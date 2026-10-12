Vyšší limit pro pojistné a změna zdanění u dohod o provedení práce od roku 2027

Dohody konané mimo pracovní poměr si stále zachovávají určitou míru flexibility, přestože se po nedávných novelách zákoníku práce podmínky výkonu práce na dohody v některých ohledech přibližují pracovnímu poměru. Nadále jsou však zaměstnavateli i zaměstnanci preferovány především pro jejich speciální právní úpravu v oblasti daně z příjmů fyzických osob či odvodů pojistného.
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Sociální pojištění a dohody o provedení práce
Zákon o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele (JMHZ) zásadně změnil pravidelné informační povinnosti zaměstnavatelů vůči státním institucím. Zaměstnavatelé jsou povinni registrovat všechny své zaměstnance (tedy i zaměstnance konající práci na dohody konané mimo pracovní poměr) nejpozději před zahájením výkonu práce v databázi zaměstnanců vedené pro účely JMHZ a podávají pravidelné měsíční hlášení, jehož součástí je i pojistná část, která nahradila dřívější formulář pro účely sociálního pojištění „Přehled o výši pojistného“.
Aktuálně je zaměstnanec účasten nemocenského pojištění a tím i důchodového pojištění, pokud měsíční odměna dosahuje částky 12 000 Kč. Pro posouzení rozhodného příjmu se odměna z více dohod o provedení práce (DPP) sjednaných v jednom měsíci s jedním zaměstnancem téhož zaměstnavatele sčítá. Od roku 2027 se rozhodná částka zvyšuje na 12 500 Kč.
Z ustanovení § 7a zákona o nemocenském pojištění vyplývá, že zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce jsou účastni pojištění, jestliže vykonávají zaměstnání na území České republiky a byl jim zúčtován započitatelný příjem v částce ve výši aspoň 25 % průměrné mzdy podle § 23b odst. 4 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to po zaokrouhlení na celé pětisetkoruny směrem dolů; výši této částky vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv sdělením.
Sdělení MPSV prozatím ve Sbírce zákonů nevyšlo, ale údaje ke stanovení průměrné mzdy jsou již známy z nařízení vlády č. 177/2026 Sb. Průměrná mzda pro rok 2027 činí 51 663 Kč, matematickým výpočtem tudíž vychází nová rozhodná částka pro dohodu o provedení práce na 12 500 Kč.
Zdravotní pojištění a dohody o provedení práce
V souladu s ustanovením § 5 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů je pojištěnec plátcem pojistného, pokud je zaměstnancem ve smyslu tohoto zákona. Za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů s určitými výjimkami. Mezi tyto výjimky patří i dohoda o provedení práce, pokud její příjem (případně úhrnný příjem v rámci jednoho měsíce) nedosahuje rozhodného (započitatelného) příjmu. Zaměstnání zde nevzniká a zaměstnanec se na zdravotní pojišťovnu nepřihlašuje. Ovšem nemá tím u zaměstnavatele vyřešeno své zdravotní pojištění.
Jakmile je rozhodné částky dosaženo, zaměstnavatel za daný kalendářní měsíc zaměstnance přihlásí (nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce následujícího) u příslušné zdravotní pojišťovny formulářem Hromadné oznámení zaměstnavatele kódem „P“. Zaměstnání vzniklo a zaměstnavatel odpovídá za řádný odvod zdravotního pojištění, případně doplatek do minimálního vyměřovacího základu.
Ve zdravotním pojištění se využívá stejná rozhodná částka jako v oblasti sociálního pojištění, tj. od roku 2027 se zvyšuje o 500 Kč na 12 500 Kč.
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Od roku 2027 se ruší institut srážkové daně podle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů u poplatníků (zaměstnanců) s příjmy ze závislé činnosti bez učiněného prohlášení k dani, a to formou transformace srážkové daně na tzv. konečnou zálohu na daň. Ta bude plnit obdobnou funkci jako dosavadní srážková daň. Zaměstnanci budou moci nadále příjmy zdaněné konečnou zálohou zahrnout do daňového přiznání nebo také do ročního zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele, pokud dodatečně učiní prohlášení k dani u posledního plátce (posledního zaměstnavatele).
Nové znění ustanovení § 6 odst. 4 písm. a) a b) zákona o daních z příjmů:
Příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně jsou samostatným základem pro výpočet zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti sazbou zálohy podle § 38h, pokud zaměstnanec u tohoto plátce daně neučinil prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, 5 nebo 7 anebo nevyužije-li postup podle § 38h odst. 10 a jedná-li se o příjmy podle odstavce 1
- a) plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nedosáhne za kalendářní měsíc částku rozhodnou pro účast zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce na nemocenském pojištění, nebo
- b) v úhrnné výši nedosahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc rozhodné částky pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění.
Znamená to, že se srážková daň transformuje na konečnou zálohu na daň, která se bude vybírat ze samostatného základu pro výpočet zálohy zaokrouhleného na celé koruny nahoru. Záloha na daň z příjmů fyzických osob podle odstavce 4 se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
Příklad:
Byla sjednána dohoda o provedení práce bez učiněného prohlášení k dani ve výši:
- a) 12 499 Kč – dohoda nebude podléhat odvodům pojistného a bude odvedena konečná záloha ve výši 1875 Kč (zaokrouhleno na korunu nahoru, srážková se nyní zaokrouhluje na koruny dolů ve prospěch zaměstnance),
- b) 12 501 Kč – dohoda bude podléhat odvodům pojistného a bude odvedena záloha na daň ve výši 1890 Kč (základ daně zaokrouhlen na 100 Kč nahoru).