaměstnanec musí podat písemně a zadruhé ji následně musí doručit svému zaměstnavateli, a to buď osobně, nebo doporučeně poštou. K výpovědi sdělené pouze ústně se nepřihlíží.

Co musí obsahovat výpověď podaná zaměstnancem?

Výpověď může zaměstnanec podat kdykoli, aniž by musel uvádět důvody svého odchodu. Právní náležitosti, které výpověď musí zahrnovat, jsou následující:

  • identifikace zaměstnance a zaměstnavatele,
  • uvedení pracovněprávního vztahu,
  • tzv. projev vůle, 
  • datum podání výpovědi,
  • podpis zaměstnance.

Obecně platí, že výpověď by měla být napsána co nejsrozumitelněji a nejkonkrétněji, aby se tím předešlo jakémukoli nedorozumění. Musí z ní jednoznačně vyplývat, kdo je jejím podavatelem a kdo adresátem. Jde o jednostranný právní úkon, který nevyžaduje schválení druhé strany. Naopak je zapotřebí mít doručení výpovědi jak prokázat, aby ji zaměstnavatel nemohl napadnout. 

Výpověď lze zaměstnavateli předat osobně, zaslat skrze datovou schránku nebo poslat poštou doporučeně s dodejkou či do vlastních rukou. Výpovědní doba v takovém případě začíná doručením zásilky. Co se týče tzv. projevu vůle, má se jím na mysli jasné prohlášení, že vypovídáte pracovní poměr. Můžete dodat, že tak činíte na základě § 50.

výpověď zaměstnance vzor

Autor: Redakce

Vzor výpovědi zaměstnance si můžete stáhnout zde.

Tento vzor smlouvy připravila advokátní kancelář Dostupný advokát. Jde o obecný vzor dokumentu, který nepředstavuje právní radu pro konkrétní případ. Každá situace má své specifické okolnosti, a vzor proto nemusí postihnout všechny varianty ani obsahovat všechna potřebná ujednání. Pro ověření vhodnosti vzoru a správné vyplnění doporučujeme konzultaci s advokátem na www.dostupnyadvokat.cz.

Výpovědní doba

Co se týče výpovědní doby, je stanovena na dva měsíce. Od 1. 6. 2025 nicméně vstoupila v platnost flexinovela, která určuje, že výpovědní doba se začíná odpočítávat přesně ode dne doručení výpovědi, nikoli až od prvního dne následujícího měsíce, jako tomu bylo v předchozích letech. Pro ilustraci, jestliže je výpověď doručena 2. října, ukončení pracovního poměru připadá na 2. prosince. 

Pokud by došlo k tomu, že daný den v cílovém měsíci neexistuje, připadalo by ukončení pracovního poměru na poslední den tohoto měsíce. Jde například o situaci, kdy by výpovědní doba běžela od 31. prosince, a tedy končila 28. února. Podle potřeby lze délku výpovědní doby prodloužit na základě písemné dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Za běžných okolností ale není možné, aby trvala méně jak 2 měsíce. 

Zkrácení výpovědní doby lze vyjednat pouze uzavřením písemné dohody o rozvázání pracovního poměru se zaměstnavatelem. Po dobu trvání výpovědní doby je zároveň zaměstnancova povinnost pokračovat ve výkonu práce, zaměstnavatel pak musí dodržet všechny podmínky pracovní smlouvy, a to včetně vyplacení mzdy, dovolené a benefitů. 

K jakým pochybením při podávání výpovědi dochází?

Chyby, kterých se zaměstnanci při podávání výpovědi nejčastěji dopouští, zahrnují:

  • neprokazatelné doručení výpovědi,
  • ústní podání výpovědi namísto písemné formy,
  • nesprávné určení délky výpovědní doby,
  • ukončení pracovního poměru v rozporu s dohodou či výpovědní dobou.

Dopuštění se některé z výše uvedených chyb může mít nepříjemné následky. Může se tak například stát, že pracovní poměr stále přetrvává, ačkoli jeho podavatel ho již pokládá za ukončený a přestane do práce docházet, za což mu hrozí postih. Zaměstnavatel na něm pak může vymáhat náhradu vzniklé škody. 

