Vyšší rodičovský příspěvek má háček. Nepolepší si všichni

Rodičovský příspěvek patří mezi nejvýznamnější dávky státní sociální podpory a pro řadu rodin představuje zásadní pomoc v období péče o malé děti. Po předchozím navýšení z roku 2024 nyní přichází další změna.
Vláda schválila navýšení o 50 tisíc korun
Kabinet schválil návrh ministra práce a sociálních věcí na zvýšení celkové částky rodičovského příspěvku.
Nově by měla výše dávky činit:
- 400 000 korun – pro rodiny s jedním nejmladším dítětem,
- 800 000 korun – v případě narození dvojčat nebo vícerčat.
Na vyšší částku nedosáhnou všichni
Důležitou informací je, že navýšení nebude platit zpětně. Vyšší rodičovský příspěvek se má vztahovat pouze na děti narozené od 1. ledna 2027, případně na děti převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů po nabytí účinnosti zákona.
Co se mění a co zůstane stejné
Novela upravuje pouze celkovou výši příspěvku. Ostatní pravidla mají zůstat beze změn.
Nemění se například:
- účel dávky,
- okruh oprávněných osob,
- administrativní postupy,
- proces vyplácení ani podmínky čerpání.
Stát zároveň neplánuje zavádět nové povinnosti nebo omezení.
Výše rodičovského příspěvku nyní
V současnosti zákon rozlišuje dvě částky:
- 350 000 korun – pro rodiče pečující o nejmladší dítě narozené od 1. ledna 2024, nejdéle do 3 let věku dítěte,
- 300 000 korun – pro rodiče pečující o nejmladší dítě narozené před 1. lednem 2024, nejdéle do 4 let věku dítěte.
Pokud návrh projde legislativním procesem, rodiče dětí narozených od roku 2027 by si polepšili o dalších 50 tisíc korun. Cílem změny je podle ministerstva zmírnit dopady inflace a podpořit lepší sladění rodinného a pracovního života.