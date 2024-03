Víte, že i na webhostingu můžete ušetřit? Přinášíme pár tipů

Víte, kde máte své webové stránky? Mnohdy za vás umístění webu řeší váš dodavatel. Může se však stát, že vám nabídne více možností, nebo určitou volnost ve výběru poskytovatele prostoru pro web. V tom případě je na místě alespoň základní znalost této oblasti. Stejně tak, pokud chcete vyjednávat o lepších cenách.

Webhostingem, nebo též hostingem, můžeme souhrnně označit službu, která zajišťuje výpočetní výkon, datový prostor a konektivitu pro běh webových stránek či aplikací na vlastní doméně. Často to zahrnuje i zajištění e-mailových schránek, čili i jejich velikost.

Webový server, který všechny tyto i další činnosti zastává, můžete samozřejmě provozovat ve firmě sami, ale je to vyhrazeno na IT orientovaným firmám a velkým podnikům. Všichni ostatní se zcela běžně spoléhají na službu zajišťovanou dodavatelsky. Je to totiž výhodnější. Čtěte také: Co všechno musí obsahovat obchodní podmínky e-shopů?

Rychlé řešení

Ale pozor, ceny na hostingovém trhu dosahují naprosto závratných rozdílů, přičemž kvalita služeb může být stejná. Tedy za stejnou službu zaplatíte někde 5000 korun ročně, jinde 500. Díky následujícímu vysvětlení budete schopni se svým dodavatelem snáze vyjednávat a zcela jistě ušetříte.





Pokud nebudete chtít vstřebat několik málo technických informací uvedených dále, můžete využít následující postup. Vyžádejte si od svého dosavadního dodavatele parametry hostingu, který aktuálně využíváte. A potom požádejte jiné poskytovatele o cenovou nabídku. O konzultaci můžete též požádat někoho technicky zdatnějšího ve svém okolí, nebo můžete situaci na trhu sami posoudit. Existují srovnávače cen hostingů, např. www.hostingy.cz.

Nepodaří-li se vám získat lepší cenu od svého dodavatele, můžete přejít k jinému. Sice vás to bude něco stát, ale tyto peníze se rychle vrátí. Je zde též malé riziko výpadku služeb, které když nastane, netrvá většinou déle než 1 den. Čtěte také: Založit e-shop rozhodně není jednoduché, tvrdí profíci z oboru

Jdeme hlouběji

Chcete-li být přece jenom informovanější, podívejte se na tuto IT oblast blíže. Webhosting je nejrozšířenější možnost zajištění chodu webu a e-mailu a jde také o možnost nejlevnější. Získáte „kousek“ výkonu a prostoru na sdíleném serveru. Ten by měl být dimenzovaný tak, aby zvládl rychle a spolehlivě odbavovat návštěvníky vaší webové prezentace. Velmi záleží na charakteru daného webu, ale obecně se dá říci, že webhosting se volí pro návštěvnost do 2000–5000 návštěvníků denně.





Kvalitu webhostingu určuje právě jeho dostatečný výkon, velikost prostoru pro data, databáze a e-maily a především pak dostupnost. Musí mít samozřejmě jen minimum výpadků a poskytovatelé se často chlubí ideálními čísly okolo 99,99 % dostupnosti.

Na trhu najdeme parametrově lepší nabídky za nižší ceny, než nabízí převážně velcí hosteři. Zajistit dobrý a přitom levný hosting je možné (ne každý musí mít sídlo v Praze a podobně), ale není to vždy pravidlem. Dbejte proto na doporučení a vezměte si k ruce znalce. Šetřit zde lze výrazně, ale je to určité riziko. Kdo riskovat nechce a nehledí na korunu, nechť volí služby od velkých hráčů, jako Ignum, Active24, Zoner nebo třeba Forpsi. Ti mají přece jenom určitou úroveň garance dostupnosti. Z těch levnějších a osvědčených lze doporučit např. hosting Savana, Wedos nebo OneBit. Čtěte také: EU mění pravidla nakupování po internetu. Co se změní u českých e-shopů?

Kromě webhostingu existují i pokročilejší způsoby umístění webu. Liší se zejména výkonem. Multihosting je ještě v podstatě srovnatelný s webhostingem, jen jde o cenově výhodnější variantu pro více nezávislých domén. Dále tu jsou virtuální VPS servery, dedikované servery či cloud – všechny nabízejí maximální možnosti a výkon pro uživatele, ale vyžadují též velmi znalé administrátory. Respektive kromě vyšší ceny za pořízení musíte vynaložit více i za jejich nastavení a správu. Pro velké projekty a nekompromisní výkon jsou tu managed servery – stejně jako u dedikovaného serveru jde o celý vyhrazený server, který je však dodáván včetně kompletní správy na míru.

Bez odborníků to jde také

S webhostingem si často poradí i technicky zdatnější nadšenec a není třeba naprostého odborníka. U jakéhokoli pokročilejšího způsobu už to bude chtít konzultanta. Toho vám ale doporučujeme raději vždy. Zvolíte-li s ním vhodného dodavatele webu hned na začátku, nebudete muset později řešit to, že máte předražený hosting. Stejně tak se možná hned na začátku dohodnete na tom, že dodaný web nebude vázaný na hosting dodavatele, což vám dá největší volnost. Čtěte také: Vypátrali jsme: Podvodníci se vás snaží nachytat s předraženými doménami

Pro server Podnikatel.cz připravila společnost oXy Online