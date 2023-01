Máte při podnikání nějaké motto?

Selský rozum je důležitější než deset doktorátů.

Co vás vedlo k podnikání na internetu?

S podnikáním jsem začal hned v prvním ročníku vysoké školy, v 19 letech. Přestože jsem kvůli podnikání školu nakonec nedodělal, nelituji toho. Jsem totiž přesvědčen, že podnikání mě naučilo víc než několik škol.

Jaké byly začátky podnikání?

Začínali jsme v obýváku s tisícikorunou v kapse. Přes den jsem chodil do školy, po večerech programoval internetové stránky a po škole vozil balíčky na poštu nebo přímo zákazníkům. Byla to docela těžká průkopnická doba českého internetového obchodování. Ale dodnes na ni rád vzpomínám. Něčemu z té doby jsme zatím zůstali věrni – všechny peníze na rozvoj jsme si vydělali sami, nikdo nám nikdy nedal ani korunu.

Internetové obchodování je prudce se rozvíjející obor. Je velký rozdíl mezi tím, jaké jste měl na začátku představy, a tím, jaká je skutečnost?

Naše původní představy byly velmi vzdálené současné realitě. Kdybyste mi tehdy řekla, že za jeden rok prodáme zboží za jeden a čtvrt miliardy korun, tak bych se pouze smál. Tehdy se nešlo nikde inspirovat. Zahraniční eshopy byly též úplně jinde než dnes a vše si musel človek udělat sám a zejména vymyslet sám. Vlastně jsme vytvářeli model, jak bude jednou v ČR vypadat internetové obchodování. Nutno podotkout, že asi docela dobře, protože internetové obchodování v ČR je dnes jednoznačně nejdál ze všech zemí východní Evropy.

Jak se časem měnily vaše funkce ve firmě. Co jste zajišťoval na začátku a o co se staráte teď?

Jak je patrné z našich začátků, prošel jsem si skutečně všemi funkcemi. Programátor, skladník, kurýr, obchodník, operátor, prodavač, atd. Nevynechal jsem žádnou činnost, kterou dnes děláme. Dodnes se snažím tyhle „obyčejné“ věci ve firmě čas od času dělat. Nejlépe zjistíte, jak funguje sklad, když si obléknete montérky a jdete do něj pracovat. Kdo nevěří, ať si to ve své firmě zkusí, a zjistí, kolik postupů by šlo zlepšit a zjednodušit.

Co jste si musel vyřídit za živnost?

Internetový obchod má běžné ŽL jako jiné obchody, snad jedinou výjimkou je „maloochod mimo řádné provozovny“.

Jaké vybavení potřebujete ke svému podnikání (sklady, kanceláře, …)?

Dodnes přetrvává mezi lidmi představa internetového obchodu dělaného z obýváku. To platilo zejména pro přelom století. Dnes je již internetové obchodování úplně jinde. Kdo nemá sklady, nemůže fungovat. Například nyní disponujeme sklady o ploše přes 1300 m2 a v letošním roce budeme přistavovat další sklady o ploše 2500 m2. Stejně tak je to i s technickým vybavením, kancelářemi, objemem zboží na skladech apod. Realita internetového obchodu se za posledni 3 roky totálně změnila.

V jaké minimální výši jsou nutné investiční prostředky pro start?

Kdysi jsme začínali s odvahou, nadšením a tisícikorunou v kapse. To je dnes již nemožné. Start je dnes již prakticky nereálný bez investic v řádu desítek milionů korun. Samozřejmě se najdou drobná odvětví a speciální komodity, kde je start možný. Nicméně v oborech jako elektro je konkurence již velmi tvrdá a start obtížný, ne-li nerealný.

Jak dlouhá doba uplynula od chvíle, kdy jste vše měli připravené a než si vás našel první zákazník?

Takto se na to nelze dívat. Internetový obchod není nikdy hotový, resp. připravený. Stále mám v hlavě desítky zlepšení, procesů a nápadů. Pokud někdy tato invence skončí, tak společnost opustím, protože tu budu zbytečný. Nikdy na zákazníka nechceme čekat, ale vždy mu chceme jít naproti. Přesně na to platí verš „Kdo chvíli stál, stojí opodál“.





Jakou máte návštěvnost? Zvyšuje se výrazně třeba před Vánoci?

Denní návštěvnost se pohybuje okolo 50 tisic denně. O Vánocích je největší, a to přesahuje 100 tisíc unikátních návštěvníků, rozumějte fyzických lidí.

Kolik dnes zaměstnáváte lidí?

Celkově ve skupině pracuje okolo 60 lidí.

Jste dvojkou v oboru na internetu. Jak těžko se dostává na první místo přes firmu, která tu byla před vámi?

V této otázce se pletete. Jsme starší než současná jednička na trhu, ale vývoj u nich byl eskalován vstupem investora. Přestože jsme se spolehli pouze na vlastní síly, tak vykazuje naše společnost každý rok rychlejší růst než náš konkurent (kromě roku, kdy do současné jedničky vstoupil investor). Pokud současný trend udržíme, je reálné, abychom za dva až tři roky byli jedničkou na českém trhu. Například na Slovensku, kde působíme též společně, jsme již několik let výraznou jedničkou.

Kolik takových firem se na českém internetu ještě může objevit a jakou mají šanci na úspěch?

Myslím, že žádná nová šanci nemá. Budoucnost je v konsolidacích a případně ve vstupu nadnárodních společností na český trh.

Jakou plánujete budoucnost? Jak se bude firma vyvíjet dál?

Samozřejmě nechceme naše plány uveřejňovat, jistě chápete, že nebudu konkrétní. Nicméně nadále budeme expandovat do zahraničí. Rok 2008 by měl být rokem nejsilnějších expanzí v historii firmy.

Kromě České republiky podnikáte i na Slovensku, v Polsku a Německu. Kde je to nejsložitější, jak si stojíte v jednotlivých zemích? Máte v plánu podnikat v dalších zemích – např. V Rusku?

Složité je to všude, každý trh má svá specifika a metoda copy paste zde příliš nefunguje. Nutí to člověka se stále učit a pokorně „naslouchat“ jiným trhům. V současné době přemýšlíme v hranicích Evropské unie.

Jak si vaše firma finančně stojí?

V současné době nejlépe ve své dosavadní historii. Již jsme prošli přerodem malé společnosti ve střední a přežili období těžké na cash flow. Také proto nyní nahlas mluvíme o expanzi.

Kolik má KASA.cz majitelů a jak se vám dohromady podniká?

Všechno je o lidech. Naštěstí jsem na měl na lidi vždy štěstí. Nedovedu si přestavit podobný business jako one man show. Byla období, kdy je zapotřebí mít více lidí, kteří táhnou za jeden provaz.

Je nutné pro vaše podnikání další vzdělání?

Ano i ne. Není asi nutné další vzdělání ve smyslu vysoké školy, ale je potřeba sledovat vývoj, učit se nové věci. Podle mých dosavadních zkušeností je především potřeba používat onen zdravý selský rozum a podle možností jej rozvíjet a dodávat k tomu další zkušenosti a informace. V žádném případě však vzdělání nepodceňuji.

Jaký je vztah mezi výrobci a vámi, internetovými prodejci?

Mnohem lepší než dříve. Už nejsme ti vyvrhelové, kteří kazí trh. Na které se kouká skrz prsty. Kteří se ignorují. Výrobce, který nebere internetový trh jako svou příležitost, by se měl vážně zamyslet hned dnes, neboť za pár let nebude mít o čem přemýšlet. Mezi internetovými obchodníky patřím spíše mezi skeptiky a i přesto vím, že do několika let budou komodity, kde prodej přes internet bude činit více než třetinu tržeb této komodity.

Jakým způsobem se snažíte dostat veřejnosti více do povědomí, jakou používáte reklamu?

Náš marketingový mix je velmi bohatý a mimo televize obsahuje všechna média. Jednomu médiu však dáváme největší váhu a tím je spokojený zákazník. Nikdo vám neudělá takovou reklamu jako on.

Co je největší bariérou v oblasti vašeho podnikání (nedůvěra zákazníků, zákony, úředníci,…)?

Barierou si můžeme být pouze sami, pokud přestaneme přemýšlet a dívat se na svět očima zákazníka. Uřední a podobné „bariéry“ máme všichni shodné, takže by to byl hodně levný argument.

Vypadá to, že šlo všechno postupně hladce. Přesto byly chvíle, kdy nastaly problémy a kdy jste s tím chtěl praštit a začít s něčím jiným, někde jinde?

Přiznám se, že praštit jsem s tím nechtěl nikdy. Je to až zvlášní, ale vždy mě to bavilo a baví.

Kolik hodin denně pracujete? Co na vaše podnikání říká rodina?

Denně pracuji okolo 8 hodin. Snažím se, aby práce neovlivňovala mé soukromí, ale není to samozřejmě úplně možné. Každý podnikatel pracuje prakticky 24 hodin denně. Často se asi jako ostatní přistihnu, že přemýšlím nad prací i ve volném čase. Nejhůře to rodina odnáší při nákupech. Nedokážu jít obchodním centrem jako řadový nakupující, ale neustále sleduji, hltám a inspiruji se okolím. Někdy je to zážitek nehledět na jednání a vystupování firem jako spotřebitel .

Je vaše podnikání stresové, odrazilo se na zdraví?

Neodrazilo a pevně věřím, že tak neodpovídám pod tíhou duševní újmy.

U Výslechu

