Vyrazte s dětmi za zábavou i poznáním. Víme, co mají parky a centra nového

Hlavně pro děti je připravena spousta novinek

V Pevnosti poznání Univerzity Palackého mají letos několik nových exponátů (větrná spirála, Q-robot, rozšíření exponátu mozku o interaktivní prvky a cévu) a také řadu nových akcí, jako jsou Vetřelci v Pevnosti, Voda, základ života, Letní mise Strážců poznání a v planetáriu spustí na začátku srpna novou projekční techniku. Ve Fajnparku v Chlumci nad Cidlinou letos otevřeli novou atrakci – Pirátské čluny a podle Romana Švece si to návštěvníci opravdu užívají a dobře se baví. V Domě vody mají na naučné stezce nový 7500 kg vážící exponát v podobě originálního rozstřikovacího uzávěru, který 50 let sloužil v nitru hráze v. n. Švihov k odpouštění vody z přehrady do řeky Želivky. V letošním roce pokračují v projektu Čistá voda není náhoda, který je podpořen z Norských fondů – zaměřují se na osvětu o mikropolutantech – látkách, které mohou znečišťovat povrchové vody.

Hana Laudátová, manažerka pro marketing a PR z VIDA! science centrum, uvedla, že každoročně mají několik novinek. Od poloviny července přivítají novou dočasnou výstavu „Tady bydlí Akčňákovi“, která představuje netradiční dům, kde si návštěvníci mohou užít radost z pohybu u nevšedních aktivit, jako je skákání na posteli, hraní ping-pongu s pánvičkami nebo překážkovou dráhu z prádelních šňůr. V jejich Divadle vědy uvádí také nové představení „Aero“ věnované aerodynamice a odpovědi na otázku, jak mohou letadla létat, i když jsou těžší než vzduch, a obecně věnují ve VIDA! prázdniny tématu létání. iQLANDIA má zbrusu novou velkou expozici MatematikUM, která návštěvníkům zábavně přiblíží, jak důležitá je matematika v běžném životě. Najdou zde desítky exponátů od jednoduchých hlavolamů po virtuální nebo rozšířenou realitu, programy pro školy, aplikace a další, upřesňuje specialista marketingu Jiří Vojtěch.

Pod společnost Toboga spadají hned čtyři zábavní parky (Fantasy Praha, Tongo Hradec, Bongo Brno a Galaxie Zlín) a největší změnou prochází letos ten v Hradci Králové, který se otevře kompletně zrekonstruovaný v zimě. Navíc, jak prozradil Tomáš Valášek, zde na podzim v OC Futurum Hradec Králové otevřou pátý provoz s názvem Toboga Jump. V Praze na Zličíně v Toboze dojde již teď o prázdninách ke zdvojnásobení plochy dětského koutku a jeho doplnění o mnoho dalších atrakcí. Ve Zlíně i Brně jsme vyměnili kompletně koberec a v Galaxii máme dva nové nafukovací megahrady, dodává. V Zážitkovém parku Zeměráj se letos zaměřili především na zkvalitňování a rozšiřování stávajících aktivit a na některá stanoviště doplnili nové herní prvky. Jak prozradila Kateřina Havránková, v nejbližších dnech dokončí interiér Vladanova domu v archeoskanzenu slovanské vesnice Hruškov.

Z atrakcí si každý vybere tu svou oblíbenou

Podle Tomáše Valáška to není o oblíbenosti nějaké atrakce, u nich je zásadní vhodně zvolený mix atrakcí tak, aby se děti i jejich doprovod dokázal zabavit dlouhé hodiny. Mezi ty největší atrakce pak patří multifunkční prolézačka se skluzavkami a tobogány, trampolíny, horolezecká stěna či velké nafukovací hrady. Také Roman Švec říká, že každému vyhovuje něco jiného a jsou návštěvníci, kteří chodí neustále dokola do 10D kina, jiní si chválí klidnou stezku přírodou – Bosov a velký zájem je i o obyčejný plážový fotbal. Martina Vysloužilová, PR & Media z Pevnosti poznání Univerzity Palackého, popisuje, že obecně nejvíce oblíbenou atrakcí je gyroskop – trenažér pilotů a astronautů, ale také kuličková dráha a planetárium. Lidé se také hodně zajímají o velký model mozku a oka a velmi oblíbenou aktivitou jsou chemické pokusy v Laboratoři poznání, jako je například výroba slizu nebo bezpečné pokusy s ohněm. Miroslav Rezner, ředitel provozoven BRuNO family park a dalších, si troufá říct, že u nich využití a zábavu najde opravdu každý, a to od dítěte až po rodiče nebo prarodiče. Mezi favority patří ve vnitřní části především skákací polštář a ve venkovní části pak Brunova vodní říše.

Podobně park Zeměráj nabízí zábavu pro celou rodinu, pro všechny věkové kategorie. Velmi oblíbená je dobrodružná stezka naboso vedená rozmanitým terénem včetně potoka, skály, balvanů, lesem i loukou a doplněná balančními i vzdělávacími legračními prvky. Ústředním místem Zeměráje je živá raně středověká vesnice obklopená políčky, zahradami a pastvinami pro kozy a ovce, kde se návštěvníci zapojí do každodenních činností obyvatel, sekají dřevo, melou mouku, češou vlnu, vyrábí nádoby apod. Děti pak podle Kateřiny Havránkové milují jejich velké dřevěné myší bludiště, pátrání v archeologickém nalezišti a dětskou herní vesnici Hrejkov s kovárnou, pekárnou, obchodem, divadlem, hospodou i úřadem. Příkladem stovek interaktivních exponátů na šesti podlažích iQLANDIE a iQPARKu je projížďka roverem po Marsu, 3D vesmírný kolotoč využívaný při výcviku kosmonautů, mind ball – kulička ovládaná silou myšlenek nebo třeba planetárium zobrazující známý vesmír v reálném čase.

V našich dotaznících spokojenosti, které pravidelně děláme, stále vede v oblíbenosti naše expozice. Nabízí 180 exponátů, se kterými si můžete hrát a objevovat tak, jak funguje svět kolem nás. Obří srdce, trenažér pilotů stíhaček, tornádo, vichřice, magnetické sochy, zmražené stíny – to jsou ukázky některých z nich, vyjmenovává Hana Laudátová. Podle ředitelky Návštěvnického střediska Vodní dům Kateřiny Zemanové mezi velmi oblíbené aktivity patří exkurze na hráz vodní nádrže Švihov, což je komentovaná prohlídka, která trvá cca 1 hodinu a návštěvníci se dozví mnoho informací o stavbě přehrady, historii zatopených obcí, o výrobě pitné vody i o okolní krajině a vzácných rostlinných i živočišných druzích. Především v letních měsících patří k nejoblíbenějším atrakcím vodní hrátky v atriu vodního domu, kde si můžete zkusit sílu vody pomocí pump, mlýnků, rozvodníků nebo Archimédova šroubu, přidává.

Podívejte se na atrakce do naší velké galerie

Jak to vypadá s cenami?

V Pevnosti poznání mají ceny stále nízké s ohledem na jiné instituce i přesto, že došlo ke zdražení na začátku roku. Zvýšení vstupného bylo plánované – jak z pohledu aktuálního trhu, tak plánovaného rozpočtu. Roman Švec říká, že asi jako jedni z mála ještě z důvodu inflace nezdražovali s tím, že vstupné jen zvyšovali o cenu nové atrakce a doufají, že jim pomůže rozmělnit zvýšené vstupní náklady. Ve Vodním domě zdražili na začátku letošního roku asi o 20 %, a to především z důvodu vysokého nárůstu provozních nákladů. Podobně ve VIDA! science centrum od 1. května mají vstupné navýšené o 11 až 17 % podle druhu vstupenky. V Zeměráji zdražili o 20 Kč. iQLANDIA upravila ceny již v únoru v souvislosti s raketovým nárůstem cen energií. Zároveň však návštěvníkům nabízí vstupenky zakoupené on-line až s 20procentní slevou, tedy kdo nakoupí on-line, je na původních cenách.

Snažíme se stále o to, aby naše provozy byly cenově dostupné co nejvíce rodinám. Jelikož se nás ale velmi dotýká zdražování všech nákladových položek, musíme ceny průběžně aktualizovat, vysvětluje Tomáš Valášek. Tak jako u veškerých jiných soukromých subjektů, tak i my jsme byli nuceni řešit navýšení řádově ve výši cca 6–15 % u cen vstupného, ale i ostatních služeb, jako například dětských narozeninových oslav, táborů anebo pak v neposlední řadě cen v gastro sortimentu a doprovodného prodeje, přiznává Miroslav Rezner a podotýká, že po nucených uzavírkách ve službách řeší stále aktuálně nedostatek pracovní síly – gastro, hotelnictví a celkově turismus. To bylo drobným problémem již před nástupem pandemie a po ní se tato situace bohužel ještě zhoršila, dodává.





Přehled, kde se zabavit nejen s dětmi

Název Město Ceny celodenního rodinného vstupného (2 dospělí + 2 děti) Bongo Brno 749 Kč BRuNO family park Brno 899 Kč Fajnpark Chlumec nad Cidlinou 1,490 Kč Fantasy Praha 949 Kč Galaxie Zlín 869 Kč iQLANDIA Liberec 1,160 Kč Permonium Oslavany (okres Brno venkov) 950 Kč Pevnost poznání Olomouc 470 Kč Šikland Zvole nad Pernštejnem 800–910 Kč VIDA! science centrum Brno 650 Kč Vodní dům Hulice (okres Benešov) 270 Kč Zážitkový park Zeměráj Kovářov (okres Písek) 560 Kč (jednotné vstupné 140 Kč/os)

Obecně se zábavním areálům daří dobře

Tomáš Valášek říká, že pro ně covidové roky byly velmi náročné. Od začátku letošního roku se ale situace zlepšovala a oni doufají, že na podzim budou uchráněni od dalších restrikcí a omezení. Máme také obavy z narůstajících cen za energie, ale snad tuto těžkou dobu i díky našim fantastickým zákazníkům přežijeme, doplňuje. V iQLANDII návštěvnost kopíruje standardní předcovidový průběh, za prvních šest měsíců navštívilo jejich světy 208 tisíc návštěvníků. Drtí je ceny energií, které jim vzrostly meziročně pětkrát, což v ročním součtu znamená několik milionů, které musí najít v úsporách a zvýšení vstupného. Vzhledem k inflaci budeme muset přistoupit samozřejmě i k navýšení mezd. Nepřijde-li ale nějaká katastrofa, hospodářský rok ukončíme na nule, shrnuje Jiří Vojtěch.

Roman Švec podotýká, že ve venkovních areálech je problém s návštěvností, jež je hodně závislá na počasí. Proto se u nich můžete setkat se situací, kdy je areál poloprázdný a jindy zase plný a letos mají návštěvnost odpovídající té loňské. Zábavnímu vědeckému parku VIDA! se daří dobře. Letos k nám už dorazilo 90 tisíc návštěvníků. Vrátily se i školy. Jen v květnu a červnu jsme uvedli neuvěřitelných 600 výukových programů, uvádí Hana Laudátová. V Pevnosti poznání je roční návštěvnost okolo 100 000 návštěvníků, což i v letošním roce zřejmě splní a s čísly jsou spokojení. Díky tomu, že už se zase plně můžeme věnovat všem aktivitám (školní programy, výjezdní balíčky, aktivity v expozicích, tábory, kroužky a další) se nám daří výborně, raduje se Martina Vysloužilová.

Vodní dům patří k nejnavštěvovanějším turistickým cílům v kraji blanických rytířů a před obdobím covidu dosahovala roční návštěvnost téměř ke 30 tisícům osob za rok. Letos věří, že dosáhnou na 25 tisíc osob za celý rok. Podle Miroslava Reznera lze zatím tento rok hodnotit kladně a jsou na podobných nebo i lepších číslech než v roce 2019, což je skvělé. 2019 bylo pro ně nejlepší období, tak asi jako všude ve službách, obchodu nebo tuzemském cestovním ruchu. Léto vypadá nadějně a dle aktuálních predikcí se povede překonat roky 2019 a také pak snad i 2021, kde mohli sledovat podobný trend. Celkově se snažíme dělat kroky, které nám případně do tohoto období pomohou, a věřím, že nás podrží stálí tuzemští zákazníci a také, že se situace relativně v krátké době zase vrátí do normálu, shrnuje.

Zeměráj je především srdcová záležitost, park je opečovávaný s láskou a osobním zaujetím jejich stálých i sezónních zaměstnanců. Kateřina Havránková v této souvislosti vysvětluje, že se ekonomicky stále snaží najít rovnováhu mezi dostačující prosperitou a cenovou dostupností pro české rodiny s dětmi. Na základě velmi pozitivní zpětné vazby od našich návštěvníků a také skutečnosti, že se nám naprostá většina lidí vrací opakovaně, a to i během jedné sezóny, můžeme s radostí konstatovat, že se nám daří, uzavírá s úsměvem.