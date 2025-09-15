Z venkovních koupališť do aquaparků a krytých bazénů. Jaké jsou zde ceny?

Kryté bazény představují oblíbenou kratochvíli a není divu, že jejich provozovatelé často z řad měst přicházejí stále s něčím novým. Nabízené služby se pak často odráží také na cenách vstupného.
Co se dozvíte v článku
Někde se rekonstruuje
Začátek září v mnoha aquaparcích a krytých bazénech patří odstávce, která je určena na sanitární úklid. Jak uvádějí aquaparky, odstávky jsou nezbytné pro údržbu, kontrolu technologií a zajištění co nejvyšší bezpečnosti a komfortu návštěvníků. Například v Aquaparku Uherské Hradiště se bude jednat o delší odstávku trvající až do konce října. V rámci ní mají v plánu velkou rekonstrukci rozdělenou do tří hlavních částí čítajících prosklenou stěnu mezi zábavním a letním areálem, terasu letního areálu a rekonstrukci šaten zahrnující výměnu podlah a povrchů stěn.
Jak uvádějí na webu, kromě stavebních úprav dojde k pracím, které nelze uskutečnit v průběhu celoročního provozu a s napuštěnými bazény. Bude mezi ně patřit čištění bazénů, tobogánů, akumulačních jímek a dezinfekci filtračních systémů.
V technickém zázemí rovněž dojde k instalaci UV lampy v bazénovém okruhu plaveckého bazénu, výměna ventilů, zpětných klapek a výměníků tepla, doplňují.
Do 20. září je zavřeno také v bohumínském aquaparku, kde kromě úklidu také staví mrazuvzdorné sprchy. Jak pro Český rozhlas Ostrava uvedl ředitel aquacentra Jaromír Voráč, právě sprchy byly v minulosti problematické, protože nefungovaly, pokud teploty klesly pod bod mrazu.
Byly to běžné sprchy. Nebylo možné zajistit, aby nezamrzaly. Nejvíc trápení s tím bylo uprostřed saunové sezony, dodal a prozradil, že v nové stavbě bude možné udržovat určenou teplotu.
Kde v září otevírali?
V úterý 2. září byla pro veřejnost otevřena krytá část Vodní ráj. Tento aquapark byl zavřený od začátku roku a jak potvrdil Martin Málek, tiskový mluvčí Správy města Jihlava, během odstávky byla provedena kompletní rekonstrukce šaten, které jsou společné pro dámy i pány, sociálního zařízení, výměna oken na schodišti k toboganu, oprava a nátěr schodiště.
Do šaten byly instalovány nové šatní skříňky a převlékací boxy, byl instalovány nové turnikety a platební automat s výdejem čipů. Na chodbě u šaten přibyly další tři nové vlasové fény, upřesnil s tím, že opravy vyšly na pět milionů korun.
Návštěvníky v těchto dnech ještě čekají určitá omezení. Například plavecký bazén je veřejnosti k dispozici jen o víkendech, a to z důvodu plavecké výuky a tréninků. Také tobogán není prozatím k dispozici a stavební práce na něm by měly být dokončeny do konce letošního září.
Co se dále chystá?
V aquaparku v Moravské Třebové mají v plánu modernizovat platební systém. Návštěvníci se mohou těšit jak na jednodušší nákup vstupenek bez čekání ve frontě, tak na možnost nákupu vstupenek online a další výhody. Spuštěn by měl tento systém být od 1. ledna 2026.
Držitelé permanentek zakoupených před 4. červnem 2025 si proto budou moci zbývající vstupy převést na novou čipovou kartu (popř. jiné zaváděné médium), upozorňuje město.
Připravují se i nové aquaparky
V Havlíčkově Brodě na konci loňského roku udělali architektonickou soutěž na plavecký bazén ležící nedaleko letního koupaliště. V květnu pak vybrala porota vítězný návrh s tím, že areál má nabídnout tři hlavní zóny: plavecký bazén s šesti dráhami o délce 25 metrů, relaxační část s vířivkami a atrakcemi a saunový svět s přímým kontaktem se zelení a venkovním ochlazovacím jezírkem.
Důraz je kladen rovněž na udržitelnost. Budou tedy využity FVE panely, tepelná čerpadla a systému recyklace tepla z odpadní vody přispěje ke snížení energetické náročnosti, vyjmenovává místostarosta města Libor Honzárek.
Nového aquaparku by se mělo dočkat také město Tábor. Jak informoval server JCteď.cz, chtějí zde rekonstruovat a modernizovat venkovní aquapark a následovat má přístavba zážitkového aquaparku k současnému krytému bazénu. Její cena se odhaduje na 160 milionů a má na ni dojít později. Starosta Štěpán Pavlík tomuto serveru zmínil nabídku Jihočeského kraje, který chce každému okresnímu městu přispět na velkou sportovní stavbu v hodnotě přes 100 milionů korun.
My máme dva adepty, o kterých chceme s krajem jednat. Jednak je to vnitřní aquapark a nebo přístavba haly Eden, kde by mohlo vzniknout velké centrum například pro gymnastiku a další sporty, řekl.
Jaké jsou v aquparcích ceny?
Ceny se mohou lišit při nákupu vstupenek on-line, při využití čipových hodinek nebo například při vstupu nějaký čas před zavírací dobou aquaparku. Aquaparky také často nabízejí zvýhodněné vstupné nebo nabízejí vstup na určitou dobu (klasicky kolem jedné hodiny) a další peníze se počítají za započaté minuty.
|Aquapark
|Vstupné pro dospěléuo na 2 hodiny (všední dny/víkend)
|Vstupné pro dospělého celodenní (všední dny/víkend)
|Aquacentrum Bohumín
|140 Kč/280 Kč
|–
|Aquacentrum Letňany Lagoon
|190 Kč
|–
|Aquacentrum Pardubice
|370 Kč
|420 Kč
|Aquacentrum Šutka
|319 Kč
|590 Kč
|Aquadrom Most
|180 Kč
|370 Kč
|Aqualand Moravia
|899 Kč
|Aquapalace Praha
|1199 Kč/1349 Kč (3 hodiny)
|1249 Kč/1349 Kč
|Aquapark Babylon Liberec
|370 Kč
|500 Kč
|Aquapark Beroun
|205 Kč/230 Kč
|–
|Aquapark Děčín
|160 Kč/195 Kč
|310 Kč/345 Kč
|Aquapark Delfín
|240 Kč/260 Kč
|455 Kč/495 Kč
|Aquapark Horažďovice
|160 Kč
|350 Kč
|Aquapark Kladno
|275 Kč
|420 Kč
|Aquapark Kohoutovice
|220 Kč/240 Kč
|460 Kč/505 Kč
|Aquapark Kravaře
|190 Kč/220 Kč
|380 Kč
|Aquapark Laguna Třebíč
|220 Kč
|450 Kč
|Aquapark Olešná
|296 Kč
|–
|Aquapark Vodní ráj Jihlava
|260 Kč
|–
|Aquapark Vyškov
|170 Kč/220 Kč
|–
|Vodní svět Kolín
|170 Kč/280 Kč
|630 Kč/690 Kč