E-maily přicházejí pod názvem „Daňová správa ČR“. Odesílatelé v nich používají označení „Centrum daňových refundací“ nebo „Daňový úřad pro refundace“. Předmět zprávy začíná slovy „Důležité oznámení k vaší daňové“ a následuje e-mailová adresa příjemce.
Zpráva vyzývá k reakci do 24 hodin. Pokud adresát v této lhůtě neodpoví, údajně může být jeho žádost o vrácení daní pozastavena.
Za vrácení peněz požadují poplatek
V e-mailu je tlačítko „Zobrazit podrobnosti refundace“. Po kliknutí se uživatel dostane na falešnou internetovou stránku, která napodobuje státní portály.
V jednom z nahlášených případů, o kterém Finanční správa ČR informuje, připomínala stránka Portál občana a slibovala vrácení 9958 korun. K vyplacení částky ale údajně bylo nutné nejprve uhradit poplatek za ověření ve výši 250 korun. Stránka kromě toho požadovala osobní údaje, číslo bankovního účtu a údaje z platební karty. Právě tyto informace se podvodníci snaží od lidí získat.
Státní doména v textu e-mailu nic nedokazuje
Finanční správa ČR připomíná, že odkazy pro vrácení daňových přeplatků e-mailem ani SMS neposílá. Stejnou cestou také nikdy nežádá o údaje z platebních karet nebo přístupová hesla.
Oficiální e-mailové adresy finanční správy končí na @fs.gov.cz. Podvodníci se však snaží vzbudit důvěru také tím, že v textu zprávy uvádějí státní doménu „gov.cz“. Samotný název odesílatele, použité logo ani zmínka o státní doméně pravost zprávy nepotvrzují.
Jak postupovat, pokud e-mail dorazí?
Na zprávu neodpovídejte a neklikejte na žádné odkazy. Nevyplňujte požadované údaje, nesdělujte hesla ani potvrzovací kódy a neposílejte žádné peníze.
Pokud si chcete ověřit, zda je zpráva skutečně od finanční správy, kontaktujte příslušný finanční úřad. Telefonní číslo a další kontakty najdete přímo na oficiálním webu Finanční správy ČR.
Pokud jste na falešné stránce zadali údaje k platební kartě nebo přihlašovací údaje do internetového bankovnictví, případně odeslali peníze, neotálejte s kontaktováním banky. Využijte její oficiální telefonní linku a požádejte o blokaci karty nebo zabezpečení účtu. Nepotvrzujte žádné další platby. Podvod oznamte také Policii ČR. Původní e-mail i doklady o případné platbě si ponechte pro další šetření.