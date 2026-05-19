Podnikatel.cz  »  Právo

Vyšší rodičovský příspěvek má háček. Nepolepší si všichni

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
přidejte názor

Sdílet

Malý blonďatý chlapeček ve věku 3 let sedí na koberci, vedle sebe má dva plyšové medvědy
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Rodiny s dětmi by se mohly dočkat vyšší podpory. Vláda schválila návrh na zvýšení rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun. Nepolepší si ale všichni.

Rodičovský příspěvek patří mezi nejvýznamnější dávky státní sociální podpory a pro řadu rodin představuje zásadní pomoc v období péče o malé děti. Po předchozím navýšení z roku 2024 nyní přichází další změna.

Vláda schválila navýšení o 50 tisíc korun

Kabinet schválil návrh ministra práce a sociálních věcí na zvýšení celkové částky rodičovského příspěvku.

Nově by měla výše dávky činit:

  • 400 000 korun – pro rodiny s jedním nejmladším dítětem,
  • 800 000 korun – v případě narození dvojčat nebo vícerčat.

Na vyšší částku nedosáhnou všichni

Důležitou informací je, že navýšení nebude platit zpětně. Vyšší rodičovský příspěvek se má vztahovat pouze na děti narozené od 1. ledna 2027, případně na děti převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů po nabytí účinnosti zákona.

Rodiče na rodičovské čeká překvapivý e-mail od ministerstva. Nemáte ho v poště? Přečtěte si také:

Rodiče na rodičovské čeká překvapivý e-mail od ministerstva. Nemáte ho v poště?

Co se mění a co zůstane stejné

Novela upravuje pouze celkovou výši příspěvku. Ostatní pravidla mají zůstat beze změn.

Nemění se například:

  • účel dávky,
  • okruh oprávněných osob,
  • administrativní postupy,
  • proces vyplácení ani podmínky čerpání.

Stát zároveň neplánuje zavádět nové povinnosti nebo omezení.

Novela zákoníku práce: Práce při rodičovské dovolené a úprava zkušební doby Přečtěte si také:

Novela zákoníku práce: Práce při rodičovské dovolené a úprava zkušební doby

Výše rodičovského příspěvku nyní

V současnosti zákon rozlišuje dvě částky:

  • 350 000 korun – pro rodiče pečující o nejmladší dítě narozené od 1. ledna 2024, nejdéle do 3 let věku dítěte,
  • 300 000 korun – pro rodiče pečující o nejmladší dítě narozené před 1. lednem 2024, nejdéle do 4 let věku dítěte.
Práce i podnikání na mateřské: Co se smí a kdy přijdete o dávky Přečtěte si také:

Práce i podnikání na mateřské: Co se smí a kdy přijdete o dávky

Pokud návrh projde legislativním procesem, rodiče dětí narozených od roku 2027 by si polepšili o dalších 50 tisíc korun. Cílem změny je podle ministerstva zmírnit dopady inflace a podpořit lepší sladění rodinného a pracovního života.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Archivace dat a ochrana osobních údajů
8. 6. 2026
9:00
Více
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2026
15. 9. 2026
9:00
Více
Fakturace v praxi roku 2026
5. 10. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Nový český cloud T-Mobilu na americké obry nemá

Obléká ženy, teď pro ně otevřel gym. Jeho posilovna boří stereotypy

Globální exploze paměťových čipů: buď nejsou, nebo jsou drahé

Česká televize a Český rozhlas v ústavě?

„Ženy neumějí investovat!" Mýtus, který v Česku padl

Edge drží v paměti hesla v čitelné podobě, mohou uniknout

Kritická chyba ve Windows je i po deseti letech stále nebezpečná

Jak nám název firmy brzdil obchod a proč jsme museli rebrandovat

Think tank Europarlamentu varuje před VPN

Nábytek jak z Alenky v říši divů. Vyměnila kancelář za prach a piliny

Počet OSVČ opět vzrostl. Co způsobí změny u švarcsystému?

Cloud z Lidlu zamíří do Česka. Schwarz Digits potvrdil expanzi

JMHZ v praxi: Účetním pomáhá software, malé firmy stále tápou

Suverénní datová centra v Evropě: Růst hlavně pro AI

Denisa se svou značkou vsadila na Instagram. Přišla o účet i obrat

Masakr Klempířova zákona o ČT a rozhlase

Zájem o tablety ochabuje, trh vyrostl o nevalných 0,1 %

Zbývá poslední týden pro registraci do TOP 100 ICT společností v ČR

Padají vám Windows s novou aktualizací? Nejste sami

Na léčbu antiobezitiky si připravte až deset a půl tisíc korun měsíčně

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Online školení: Archivace dat a ochrana osobních údajů
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).