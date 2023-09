Vyrábí sušené maso. Při svém podnikání pokračuje v tradici lovectví a včelařství

Za podnikáním byl vážný úraz

Cesta k výrobě sušeného masa byla u Michala Orság trochu delší, protože do 23 let o podnikání neměl zájem a zajímal ho jenom freestyle snowboarding. Jak to ale u takových extrémních sportů bývá, stal se mu těžký úraz, měl frakturu celé lebky a ocitl se na nějakou dobu v nemocnici. Doktoři říkali, že by to přežil jeden člověk z deseti a ještě s trvalými následky. Já to naštěstí přežil, jsem úplně v pořádku, ale musel jsem změnit koníčky, vzpomíná Michal a popisuje, jak jel z nemocnice za tátou na vesnici. Měl tam dva úly a dělal myslivost. Včely Michala fascinovaly, začal je rozšiřovat.

Jednoho dne měl pak Michal Orság úspěšný lov. Chytil jelena. Když zvěřinu zpracovávali, on v této době sledoval zahraniční lovce. Zjistil, jak suší maso. Zkusili jsme vysušit první maso z kýty jelena a potom i z hřbetu a tím se to začalo nabalovat. Také jsme ho sladili vlastním medem, upřesňuje. Minimálně dva roky vše poté vylaďovali. Zkoušeli, jaká část masa je nejlepší, jak dlouho sušit, na jakou tloušťku krájet a pak si hráli s příchutěmi a hledali správné poměry. Sušené maso tehdy rozdávali a řídili se získanou zpětnou vazbou.

Nyní Michal podniká společně se svou snoubenkou, která s ním byla u zrodu a celé to s ním tvořila. Když začínali, oba dělali úplně všechno. Dnes to mají více rozdělené. Žena se více stará o grafiku, zákaznický servis nebo expedici objednávek a já mám na starosti hlavně vývoj a strategii. Poté jsou lidé ve výrobě, doplňuje Michal Orság.





Příprava sušeného masa není složitá

Základem při výrobě jerky je mít kvalitní maso. Podle Michala je nejlepší zvěřina, která patří mezi nejzdravější maso. Pokud je tedy dobře ulovená, netrápila se a nebyly tam stresové faktory. U hovězího je důležitý welfare, tedy když je chov takový, že má dobytek dostatek místa na spaní, velký volný výběh a zvířata obecně nejsou ve stresu a mají fyzickou pohodu. Mezi jejich dodavatele patří AGRO – Měřín, kde ctí zásady welfare, a Vension vykupující a zpracovávající zvěřinu. Najít dodavatele není zas tak těžké, to jde celkem rychle, stejně jako to vyrobit. Ale na celém procesu je nejtěžší naučit se to prodávat a odkomunikovat, zdůrazňuje Michal Orság.

Primárně dělá sušené maso z kýty, kde nesmí být žádný tuk ani blána, takže se to ručně nožem odblaňuje. Následně ho nakrájí a připraví se marináda. Ta může být se sójovou omáčkou nebo bez ní, stejně tak oslazená nebo neslazená a přidává se do ní různé koření. Tvoří si ji z vlastní směsi koření a omáček s tím, že je pro ně důležité, aby vše bylo bez chemie, barviv nebo glutamátů. Používat nechtějí ani zvlhčovadla a podobné látky. Následně se v marinádě nechává maso 48 hodin v lednici, aby se promísily všechny chutě. Pak se musí každý plát masa ručně položit na sušicí plátno, suší se jeden den a pak už se nakrájené maso zabalí do balíčku, dodává Michal Orság.¨

K výrobě je potřeba pozitivní nálada a dobrá atmosféra, ale jinak především ostrý nůž, maso, koření, sušička a obalový materiál na hotový výrobek. Podle Michala Orsága si spousta lidí připravuje sušené maso i doma, a to například v troubě. Druhou variantou jsou pak velké profesionální sušičky. Co se týče nožů, ještě nenarazili na osvědčenou značku. Proto je střídají.

Med je nejlepší sladidlo

MO jerky je unikátní v tom, že je do něj přidáván vlastní med. Jsou v tom jediní v Evropě. Podle Michala možná i na světě. Ten dále vysvětluje, že by si člověk neměl představovat, že by použitím medu bylo maso přirozeně sladké jako třeba bonbon, ale jde o to, že spíše zaobalí chuť a dodá určitý tón, například ovocný. Maso také lehce změkčí. My sladíme medem, protože ostatní výrobci používají například cukr nebo fruktózový sirup. Musíme použít med, když si ho sami děláme, dodává s úsměvem a s tím, že je podle něj med to nejzdravější sladidlo. Některá jejich sušená masa jsou však i neslazená. Med zkrátka doladí chutě a zjemní používanou sójovou a worchesterovou omáčku.

V nabídce není jen sušené maso

Značka se vyznačuje širokým výběrem sušeného masa a také jedinečnými příchutěmi, které vysušili jako první v Česku. Konkrétně se jedná například o mango a habanero, nyní udělali sérii pivních jerky ve spolupráci s pivovarem Tvarg – černé pivo a apa beer. Nejprodávanější je cheddar cheese, ten teď vede. Asi uděláme i nějaké parmazánové. Dohání je hodně ty pivní, protože lidé rádi zkouší. Oblíbené jsou i medovo-hořčicové. To jsou takové naše bestsellery, vyjmenovává Michal Orság.

Specialitou je také takzvané mushroom jerky vyráběné ze dvou druhů hub – ze shitake nebo hlívy ústřičné. Ty získávají z českých farem a zpracovávají se podobně jako maso, maximálně se ještě trochu povaří. Někteří lidé nemají rádi houby, jiní je milují a je potřeba u takového produktu dělat osvětu. Je to něco nového, takže lidé to pomalu ochutnávají a zkouší, doplňuje Michal. Koho neláká sušené maso, může si v MO jerky zakoupit protein masové tyčinky, které mají měkčí konzistenci. Kupují si je především sportovci nebo například cestovatelé.

Výše zmíněná spolupráce s pivovarem není jediná, kterou MO jerky mají. Na jejich e-shopu prodávají například i fruitky, wormíky nebo produkty ze zázvoru. Michal Orság to obhajuje tím, že zjistil, že je potřeba rozšiřovat sortiment a nestačí podnikání stavět jen na sušeném mase. Navázali tedy spolupráci například s výrobcem ginger shotu s tím, že by jej chtěli vyrobit s jejich vlastním medem. A podobné je to také s ostatními firmami, u kterých si za určitých podmínek vydobyli, aby to bylo pod jejich značkou. Chceme, aby byl ten sortiment větší a větší. Teď chceme dělat masové chipsy a sušené plody, jako je mango nebo ananas, prozradil Michal.

Prodej probíhá online i na akcích