Vytvořili pomocí AI srovnávač cen, který dokáže pro celý nákup doporučit jeden obchod

Cenito [cenyto] je nový srovnávač cen potravin. Webová i mobilní aplikace dokáže z vybraných produktů sestavit nákup a doporučit jeho nejlevnější variantu v konkrétním obchodě. Podle zakladatelů srovnávače Lukáše Dubovského a Ondřeje Beneše má ušetřit uživatelům výrazně čas a hlavně peníze. Aplikace je zdarma a sleduje přes 70 tisíc produktů ve 12 řetězcích včetně online prodejců Rohlík.cz a Košík.cz.
Hostem serveru Podnikatel.cz byl jeden ze spoluzakladatelů srovnávače Lukáš Dubovský.
Proč jste se pustili do srovnávání cen potravin a jak vznikla prvotní myšlenka?
Řekl bych, že to nebyl jeden konkrétní moment. Spíš taková opakovaná zkušenost. Zaprvé nám strašně vadilo pořád listovat různými letáky, offline i online, a různými kupónovými cenami. Shodli jsme se, že to dáme všechno do jednoho balíčku, do jedné aplikace, kde už to bude fungovat za nás.
Naklikám si, co potřebuju, a vyjde mi, kde to je nejlevnější. Bez toho, abych si musel pamatovat, že tady bylo tohle a tam bylo nejlevnější maso. Nápad vznikl z naší vlastní zkušenosti, chtěli jsme to mít na jednom místě.
Takže když jste dřív šel nakupovat, opravdu jste hodně srovnával ceny produktů v obchodech?
Přesně tak. Do minulého roku jsem byl student, takže jsem šetřil každou korunu. Když jsem se potřeboval najíst, koukal jsem na to, co kolik stojí.
Zkuste nám váš projekt popsat vlastními slovy. O čem je a proč by ho lidé měli používat? Trochu jste to naznačil, zkuste to rozebrat podrobněji.
Porovnám to s tím, co dneska na trhu je. Jsou zde slevové portály, nejznámější je asi Kupi.cz. Hlavní rozdíl proti Kupi je takový, že Kupi má jenom slevové akce. Všechny tyhle portály ukazují jenom věci ve slevě, které jsou v různých letácích dostupných na internetu, případně jim je některé supermarkety posílají napřímo.
Hlavní rozdíl u nás je v tom, že u nás jsou i neslevové akce. Nemůže se stát, že někde uvidím reklamu na nějakou slevu a u nás si člověk ve finále může zjistit, jestli je ta sleva reálná, jestli to v jiném obchodě není bez slevy levnější. To si u nás zákazník ověří, že je sleva fakt pravá.
A pak ještě druhá a velmi důležitá funkce je to, že si u nás zákazník může přidat 10 produktů do košíku a na základě jeho lokality mu to ukáže, kde obsah košík sežene nejlevněji, v jakém obchodě v jeho okolí.
Sledujete přes 70 000 produktů ve 12 řetězcích, prakticky na denní bázi. Odkud data berete a jak náročné je udržet je aktuální a přesná?
Pracujeme primárně s veřejnými zdroji. Cokoliv, co je někde veřejně dostupné, to na našem webu máme. Získáváme to legitimní formou, kterou jsme konzultovali s právníky, co je možné a co ne. Takže pracujeme na férové bázi, nic nezískáváme nelegálním způsobem.
Druhý způsob, jak data o cenách získáváme, je takový, že si u nás zákazník může uložit účtenku z nákupu a my na základě toho ceny ještě doporovnáváme. To je druhý zdroj dat o cenách.
Když se přesuneme k další části otázky, jak těžké je to udržet aktuální, tak nejtěžší na tom celém bylo postavit algoritmus, jak bude párovat produkty v košíku. Postavit celý tenhle systém bylo zatím to nejsložitější. Udržet to aktuální už ale víceméně složité není potom, co to člověk postaví.
Ten algoritmus jste si psali sami, nebo s pomocí AI, případně nějaké externí vývojové firmy?
V naší aplikaci jsme dva cofoundeři, já a Ondra. AI jsme samozřejmě používali na denní bázi. Dneska už AI může nahradit celý velký vývojářský tým. Když jsme to stavěli, tak nám AI pomáhala i s jakýmkoliv pairingem, který by se musel dělat ručně. Celému vývoji nám z nějaké části pomáhala AI. A pokud by se tohle mělo dělat ručně pár let zpátky, zabralo by to násobně víc času.
K technické části se ještě dostaneme. Na trhu jste s tímhle produktem velmi krátce, od 1. srpna. Je to tak?
Máte tak polopravdu. Vím, že na App Storu to je od nějakého 1. srpna, jestli se nepletu. Ale aktivní jsme až někdy od 13. srpna.
Na trhu jste tedy extrémně krátce. Přesto, ozval se vám už některý z těch 12 řetězců, ať už pozitivně, nebo negativně?
Zatím nikoliv. Podle mě jsme pro ty řetězce aktuálně příliš malí, ale věřím, že v dohledné době se o nás budou chtít zajímat a bude je zajímat, co děláme.
Do srovnání jste zařadili i online prodejce jako Rohlík nebo Košík, vedle klasických kamenných obchodů. Dá se online obchod s kamenným srovnávat jedna ku jedné?
Myslíte tím cenově?
Ano, cenově, nabídkou a tak dále. Online potraviny se často zaměřují i na produkty, které v kamenných prodejnách běžně nejsou, třeba na farmářské výrobky.
Přesně tak, máte pravdu. Když jsme dělali interní testování na tom, jestli vůbec online dovozci potravin můžou být někdy levnější, tak nám to po několika vytestovaných nákupech vyšlo. Překvapivě. Mezi Čechy bylo historicky dáno, že online dovoz a často i samotný nákup jsou dražší, což dneska už nemusí být nutně pravda. U některých vybraných nákupů to tak nebylo.
Samozřejmě se k tomu ale přičítá dovoz, který v tom algoritmu taky máme započítaný. Vidíte tam cenu samotného nákupu plus dopravu. A pokud například na Rohlíku je od nějaké ceny doprava zdarma, tak i tohle je v algoritmu zohledněno.
Cenito je prozatím úplně zdarma a bez reklam. Žádný řetězec si údajně nemůže koupit ani lepší pozici ve vyhledávání. Z čeho tedy firma reálně žije, respektive bude žít?
Máme připravených několik monetizačních modelů. Všechno ale hodně záleží na tom, jak moc velkou uživatelskou základnu dokážeme vybudovat. Mezi ty nejzákladnější a nejstandardnější patří klasická reklama. A případně affiliate spolupráce s řetězci, jak s těmi onlinovými, kam bychom mohli přímo pouštět traffic, tak nějaká forma kuponu, jakmile navážeme lepší spolupráci se supermarkety.
Monetizaci už tedy nějakým způsobem v hlavě máte. Jednali jste už s některým z těch řetězců, nebo čekáte, až naberete určitou uživatelskou základnu, a teprve potom je oslovíte?
Máme už připravené e-maily i nějakou strategii na to, jak bychom s nimi jednali a jak by ta spolupráce zhruba měla vypadat. Ale čekáme na tu větší trakci, samozřejmě. Ať máme co přinést ke stolu.
Na Slovensku loni spustilo ministerstvo financí vlastní státní srovnávač cen. U nás se o podobném řešení jednou také mluvilo, ale zatím z toho nic nebylo. Co by pro vás znamenalo, kdyby s něčím takovým přišel český stát? Byla by to konkurence, nebo byste státu naopak nabídli své služby, aby nemusel vyvíjet nový srovnávač?
Asi bych začal tím, že na Slovensku ten produkt už dneska nefunguje. Což je velmi zajímavá zkušenost. Vzniklo to někdy před rokem a už půl roku zpátky, když jsem na to koukal, tak nefungoval. Včera jsem to pro jistotu ověřoval, stále nefunguje. Takže nevím, co se stalo.
Každopádně podle mě to ukazuje na to, že není úplně jednoduché vytvářet takovouhle databázi u tolika řetězců i přesto, že vám ty řetězce samy dodávají produkty. Zároveň to na Slovensku mělo ještě ten rozdíl, že tam byly pouze základní potraviny. Na rozdíl od toho, že my máme všechny.
Každopádně pokud by o něco takového český stát projevil zájem, tak asi nemáme problém s nějakou spoluprací. My to děláme pro ty lidi. Vadila nám srovnání cen, vadily nám, dejme tomu, reklamy, které nejsou reklamy. Takže ano, nemáme problém s českým státem nějakým způsobem spolupracovat. Naopak bychom za to byli rádi, pokud bychom dostali data v nějaké jednotnější formě.
Mluvili jsme o monetizaci. Uvažovali jste třeba o placené verzi, která by nabídla nějaké nadstandardní výhody? Kdybyste měli spolupráci s online dovozci jako Košík nebo Rohlík, lidé by už ani nemuseli přecházet na jejich stránky a objednali by si rovnou u vás.
To, o čem mluvíte, asi není těžké udělat ani dneska. Ale touhle cestou jsme zatím jít nechtěli. Chceme primárně to, aby si lidi mohli zdarma srovnat svůj nákup.
Každopádně jsme teď, jak říkám, relativně hodně mladí. Firma je venku pouze krátkou dobu a je možné, že nakonec to nebude srovnávač. Že zjistíme, že lidi nechtějí srovnávat svoje potraviny, dostaneme se někam úplně jinam a stane se z toho nějaký semi-placený produkt. Takže se na to zatím nedá úplně odpovědět. Ještě na to máme poměrně malý vzorek zákazníků, řekl bych.
Určitě jste s vývojem strávili poměrně dlouhou dobu. Jak s ním trávíte čas teď, když je aplikace venku?
Daleko víc, co se týče produktu a snahy dostat ho mezi lidi. Jsou tam dva důležité streamy, které to teďka aktuálně má. Prvním je zlepšování algoritmu, protože vždycky se dá něco zlepšit. Data přibývají, data ubývají, mění se v čase. Takže vylepšování databáze je pořád na denní bázi. Ještě to není stoprocentní, jak bychom si to představovali, ale tak to asi nebude nikdy. Vždycky se dá na datech něco zlepšit.
A potom je samozřejmě moje hlavní část práce shánět lidi, dostat to mezi lidi a ptát se na správné otázky, ať mi odpoví, jestli tohle dává smysl, či nikoliv.
Tvrdíte, že jste jediná aplikace v Česku, která umí rozpočítat celý nákupní seznam mezi obchody najednou, ne položku po položce. Co na tom bylo technicky nejtěžší a jak jste nad tím algoritmem uvažovali, když jste ho plánovali?
Technicky nejtěžší je samotný pairing produktů. Protože každý supermarket má obrovské množství dat. Problém je, že jeden produkt může mít ve 12 supermarketech 12 názvů, některé z nich mají i nějakou chybu. A i když je dneska takové trochu klišé, že všechno můžeme nacpat do AI a vyjde z toho kvalitní produkt, tak tady ta data nejsou stoprocentní.
Zase nějaká část produktů má přímo v těch supermarketech třeba špatnou fotku a ještě k tomu špatné jméno a k tomu špatnou gramáž, než je na té fotce. A teď si říkáte, co je správně, musíte to jít ověřit. Tohle vám žádná AI správně nevypáruje. Takže nejtěžší na tom byl ten pairing.
Říkal jste, že jste byl ještě donedávna student. Mám to chápat tak, že jste studoval nějaký technický obor a máte k vývoji aplikací blízko?
Ne úplně, spíš naopak. Já ani Ondra, můj cofounder, jsme v technickém oboru vůbec nebyli. Samozřejmě nějaké přesahy tam máme z předchozích prací, které jsme dělali při studiu, což byl, dejme tomu, strategický consulting. Tam se k produktům dostanete, ne často k té technické části. Ale oba dva jsme studovali ekonomii a finance.
To znamená, že umíte porovnávat hlavně ceny. Vaše studium technickou stránkou nešlo a při vývoji vám, jak už zaznělo, pomohla AI. V čem nejvíc? Bylo to v tom algoritmu srovnávání a pairingu, nebo jste ji použili opravdu na všechno, na design, na výrobu stránky i aplikace?
Ze začátku nám to pomohlo s jakýmkoliv zjišťováním zdrojů, s researchem, jestli podobné aplikace existují, či nikoliv. Pomohlo nám to dále v designu. Dneska funguje skvělý AI nástroj, dokonce od českého foundera, což nám pomohlo s částí designu a s úplným začátkem náčrtu toho, jak by ta aplikace mohla vypadat.
Potom samozřejmě i se získáváním těch dat a následně i s pairingem. Tyhle large language modely zvládly hlavně párování podle názvů. Všeobecně bych řekl, že nám to pomohlo od A až po Z, vlastně ve všem. Nikde nebyla vyloženě část, kde bychom AI nepoužili. My tomu říkáme třetí zaměstnanec.
Kontroloval vám někdo ten výstup, který jste naprogramovali, ať už u webové stránky, nebo u aplikace? Třeba někdo z vašich známých vývojářů, jestli tam nejsou závažné chyby, které by mohly ohrozit vaše data nebo právní stránku?
Tak právní stránku jsme řešili hlavně ze začátku, jestli to je vůbec možné. A potom k samotné aplikaci a k cybersecurity jsme taky měli experta, který nám to prošel a byl příjemně překvapený, jak dobře jsme to zvládli.
Protože je třeba si nejdřív vytvořit ten plán, jak by ta AI například tu stránku měla programovat. Je třeba si to hodně naplánovat, protože pokud tam člověk řekne: „Udělej mi aplikaci na tohle," něco to vyplivne, ale jak říkáte, nemusí to být úplně zcela bezpečné. Takže na to bych byl určitě opatrný, kdybych stavěl něco dalšího. A pokud si tohle přečte někdo z posluchačů, nebo tedy ze čtenářů, tak na tohle je třeba být hodně opatrný.
Měli jste okamžik, kdy AI narazila na své limity a vy jste si řekli, že teď nevíte, jestli to půjde dál?
Já mám vždycky takový mindset, že když něco nejde, tak to musí jít. Takže mě teďka popravdě nic nenapadá. Ve smyslu, snažím se na něco přijít. Vždycky to byl spíš problém, že na ten problém jdu špatným směrem, takže tím problémem jsem byl já, a ne AI. Ale nic přesně takového mě nenapadá, kde bychom se zasekli.
Možná se ještě vrátím k tomu, že jsou to právě ty špatné produkty u toho pairingu, kde jsou vyloženě špatné zdroje. Když do modelu, který funguje na základě nějakých dat, dám špatná data, tak z toho nikdy nemůže být nic správného. Ale to máme pokryté tím, že se nám tahle potenciálně špatná data flagují a my je pak ručně upravujeme. Takže to je možná jeden z těch problémů, ale to má každý, kdo má nějaká nedokonalá data.
Na trhu jste opravdu velmi krátce, přesto určitě už máte nějakou zpětnou reakci prvních uživatelů. Co vás na ní překvapilo, co potěšilo?
Když jsme to spouštěli, tak jsme předem varovali, že ještě nemusí být všechna data úplně správně, že se to někde může o trošičku lišit. A i přesto byli lidi, kteří viděli jednu chybu a od té doby aplikaci smazali. Takže tam jsme hodně rychle pochopili, že trh neomlouvá, že to musíme mít opravdu přesné. A proto jsme hned další týden a půl trávili tím, že jsme fakt čistili a doladovali všechna ta data. Budeme v tom pokračovat i dál. To je asi ten první bod, že trh neomlouvá.
A druhý bod potom bylo, jak moc nás překvapilo, kolika lidem se nelíbí ty dnešní srovnávače, ty slevové portály. Hodněkrát jsme dostali zpětnou vazbu, že nefungují nebo že často mají špatnou cenu. Čímž se dostáváme i k tomu, na co jsme narazili my, k bodu jedna, že trh neomlouvá špatně uvedenou cenu oproti tomu, co je v obchodě.
Kolik hodin denně v průměru dneska s tou aplikací strávíte?
Myšleno…
Z vaší pozice, ať už jde o další doladování vývoje, oslovování nových uživatelů, nebo plánování marketingové strategie. Kolik hodin denně strávíte prací a přemýšlením nad vaší aplikací?
No, tak asi od rána do večera. Kdykoliv jsem vzhůru, tak na to myslím. Je to práce, mě to baví. Takže číselně vám to asi neřeknu, ale není bod ve dni, kdy bych na to nemyslel.
Říkal jste, že jste s vaším cofounderem oba dva vystudovaní ekonomové. Dělali jste si nějakou analýzu, kolik lidé přes váš portál, popřípadě aplikaci, na nákupech skutečně ušetří?
Máme zatím velmi malý vzorek, takže vám nechci předem vymýšlet nějaké marketingové číslo, které…
Dobře, ale když jste tu aplikaci vytvářeli, museli jste si už dělat nějaké propočty. Proč dělat srovnávač, když na tom ve finále zase tolik neušetřím? Takže když jste do toho šli, museli jste mít představu o tom, co to lidem reálně přinese za úsporu.
Jasně. Pohybujeme se v úplně širokém range. Ten research probíhal tak, že jsme si našli historické účtenky z nákupů, které proběhly, a potom ještě naše nákupy na recept. Našli jsme si, z čeho všeho se dá udělat svíčková, zadali jsme to tam a vyšla nám nějaká částka. Je to mezi pěti až přibližně nějakými 30 %.
Samozřejmě se to hodně liší a vím, že to zatím není úplně přesné. V době, kdy jsme tenhle research dělali, jsme data s cenami taky neměli úplně přesná. Nemohli jsme to úplně dobře párovat, to všechno přišlo až v průběhu té výstavby. Takže jsme byli na hodně hrubých číslech.
Vaše aplikace je zaměřená na český trh. Je možné, že by se to dalo aplikovat i na jakýkoliv zahraniční trh? Uvažovali jste tak dlouho dopředu?
Jasně, uvažovali jsme. Koukali jsme na to, jaké všechny státy v okolí nějaký srovnávač tohohle typu mají, nebo nemají. Už proto o tom Slovensku vím, proto jsme o něm i věděli a proto jsem to dneska i kontroloval, jestli tedy stále nefunguje, či už funguje.
Každopádně není to úplně tak jednoduché to převést dál. Datové zdroje se můžou často lišit, mají jinou cenovou politiku, jiné slevové akce a tak podobně. Ale ten základ z nějakých 60 % máme. Takže by to už nebylo tak dlouhé, bylo by to daleko rychlejší se na ten trh dostat a už víme, jak to dělat. Takže pokud bychom chtěli expandovat dál, hodně nám to zkracuje cestu.
Kdybyste nyní měl popsat, co je pro vás ideální stav, ať už co se týče počtu uživatelů, nebo systému, který dokáže opravdu perfektně zpracovat jednotlivé nákupy a srovnání, co je pro vás ten ideální stav u této aplikace?
Chtěl bych se dostat do bodu, abychom měli informační významnost.