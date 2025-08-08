Za ticho, přírodu a pohodlí si lidé rádi připlatí. Glamping jede na vlně zájmu

Kromě netradičního pojetí ubytování v luxusním stylu se glamping často také vyznačuje tím, že není známa přesná poloha ubytování. Tu zájemci o ubytování většinou obdrží až po rezervaci před příjezdem společně s instrukcemi na užívání objektu.
Co se dozvíte v článku
Glamping v sobě skrývá slova glamour camping a jedná se tak o okouzlující, luxusní nebo komfortní kempování. Často se jedná o unikátní ubytování nacházející se na odlehlých místech.
Je to ideální ubytování pro dobrodruhy, kteří chtějí prožít noc v přírodě, ale nechtějí se vzdát pohodlí. Všechny páry toužící po romantice a klidu. Ale taky ty, kteří si chtějí udělat čas sami pro sebe a utřídit si v tichu myšlenky, vysvětluje na webu Jan Šolc z týmu Tiny Glamp.
Každý glamping je něčím unikátní
Jesenický Neposed je stylový glamping v Jeseníkách. Vejde se do něj maximálně pět lidí, ale ideální je pro dva až tři. Jak uvádějí na webu, je to posed a není to posed a stojí na pomezí civilizace a divoké jesenické přírody.
Můžete si v něm, na terase pod ním nebo třeba v hamace v klidu číst, grilovat, slunit se, nebo jen tak přemýšlet. A když prší, můžete si zahrát deskovku a usínat u bubnování deště na střechu Neposedu. Za jasných nocí budete střešním oknem před usnutím pozorovat nekonečné množství hvězd, popisují.
Tomáš Dobrovodský z Pohoda na kopci nabízí hned dva typy glampingového ubytování. První z nich jsou dvě maringotky s názvy Olivie a Julie a druhý pak Glamping u oveček.
Naše maringotka je navržena tak, abyste si užili dokonalý odpočinek – od útulné postele a plně vybavené kuchyňky po možnost relaxace ve vířivce a sauně pod širým nebem, zmiňuje. Glamping u oveček disponuje elegantním zařízením a velkou terasou a samozřejmě zde nechybí přátelské ovečky na okolních loukách.
V pohoří severovýchodních Čech se nachází netradiční ubytování v jurtě od Yurt in Be. Vejde se do ní až šest osob a v její blízkosti je les a obora s daňky. Jak popisují na webu, svůj vzhled i poslání čerpá jurta z tradičních obydlí mongolských kočovných kmenů a kruhový půdorys jurty dokonale splývá s krajinou.
Konstrukce ze dřeva a izolace z přírodních materiálů, jako je ovčí vlna nebo konopí, zajišťuje teplo i v mrazivých zimních dnech. A díky nedaleké biofarmě si navíc pochutnáte na produktech lokálních hospodářů a zemědělců, upřesňují. Hned dvě jurty, a to Jurtu pod hvězdou a Jurtu v pastvinách má k dispozici společnost Yurt in the Wood.
Glamping Mileč má podtitul relax v zahradě a je možné se u nich ubytovat v igloo, dřevěné chatce s terasou nebo v luxusním stanu s potřebným vybavením. Jejich uzavřená zahrada je uprostřed malé vesničky a od sousedů vás pozdraví ovečky, v dálce projede vlak, lišky tu dávají dobrou noc a ráno vás vítá ledňáček který hnízdí přímo na zahradě.
Různé stromy, rostliny a byliny obklopují dominantní soustavu čtyř jezírek. Vlastní skála, obrovské solitérní kameny a plovoucí kámen jako znamení síly a zároveň lehkosti pak dokonale dokreslují atmosféru, kterou zahrada svým hostům nabízí, vyjmenovávají na webu.
Spaní na medu je ubytování ve včelíně na kouzelném místě v samém srdci Orlických hor a je unikátním spojením glampingu a apiterapie, tedy luxusního ubytování přímo v přírodě a léčebného pobytu, kdy lidský organizmus zdravotně benefituje z bezprostřední blízkosti včel. Jak jsme psali, včelí úly jsou zabudovány ve spodní části maringotky, zatímco prostor pro lidi je v té horní, přímo nad včelami. Každý má tedy svůj oddělený prostor, včely i lidé.
Naši hosté jsou tedy jen pár centimetrů od včel, v jejich léčivém biopoli a dýchají úlový vzduch, který k nim přirozeně proniká přes sítě umístěné nad úly, cítí včelí vibrace, slyší uklidňující bzukot, vysvětluje Lenka Dočekalová s tím, že jejich hosté navíc mohou včely pozorovat ve tzv. „včelí televizi“ (speciálně zkonstruovaném celoskleněném úlu) a mohou se tak mnohé dozvědět o životě fascinujícího včelího společenství.
Jaké jsou u glampingu novinky?
Řada provozovatelů glampingu se neustále snaží přicházet s něčím novým. Když se nejedná o další možnosti ubytování, alespoň vylepšují služby a například nabízejí hostům snídaně. Ty se často skládají z farmářských produktů nebo čerstvého ovoce a zeleniny a jsou dodávány v koších ke dveřím ubytování.
Šumavský glamping Glampino letos rozšířil svou nabídku o nový Tiny house s názvem Lunna. Na jejich Facebooku popisují, že místo hledali hodně dlouho a leží ve Stříbrné zátoce Lipenského jezera, kde je soukromá pláž a za zády lesy a louky. Tiny house Lunna tedy nabízí kromě absolutního klidu a soukromí také luxusní vybavení hotelového pokoje uprostřed panenské přírody, terasu s grilem, horký sud s masážním systémem, síť na lenošení, soukromou pláž u Lipenského jezera a možnost pronájmu motorového člunu a rybaření.
Můžete přijet i ve 4, protože uvnitř najdete nejenom manželskou postel, ale rozkládací gauč. Takže ideální pro rodiny s dětmi nebo partu přátel, doplňují provozovatelé.
Dita Křížová, Holka od Berounky, má už jedno glampingové ubytování v podobě Sušárny švestek u Křivolátu. Chatu tehdy opravila sama a vše sdílela na sociálních sítích. To bylo zřejmě důvodem, proč měla v první sezóně plný stav. V loňském roce si koupila další chatu, kterou nazvala Francin po jejím tátovi. V červnu informovala o tom, že Francina dokončuje a prozradila, že chatu drží černé trámy, objímá ji světlé dřevo, skrze luxfery jde mělké světlo.
Celou jsem ji propletla červenými motouzky, na Žítkové odháněly vše zlé a já doufám, že to bude fungovat i tady. Natahuju hadicová světla, prostor i duše svítí, dodala s tím, že připravila i dárkové poukazy.
Hosté jsou především z řad párů
Jan Šolc v našem dřívějším článku popisoval, že cestování baví každou věkovou skupinu a každý má někdy touhu utéct mimo město. To přesně jejich kontejnery nabízí. Možnost hodit za hlavu starosti, práci, jet bez kamarádů nebo rodiny. V klidu a zároveň v pohodlí se vyspat a nechat svět po sklence nachlazeného vína trošku „zpomalit“.
Většinu objednávek u nás ale zatím dělají ženy/slečny. Nejspíš touží po romantice a dobrodružství víc než muži, dodává.
Také podle Jana Štěpána z Glampino se cílová skupina těžko definuje. První skupinou jsou podle něj lidé z velkých měst, kteří utíkají před rychlou dobou a potřebují tzv. civilizační detox. Další skupinou jsou lidé, kteří mají vyloženě kladný vztah k přírodě a ekologii.
Poslední a nejpočetnější skupinou jsou lidé, kteří to berou jako zážitek, který chtějí vyzkoušet. Věkově je to od 20 do 60 let, konkretizuje.
Jak jsme psali dříve, do Glampingu Luhačovice jezdí mnoho mladých lidí do 35 (hlavně párů) z měst, často bezdětných. Tvoří cca 70 % všech ubytovaných a zbytek je mix. Do YurtintheWood nejčastěji jezdí velmi pracovně vytížení lidé.
Mě konkrétně baví pozorovat výrazy našich ubytovaných při příjezdu a pak když odjíždějí, tak jsou nabytí energií. To mne moc těší. Všechny ohlasy jsou pozitivní, Příroda je zkrátka lék, popisovala Ivana Nevečeřalová z Yurt in the Wood.
Kolik to stojí?
V tabulce se nacházejí ceny za jednu noc v jednotlivých glampingových ubytováních s tím, že se mohou lišit v závislosti na datu nebo například délce pobytu. Některá ubytování mají také pravidla být ubytovaný alespoň na jednu noc a mohou si účtovat další poplatky, konkrétně například za úklid.
|Ubytování
|Cena za noc
|FoxHut
|od 4100 Kč
|Glamping u oveček (Pohoda na kopci)
|5000 Kč
|Hutka nad údolím (Glamping Luhačovice)
|3000 Kč
|Chatka (Glamping Mileč)
|od 4240 Kč
|Igloo (Glamping Mileč)
|od 4950 Kč
|Maringotka (Pohoda na kopci)
|3500 Kč
|Neposed
|2500 Kč
|Spaní na medu
|6450 Kč
|Sušárna švestek u Křivoklátu
|2693 Kč
|Tiny Glamp (Glamping Jeseníky – kontejner Šikmina)
|2590 Kč
|Tiny House Lunna
|4470 Kč
|Yurt in Be
|3300 Kč
|Yurt in the Wood
|od 4990 Kč