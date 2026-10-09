Z Port Saidu na české festivaly. Zkušenosti z Egypta manželé proměnili v byznys

Podle Lenky Ahmed se příběh jejich značky Shams začal psát ve chvíli, kdy se s manželem po několika letech strávených v Egyptě rozhodli k zásadnímu životnímu kroku: přestěhovat se zpět do České republiky.
Co se dozvíte v článku
- Z Egypta zpátky na Valašsko
- Propastný rozdíl mezi bohatými a chudými
- Start podnikání: Semináře o Egyptě a výuka hrou
- Nechtěli suvenýry z tržnice, ale pravý papyrus
- Cesta k zákazníkům přes ochutnávky
- Ibišek i pravítko s hieroglyfy
- Z vaření doma k prvnímu stánku na trhu
- Stres, počasí i dlouhé přípravy
- Plný stánek automaticky neznamená velký zisk
- Autentický Egypt na stánku
- Pracujte s tím, co máte
- Tip na další příběh
Z Egypta zpátky na Valašsko
Za rozhodnutím přestěhovat se zpátky na Valašsko stála hlavně Lenka. Impulsem byla její zkušenost se zdravotní péčí a školní docházkou v Egyptě. Bydleli v Port Saidu na severu Egypta, kde nebyl turistický ruch, což jim nevadilo, spíše naopak. Dětem bylo tehdy čtyři a dva roky, jejich dcera už začala navštěvovat předškolní docházku. Vše se muselo platit, včetně školek, škol a každá návštěva lékaře.
A když pak dcera byla jednou hodně nemocná a ani lékař nebyl k dispozici, byla to pro mě poslední kapka. Chtěla jsem, aby měly dobré vzdělání, aniž bychom každý rok řešili, jestli budeme mít na školné, a také abych pro ně měla dostupnou zdravotní péči, když ji budu potřebovat, popisuje Lenka.
Přestěhování pro Lenku a děti nebyla až tak velká změna, protože s nimi jezdila k rodičům celkem často. U manžela to podle ní bylo horší. Neodjel s nimi hned, musel dát výpověď v tehdejší práci a počkat, až mu skončí výpovědní lhůta. Pracoval v té době v muzeu Port Said. Jak Lenka upřímně přiznává, moc se mu nechtělo do Evropy a ze začátku pro něho bylo velmi těžké si zvyknout. Trvalo pár let, než se trochu přizpůsobil.
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Propastný rozdíl mezi bohatými a chudými
Lence se v Egyptě žilo dobře s tím, že člověk se musí vždy trochu přizpůsobit. V Port Saidu to byl opravdový Egypt, velké přístavní město, které bylo odpradávna známé především dovozem všeho možného.
Všude jsem potkávala strašně milé a příjemné lidi. A i když jsem ze začátku bojovala s arabštinou, všichni se mi snažili co nejvíce pomoct, popisuje a dodává, že milovala trhy celoročně plné ovoce a zeleniny, která chutná.
I když v obchodech nebyl tak velký výběr jako u nás, já jsem byla s kvalitou místních potravin většinou velmi spokojená. Život tam plynul tak nějak pomalu, doplňuje.
Co se Lence moc nelíbilo a co je podle ní v Egyptě pořád dost výrazné, jsou velké rozdíly v životní úrovni. Vedle velmi bohatých lidí tam žije obrovské množství lidí ve velmi skromných podmínkách a část z nich si jen velmi těžko může dovolit i základní věci a potraviny. Systém sociálního zabezpečení je navíc úplně jiný než u nás a lidé se nemohou v takové míře spoléhat na podporu státu, na jakou jsme zvyklí v Česku. Střední vrstva je podle zkušeností Lenky mnohem méně výrazná než u nás. A právě ten kontrast mezi bohatstvím a chudobou pro ni byl velmi těžký. A mimo turistické oblasti to člověk pocítí nejvíc.
V Egyptě bylo hodně věcí, po kterých se Lence stýskalo a co jí scházely. S úsměvem potvrzuje, že hlavně čokoláda a všeobecně sladkosti, protože ty v Egyptě nejsou tak dobré jako naše. A dovozové sladkosti stály nehorázné peníze.
Ale asi úplně nejvíc mi chybělo střídání čtyř ročních období. A jelikož jsem z Valašska, tak také naše hory, zeleň, příroda. Chybělo mi prostě to, že se krajina během roku mění, popisuje.
Start podnikání: Semináře o Egyptě a výuka hrou
Ahmedovi po návratu do České republiky jako první připravili originální semináře zaměřené nejen na egyptskou historii. Lenka vysvětluje, že manžel měl po příjezdu do ČR problém s češtinou a tím pádem také s hledáním práce, hlavně u nich na Valašsku. Rozhodli se proto uplatnit jeho vzdělání a praxi. Semináře původně plánovali pro děti především základních škol. Výhodou bylo podle Lenky nejen to, že manžel je vystudovaný egyptolog, ale také to, že celý seminář probíhal v angličtině a ona překládala do češtiny. Děti tak měly možnost vyzkoušet si také své jazykové dovednosti.
Ohlasy byly úžasné také proto, že každý seminář byl trošku jiný: přizpůsobovali ho věku dětí, jejich zvídavosti a požadavkům školy. Často odjížděli s krásným pocitem dobře odvedené práce. Později začali pořádat také semináře pro dospělé, často například pro seniory, kde povídání doplnili o ochutnávku egyptských datlí nebo karkadé (čaj z ibišku).
Velký zlom přinesla kovidová pandemie, kdy se semináře úplně zastavily. Po ní už bylo hodně těžké navázat na předchozí spolupráci a dostat semináře zpět do škol, podotýká Lenka.
Nechtěli suvenýry z tržnice, ale pravý papyrus
K přednáškám a seminářům Ahmedovi přidali suvenýry a další předměty s egyptskou tematikou. Jak Lenka zdůrazňuje, nechtěli prodávat jen další egyptské tištěné papyrusy z trhu, kde je běžně kupují turisté. Chtěli něco jiného.
Ze začátku to stálo hlavně manžela hodně sil, telefonátů a později i osobních setkání s těmi, kdo by nám mohli něco nabídnout, vzpomíná Lenka a doplňuje, že nakonec vybrali přímo výrobce, u kterých někdy strávili i celé odpoledne, a měli možnost vidět a vyzkoušet si, jak vzniká takový papyrus.
Další kapitolou byl podle Lenky samotný dovoz. První zásilka jim připadala nad jejich síly.
Celní úředníci spoustu věcí viděli poprvé a nebylo vždy lehké určit, do jaké kategorie zboží patří. Stálo nás to hodně vysvětlování, telefonátů a papírování, upřesňuje.
Lenka dále vysvětluje, že rozdíly mezi dodavateli jsou opravdu velké. Na turistických místech se dá koupit všechno možné: od levných napodobenin až po skutečný papyrus vyrobený tradičním způsobem z čerstvě sklizené rostliny.
Pokud před vás dám oba dva, na pohled to možná nepoznáte, ale na dotek už je rozdíl znatelný. My jsme od začátku chtěli kvalitní pravý papyrus, a proto jsme hledali přímo papyrusové farmy a výrobce, doplňuje.
Cesta k zákazníkům přes ochutnávky
Podle Lenky je vždycky těžké prorazit s něčím novým a stejně to bylo i u jejich zboží. Navíc neměli s podnikáním a obchodem žádné zkušenosti. Ze začátku se tak setkávali s odmítnutím. Lidé výrobky neznali, nevěděli, co od nich očekávat, a oni se je učili teprve správně představit a nabídnout. Roli hrála také cena, která je u těchto výrobků znatelně vyšší.
Pak jsme začali zboží nabízet hlavně osobně, prostě jsme nabrali vzorky a jeli třeba do Prahy. Zájem se pomalu začal stupňovat, začali nás kontaktovat organizátoři výstav nebo táborů, říká Lenka. Jejich e-shop se rozjížděl také velmi pomalu, lidi nevěděli, co je ibišek nebo lufa.
V tomto nám hodně pomohlo, když jsme začali se zbožím jezdit na prodejní akce, kde jsme jim dali ochutnat ibiškový čaj nebo ukázali použití lufy v praxi, uvádí Lenka dále.
Ibišek i pravítko s hieroglyfy
Sortiment Shams manželé v poslední době záměrně zúžili. Vždycky pro ně totiž byla důležitější kvalita než kvantita. Tím pádem si nechali hlavně výrobky, o které mají zákazníci dlouhodobě největší zájem. Patří mezi ně papyrus, hieroglyfické pravítko, korálky skarabea, dále pak přírodní žínka lufa, ibiškový květ, káva s kardamomem a vybrané koření.
Produkty jsou označovány jako chutě orientu. Lence se při vyslovení tohoto spojení vybaví aromatické koření, káva, datle nebo baklava. Směje se, že Češi jsou, co se týká zkoušení nových chutí, někdy docela paličatí. Zvlášť když jde o surovinu, která nemá v české kuchyni tradici, a lidé vlastně nevědí, co s ní.
Nestačilo tedy dát výrobek na e-shop a čekat, že si ho někdo koupí. Museli jsme zákazníkům ukázat jak chutná a jak se používá, potvrzuje.
Právě proto u nich vždycky fungovaly ochutnávky a osobní kontakt.
Jakmile lidi zjistili, že ibišek není jen nějaká exotická sušená rostlina, ale mohou si z něj jednoduše připravit výborný nápoj v několika variantách, bariéra většinou zmizela, usmívá se Lenka.
Z vaření doma k prvnímu stánku na trhu
Kromě e-shopu a přednášek se Shams zaměřují také na street food. Lenka vzpomíná na jejich první vánoční trh v Olomouci, který byl extrémně náročný, protože to byla jejich první velká prodejní akce. Neumí ani spočítat, kolikrát za den dávala ochutnat ibišek a vysvětlovala, proč by si měli koupit balení sušeného ibišku.
No a tam vznikla myšlenka „pojďme jim to ukázat víc v praxi“. Ingredience máme, víme, jak to použít, jen jak to dát do street foodové podoby, popisuje. Ani jeden z nich přitom není vyučený kuchař, vařila hlavně Lenka. v Egyptě ji to naučil její úžasný tchán a manžel radil, co by ještě mohli udělat.
Začátky byly podle Lenky hodně o zkoušení. Zkoušeli různá egyptská jídla a hledali, co bude českým zákazníkům chutnat, co se dá dobře připravovat ve stánku a co zároveň zůstane autentické. A stejně jako byli na začátku nováčci v podnikání, byli úplní nováčci i ve street foodu.
Neměli jsme zkušenosti s velkými (ani s malými) akcemi, nevěděli jsme, kolik jídla připravit (přece jenom, když prodáváte balené zboží, je to o hodně jednodušší), jak si co nejlíp zorganizovat práci ani co všechno nás může během akce překvapit, vyjmenovává s tím, že spoustu věcí se naučili metodou pokus – omyl.
Na začátku si třeba mysleli, že když jim nějaké jídlo chutná a je oblíbené v Egyptě, bude automaticky fungovat i tady. Brzo však zjistili, že street food má úplně jiná pravidla.
Jídlo musí být nejen dobré, ale musí se dát rychle připravit a vydat, zákazník musí na první pohled pochopit, co si objednává, a zároveň ho musí zaujmout mezi desítkami dalších stánků, zdůrazňuje Lenka.
Stres, počasí i dlouhé přípravy
Postupně proto upravovali nabídku, vybavení i celý způsob fungování stánku a propracovali se až k jeho dnešní podobě.
Určitě ne konečné, směje se Lenka. Dnes už za sebou mají malé akce i velké festivaly a ví mnohem lépe, co funguje. Přesto je street food pořád dokáže něčím překvapit. Zpětně to však Lenka hodnotí jako hodně náročnou, ale zároveň obrovskou zkušenost a určitě nelituje.
Nejtěžší na tom mít někde stánek a prezentovat cizí kuchyni je podle Lenky právě pocit, jestli to bude chutnat a jestli se najdou lidi, kteří budou mít zájem ochutnat Egypt. A pak je podle Lenky samozřejmě náročná celá příprava. Před každou akcí musí odhadnout, kolik přijde lidí a kolik čeho připravit.
Když připravíte málo, přijdete o zákazníky, když moc, zůstane vám jídlo. U velkých festivalů se navíc připravujeme několik dnů předem a potom nás čekají dlouhé dny přímo na místě, dodává.
Jak Lenka podotýká, hodně záleží také na věcech, které nejste schopni ovlivnit, jako je počasí, návštěvnost nebo to, kde je stánek umístěný.
A pak přijde nápor, kdy před vámi stojí fronta a vy potřebujete vydat rychle, ale zároveň nechcete slevit z kvality. Asi tahle kombinace fyzické náročnosti, stresu a nejistoty dává nejvíc zabrat, přiznává Lenka.
Plný stánek automaticky neznamená velký zisk
Člověk navíc zvenčí vidí plný stánek lidí a velkou tržbu, ale už nevidí několik dnů příprav, náklady na suroviny, poplatek pořadateli, dopravu, energie, a další výdaje. Takže ani velmi úspěšná akce automaticky neznamená velký zisk.
Na druhou stranu, když pak někdo přijde a řekne, že u vás jedl už loni nebo na jiné akci a těšil se na nás, tak to člověku tu energii zase vrátí, říká Lenka nadšeně.
Další věcí, kterou se Ahmedovi museli naučit, bylo vybírat si akce. Jak Lenka s úsměvem přiznává, ze začátku totiž byli rádi skoro za všechno. Nyní už se na akci dívají mnohem více podnikatelsky. Zajímá je očekávaná návštěvnost, délka akce, místo, skladba návštěvníků, počet a složení dalších gastro stánků a samozřejmě cena za pronájem místa. Velká návštěvnost totiž ještě automaticky neznamená, že akce bude pro ně úspěšná.
Dnes už máme několik akcí, na které se pravidelně vracíme každý rok. Známe jejich návštěvníky, víme přibližně, co můžeme očekávat, a navíc se tam často vracejí i zákazníci, kteří už nás znají z předchozích let, prozrazuje Lenka a přidává, že zároveň zkoušejí i nové akce. Právě z nich se někdy časem stane taková každoroční stálice.
Autentický Egypt na stánku
Na stánku najdou návštěvníci především egyptský street food jako koftu (kořeněné mleté maso), kuřecí tawook, falafel a mixy a bowly, kde můžou ochutnat od každého trochu.
Snažíme se, aby jídlo zůstalo chuťově co nejblíže tomu, jak ho známe z Egypta, ale zároveň aby bylo srozumitelné člověku, který egyptskou kuchyni nikdy neochutnal, vysvětluje Lenka a přidává, že v nabídce nechybí samozřejmě ani něco sladkého a káva s kardamomem.
Ohledně toho, co mají lidé nejraději, hodně záleží na konkrétní akci. Dlouhodobě podle Lenky patří mezí favority právě jejich arabská káva s kardamomem, kterou připravují v džezvě na horkém písku. Velmi dobře funguje také Shams bowl, protože lidi, kteří je neznají, často nechtějí vsadit všechno na jedno jídlo a raději ochutnají od každého něco.
Pracujte s tím, co máte
Podle Lenky není potřeba mít od začátku dokonale vymyšlené, kam přesně podnikání povede. Když se podívá zpátky, ani by je při prvních seminářích nenapadlo, že jednou budou dovážet zboží z Egypta a stát s egyptským street foodem na velkých festivalech. Spoustu věcí se naučili až za pochodu metodou pokus – omyl. Něco se povedlo, něco vůbec a někdy museli úplně změnit směr.
Důležité podle mě je vnímat, co funguje, co chtějí zákazníci a nebát se podle toho svoje podnikání měnit. A také se nebát přiznat, že něco nefunguje a pustit to, zdůrazňuje Lenka. Z Egypta si určitě odnesla schopnost improvizovat.
Tam jsem pochopila, že ne vždycky musí být všechno dokonale připravené – někdy prostě pracujete s tím, co máte a řešení najdete za pochodu, uzavírá.
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