Senioři, kteří uvažují o změně způsobu výplaty důchodu a chtějí si ho nechat posílat na bankovní účet, mají nyní další důvod, proč s rozhodnutím příliš neotálet. Do konce listopadu mají možnost k účtu získat peníze navíc.
ČSOB nabízí novým klientům od 65 let odměnu až 2500 korun. Účet je nutné založit nejpozději do 30. listopadu 2026, takže zájemcům zbývá už jen několik posledních dní.
Banka rozdělila odměnu do dvou částí. První tisícikorunu mohou získat senioři, kteří si na nově založený účet nechají posílat důchod od České správy sociálního zabezpečení. Musí přitom zajistit, aby na účet začal nejpozději do tří měsíců od jeho založení přicházet důchod alespoň ve výši 15 000 korun.
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Dalších až 1500 korun mohou klienti získat za placení kartou. Podmínkou je uskutečnit alespoň pět plateb měsíčně po dobu tří po sobě jdoucích měsíců. Počítají se nákupy v kamenných obchodech i na internetu. S plněním této podmínky lze začít už v měsíci založení účtu, případně v následujícím měsíci.
Zájemci si však musí pospíšit. Posledním dnem, kdy lze účet v rámci akce sjednat, je 30. listopad 2026. Podrobnosti stanovuje banka v pravidlech akce.
Hotovost až domů a výběry bez poplatků
Nabídka ČSOB nespočívá pouze v jednorázové odměně. Účet pro seniory přináší také několik služeb, které mohou usnadnit každodenní nakládání s penězi. Klienti si například mohou jednou měsíčně nechat zdarma doručit hotovost až do výše 20 000 korun na požadované místo.
Neomezeně zdarma mohou vybírat z bankomatů ČSOB. Jeden bezplatný výběr měsíčně mají k dispozici také na poště. Bez poplatku jsou rovněž platební příkazy, které lze zadávat přes internetové bankovnictví, na pobočce nebo na poště.
Změna výplaty důchodu může seniorům přinést až 2500 korun. Čas je do konce listopadu
Součástí účtu je také internetové bankovnictví pro kontrolu zůstatku a placení účtů. Banka navíc pomůže se změnou způsobu výplaty důchodu u ČSSZ, takže senior nemusí celý přechod na zasílání peněz na účet vyřizovat sám. K účtu lze získat také dvě platební karty zdarma. Druhou může využívat například partner nebo partnerka.
Kdo může odměnu získat
Akce je určena lidem ve věku od 65 let, kteří v předchozích 12 měsících neměli u ČSOB ani Poštovní spořitelny žádný běžný platební účet vedený v korunách. Během kampaně si zároveň musí založit nový ČSOB Plus účet nebo Poštovní účet.
Do této podmínky se nezapočítávají spořicí a technické účty. Samotné založení účtu ale k získání odměny nestačí. Klient musí splnit také pravidla týkající se zasílání důchodu a placení kartou.
Důchod na účet ušetří peníze i starosti
Přechod na bankovní účet může být výhodný i mimo aktuální nabídku. Senioři, kteří si nechávají důchod doručovat v hotovosti prostřednictvím České pošty, totiž za tuto službu platí poplatek, který se jim strhává přímo z vyplácené penze. Při zasílání důchodu na bankovní účet se tomuto nákladu vyhnou.
Další výhodou je pohodlí. Senior nemusí čekat na doručovatele ani přizpůsobovat svůj program době doručení. Jakmile důchod dorazí na účet, může s penězi okamžitě nakládat, hradit pravidelné výdaje nebo si podle potřeby vybrat hotovost.