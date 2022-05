„Vyžene“ dražší doprava lidi opět do kamenných obchodů? Přepravci evidují pokles

Přepravce zachraňuje palivový příplatek

Milan Loidl, ředitel marketingu a business development PPL CZ, na úvod říká, že se jich zvýšení cen pohonných hmot a dalších energií pochopitelně dotýká, a to i v případě menších změn, než jsou ty současné. Pavel Včela, ředitel GLS Česká republika, vysvětluje, že pohonné hmoty pro ně tvoří významnou nákladovou položku, a proto je více než 10 let standardní součástí jejich cen tzv. palivový příplatek, který zcela transparentně zohledňuje růst či pokles ceny nafty. Palivový příplatek aktualizujeme jednou měsíčně. Růst ceny nafty o 1 Kč znamená růst ceny za přepravu o půl procentního bodu, upřesňuje.

Také součástí ceníků WE|DO je palivový příplatek. Jeho výše se u nich počítá z průměrné ceny nafty za poslední týden předchozího měsíce podle dat ČSÚ a mají stanoveny různé výše příplatku v různých cenových rozmezích nafty. Pravidla pro stanovení příspěvku nijak neměnili a procentní výše palivového příspěvku samozřejmě vzhledem k prudce rostoucím cenám nafty vzrostla. V DPD nedávno upravili frekvenci zveřejňování palivového příplatku, aby lépe reflektoval aktuální situaci na trhu, která se začala vyvíjet tak dynamicky, že mnoho přepravců ani nemělo definováno intervaly, ve kterých se hodnoty ceny nafty pohybovaly. Sami museli doplnit nový interval, který reflektoval aktuální vývoj cen nafty směrem nad 60 Kč/litr.

Palivový příplatek dříve uváděli na měsíční bázi, nyní ho uvádí na bázi týdenní. Plně tak reflektuje zmíněné zveřejňování průměrné ceny nafty Českým statistickým úřadem, které probíhá také na týdenní bázi. Samotné procentuální hodnoty palivového příplatku jsme však ani v posledních týdnech a měsících nijak neměnili, prozradil serveru Podnikatel.cz Miloš Malaník, generální ředitel DPD. Ve společnosti MESSENGER palivový příplatek u všech přeprav, včetně přepravy zásilek po městech, zavedli od dubna 2022. Důvodem je podle Kateřiny Ovesné, sales&marketing, director, to, že se zdražování PHM velmi dotklo nákladů na většinu přeprav s tím, že alternativní paliva, jako je například CNG, byla v březnu na svém maximu. Standardní ceníky však neměnili.

Za zdražováním jsou ceny PHM

Právě z důvodu růstu ceny nafty v GLS na jejich přepravním portálu pro veřejnost, kde jsou ceny fixní a konečné, včetně všech příplatků, ceny navýšili o 7 %. Je tam také možné si balíkovou přepravu objednat i bez předchozí registrace. U našich smluvních zákazníků jsou ceny nastaveny individuálně a jsou transparentně upravovány mimo jiné pomocí měsíčně vyhlašovaného palivového příplatku, doplnil Pavel Včela. V PPL přímo zatím nezdražovali, a to především právě díky palivovému příplatku, který jim zvýšené náklady pokrýval. Aktuální situaci sledujeme a věříme, že se cena sníží a ustálí a nebudeme muset přistoupit k něčemu mimořádnému, dodává Milan Loidl.

Podobně v DPD přímo v ceníku přepravy (jednotková cena/balík) zdražení pohonných hmot nijak nepromítali. Zvyšování cen pohonných hmot se standardně zohledňuje v palivovém příplatku (viz výše). Přímo v ceníku přepravy (jednotková cena/balík) jsme zdražení pohonných hmot nijak nepromítali. Na ceny má samozřejmě vliv aktuální situace na trhu obecně. Tedy stejně jako v jiných oborech musíme reagovat na extrémní výkyvy cen vstupů (elektřina, materiály, nájmy atp.) a makroekonomickou situaci (míra inflace atp.), vysvětluje Miloš Malaník.

V Zásilkovně ceny změnili od května, a to jak u služby Mezi námi umožňující doručení zásilek mezi fyzickými osobami, tak i u služeb pro e-shopy. Důvodem pro úpravu cen jsou dlouhodobě se zvyšující ceny vstupů, především jde o navýšení ceny pohonných hmot, říká Zdeněk Prchlík, Managing Director Zásilkovny. Jak jsme psali, při změně ceníku nešlo pouze o navýšení cen, ale u některých služeb je snižovali. S novým ceníkem také spustili nové služby, kam patří doručení nadrozměrných zásilek do 10 kilogramů, a to jak na výdejní místa, tak i na adresu v rámci služby Zásilkovna domů.

Vytížení z covidových let odeznívá

Zvyšující se ceny energií, pohonných hmot a dalších komodit, celkově rekordně vysoká inflace a také válka na Ukrajině, všechny tyto faktory mají negativní dopad také na celý segment e-commerce, vyjmenovává Zdeněk Prchlík. Ten dále uvádí, že v jejich statistikách vidí, že se vysoký růst objednávek z posledních dvou covidových let výrazně zpomalil. Zároveň je ale důležité zmínit, že současnou situaci porovnáváme s obdobím roku 2021, kdy byla Česká republika v režimu lockdownu a byla zde zásadně odlišná situace. Nicméně i přes tyto skutečnosti si skupina Packeta udržuje v současné době stále meziroční růst, doplňuje. Ve WE|DO stále převládá doručení na místo a tvoří zhruba 70 % všech zásilek. Zájem o výdejní boxy roste pozvolně a nyní tvoří zhruba 10 % ze všech doručených zásilek. Podle společnosti stále ještě velká část lidí zůstává alespoň částečně na home office, proto je pro ně pohodlnější poslat si zásilku přímo domů. Počítají však s tím, že zájem o boxy dále poroste, proto plánují jejich síť výrazně rozšířit.

Lidé se při covidu naučili objednávat více online v porovnání s daty před covidem. Meziročně však evidujeme pokles počtu zásilek, protože do konce dubna loňského roku byl lockdown a lidé měli možnost nakupovat určité zboží výhradně online, což se letos změnilo, přidává se Kateřina Ovesná. Také na základě pravidelného průzkumu chování online zákazníků E-shopperBarometer od DPD se ukázalo, že se během pandemie objevily zcela nové skupiny lidí, jako jsou například senioři, kteří předtím na internetu nikdy nenakupovali, což samozřejmě v tomto segmentu navýšilo počty balíčků.

Miloš Malaník zmiňuje, že málokterý zákazník však nakupuje pouze online, jako tomu bylo v době, kdy byly provozovny zavřené kvůli covidu, a neměl proto jinou možnost než volit online nákup. Nyní spíše pozorujeme, že část zákazníků začala opět nakupovat znovu tzv. offline a obě možnosti přitom kombinuje, doplňuje. Podle Milana Loidla je znát, že část nákupů spotřebitelé realizují opět v kamenných prodejnách, ale přesto nezanedbatelná část nákupů stále pokračuje prostřednictvím internetových obchodů. Růst obliby online nakupování i nadále pokračuje a s tím roste i počet balíků, které přepravujeme. Naše vytížení odpovídá začátku jarní sezony, shrnuje Pavel Včela.

Jaký způsob dopravy patří mezi nejoblíbenější?

Podle průzkumu GLS, který si každoročně nechávají zpracovat agenturou Ipsos, si většina lidí stále nechává posílat balíky domů (77 %). Jedná se hlavně o starší lidi a obyvatele menších obcí do 5 tisíc obyvatel. V případě, že je cena při doručení domů stejná jako při doručení do výdejního místa, lidé zcela jednoznačně preferují doručení na domácí adresu. Během posledních let si však postupně oblíbili také výdejní místa přepravců (39 %) či vyzvednutí zboží přímo v kamenné prodejně e-shopu (38 %). Došlo také k významnému nárůstu ve využívání výdejních boxů, především mezi mladšími lidmi, vyjmenovává Pavel Včela V případě Zásilkovny jsou nejvíce oblíbená stále výdejní místa, ale zájem o Z-BOXy (automatické výdejní boxy) roste a je zřejmé, že jde o výrazný trend, který se týká celého segmentu e-commerce. Předpokládáme, že s tím, jak poroste počet Z-BOXů, se bude zvyšovat také počet zásilek, které do nich budeme doručovat. Již nyní pozorujeme navýšení oproti minulému roku, dodává Zdeněk Prchlík.





Miloš Malaník přidává, že mezi nejoblíbenější patří stále doručení kurýrem na adresu, ale na druhou stranu v Česku vidí dynamický nárůst oblíbenosti kamenných výdejních míst a také právě výdejních boxů, což je takový místní fenomén. Oproti evropskému průměru se jedná o nadstandard (v roce 2021 51 % Čechů využívalo na doručení výdejní místa, oproti 18 % v rámci evropského průměru. 77 % Čechů pak v rámci nákupů využívalo doručení na adresu), upřesňuje dále. V MESSENGERu je nejoblíbenější ekonomická přeprava do druhého dne s dodáním na adresu klienta.

Služba doručení na adresu je stále nejoblíbenější také v PPL, byť zde trend rychlejšího růstu zasílání balíků přímo do výdejních míst pozorují i nadále. Loni uvedený produkt PPL Smart – doručení do Parcelshopů (PPL Parcelshopy) a Parcelboxů (PPL Parcelboxy) roste o stovky procent. Konkrétně v doručovacích boxech vidí velký potenciál. Parcelboxy nabízejí spotřebitelům další alternativu pro vyzvedávání, ale i pro vrácení zboží zpět odesílateli nebo při posílání balíčku jiné fyzické osobě. Jejich velkou výhodou je nepřetržitý provoz. Z pohledu logistiky a také životního prostředí je navíc doručení vícero zásilek do výdejního boxu ekologičtější oproti doručování jednotlivých zásilek až ke dveřím. Je to další z podstatných článků strategie společnosti PPL k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050, popisuje Milan Loidl.

Společnosti trápí také dopravní situace

Společnost GLS čelí podle Pavla Včely stejným výzvám jako všechny firmy v oboru balíkové přepravy po celé Evropě, což vyžaduje vedle potřeby neustálého rozšiřování stabilního a kvalitního týmu spolupracovníků, digitalizace a ekologizace provozu i velmi pečlivé řízení nákladů. Pro PPL je problémem nestálost cen pohonných hmot a energií a také výpadky v dodavatelských řetězcích, resp. komplikace spojené se zdrženými objednávkami komponentů a materiálu, včetně vozové techniky. V současné době se připravujeme na možnou plynovou krizi, podotýká Milan Loidl.

WE|DO na začátku dubna dosáhli významného milníku – otevřeli centrální překladiště u Ostředku na D1, což mění způsob jejich fungování a výrazně navyšují jejich kapacitu. Obecně je v dopravě hlavním problémem nedostatek pracovníků, což platí i pro kurýry. Právě otevření Ostředku jim pomůže tomuto problému čelit tím, že budou schopni dopravovat zboží efektivněji a rychleji. Kateřina Ovesná zmiňuje, že poslední dobou se většina aut vrátila do ulic a Praha bývá velmi často špatně průjezdná. V polovině května dojde k omezení provozu na Barrandovském mostě z důvodu rekonstrukce a tím dojde ještě ke zhoršení současné situace. Vzhledem k tomu, že poskytujeme mimo přepravy po ČR i expresní přepravu zásilek po Praze v různých režimech v den objednání, bude složité dodržet vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Snažíme se proto posílit tým kurýrů hlavně na jednostopých dopravních prostředcích, abychom byli připraveni, říká závěrem.