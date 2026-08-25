Zábava bez věkového omezení: Velké srovnání cen v lanových parcích

Připravili jsme pro vás průvodce oblíbenými lanovými centry a srovnání cen, díky kterým si snadno porovnáte náklady na vstupné i speciální atrakce.
Co se dozvíte v článku
Rozmanitost nej v korunách stromů
Lanové bludiště Landek je největší vysoké lanové bludiště v České republice. Nachází se v něm jak tři různorodé trasy lanových překážek, velká houpačka pro dva (Big swing) a Powerfan (simulace volného pádu), tak další atrakce pro děti i dospělé. K tomu je zde možné lézt na umělé lezecké stěně.
Na bludišti je založeno také vícegenerační lanové centrum ve Veselí nad Moravou. Jedná se o moderní 3D bludiště jehož dominantou je vyhlídková věž ve tvaru majáku. Celý prostor je inspirovaný vodním světem, takže se návštěvníci mohou proběhnout po obřím leknínu, proplést se hejnem ryb, projít chaluhovým tunelem nebo se zhoupnout na rybářské síti. Jak je uvedeno na webových stránkách, design lanového centra dokonale zapadá do atmosféry přístavu Baťova kanálu a za jeho podobou stojí brněnský ateliér UniPark, který je známý hravými a promyšlenými realizacemi.
Jak jsme psali, přírodní lanové centrum Svatý Linhart je otevřeno od roku 2012 a nachází se hned vedle Lesního centra Svatý Linhart. Nabízí 90 překážek a 7 okruhů. Lanové centrum mohou navštívit děti už od tří let a obtížnost překážek je odstupňována tak, aby si lanové centrum mohl užít každý. Vhodný okruh může doporučit instruktor a pro náročnější okruhy je nutné prokázat, že správně zvládáte jištění.
O 10 let později bylo otevřeno lanové centrum jako součást Adrenalin parku Jeseníky. Tento lanový svět je určen dětem i dospělým a všechny překážky jsou umístěny mezi vzrostlými kmeny, ve výšce cca 4 až 12 m nad zemí. Jsou zde k dispozici tři trasy: modrá ve druhém patře, červená ve třetím a pro ty nejotrlejší černá trasa ve výšce 12 metrů. Kromě lanového centra se v Jesenících nachází například adrenalinová věž nebo obří houpačka.
V Olomouci se nachází Lanové centrum Proud. Jeho součástí je herní zóna, ve které je například velká vzduchová trampolína, dětské lanovky, houpačky, kolotoče nebo malá lezecká stěna a síť v korunách stromů se skluzavkou. Dále jsou zde vysoké lanové překážky s různou obtížností. Ty fungují na principu vzájemného jištění, kdy je účastník jištěn druhou osobou, která je na zemi. V lanovém centru je také Velká adrenalinová houpačka nabízející volný pád a sešup z 16 metrů.
Mnoho aktivit nabízí také přírodní park Velká dohoda. Jeho lanový park je na deseti kůlech, s deseti vysokými a sedmi nízkými překážkami. Postavený je na dně lomu a je určený pro děti i dospělé.
Není potřeba se obávat o svůj poklad, na hlavě má helmičku, na těle úvazek a díky bezpečnému průběžnému jištění nemá kam spadnout. Na začátku se zajistí do ocelového lana, na konci odjistí a mezitím se skvěle pobaví, ujišťují dospělé na webu. Nad kamenolomem je pak Zip line, která má tři části a je celkem 402 metrů dlouhá.
Lanový park Bedřichov najdete na stadionu Bedřichov v Jizerských horách a skládá se z lanového centra v korunách stromů a horolezecké stěny. Park nabízí tři různě obtížné okruhy ve výšce až devět metrů nad zemí s tím, že se zde nachází až 31 různých překážek. Lezecká věž měří 8,5 metru a návštěvníci se mohou těšit na čtyři různé profily: jeden nakloněný, dva kolmé a jeden převislý.
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Ranní kontroly i vliv počasí
Andrea Husáková, jednatelka Lanového centra ve Veselí nad Moravou už dříve serveru Podnikatel.cz potvrdila, že asi jako všude na podobných atrakcích jim při provozu jde především o bezpečnost dětí. Popsala, že každý den se musí projít před začátkem provozu celé lanové centrum, zkontrolovat všechna ukotvení, posbírat odpadky Jiří Matějů z Monkey Parku Pec pod Sněžkou vyjmenoval, že je potřeba hlídat certifikaci, revize, počasí na horách a kvalitní 100% zajištění bezpečnosti a dohledu nad klientem.
Vzhledem k tomu, že jsme venkovní areál, je jedno z úskalí počasí, které nám provoz ovlivňuje. Jsou nevhodné oba extrémy. Jak zima a déšť, tak velká vedra, která lákají spíše k návštěvě koupališť než venkovních sportovních areálů, dodal dříve Vojtěch Matuš z Lanového centra PROUD v Olomouci.
Navštěvujete vy (nebo vaše děti) lanová centra?
Srovnání cen pro letošní sezónu
V lanových centrech se ceny liší především podle nabízených okruhů a jejich náročnosti. Jednotlivá lanová centra mají jinak rozlišené vstupné pro děti (nejčastěji je určováno podle výšky) a rozdílné je to také se vstupy pro dospělé.
V tabulce jsou ceny za okruhy ve vybraných lanových centrech. Oproti loňskému srovnání vstupného nedocházelo k žádnému výraznému navýšení, v jednom případě došlo naopak ke zlevnění o 10 korun.
|Lanové centrum
|Vstupné pro dítě
|Vstupné pro dospělého
|Poznámka
|Adrenalin Park Jeseníky
|390 Kč
|390 Kč
|modrá trasa
|Gibon Park
|140 Kč
|330 Kč
|osoba/okruh
|Horský lanový park Ráztoka Tarzánie
|190 Kč
|440 Kč
|Jungle park (Lanové centrum Brno-Pisárky)
|390 Kč
|390 Kč
|základní trasa (1 trasa nebo 2 hodiny)
|Lanové bludiště Landek
|300 Kč
|350 Kč
|Lanové bludiště (1 hodina)
|Lanové centrum PROUD v Olomouci
|320 Kč
|320 Kč
|program Dvanáctka v oblacích
|Lanové centrum v areálu Plešivec
|260 Kč
|260 Kč
|Lanové centrum Veselí nad Moravou
|130 Kč
|v ceně za dítě
|vstupenka je omezena na 3 hodiny
|Lanový park Bedřichov
|370 Kč
|370 Kč
|Střední okruh
|Lanový park Ostružno
|450 Kč
|450 Kč
|1 okruh, každý další 350 kč
|Lanový park Slapy
|450 Kč
|450 Kč
|Křížová trasa
|Monkey Park
|350 Kč
|490 Kč
|malý okruh/velký okruh
|Offpark Sušice
|380 Kč
|430 Kč
|Přírodní areál Velká dohoda
|180 Kč
|180 Kč
|So+Ne+sv. / osoba / okruh
|Přírodní lanové centrum (Lesní centrum Svatý Linhart)
|190 Kč
|300 Kč
|Junior okruh/Střední okruh
|Rodinný park Podhůra 3D bludiště
|200 Kč
|200 Kč
|platí 3 hodiny a umožňuje 5 vstupů přes turniket
Volný pád i obří houpačky: Na kolik vyjdou doplňkové atrakce?
Jak jsme popsali výše, součástí lanových center často bývají i další atrakce jako jsou například houpačky nebo nejrůznější seskoky. Ty se platívají samostatně a většinou další pokus stojí méně.
|Lanové centrum
|Atrakce
|Cena za osobu/1 akci
|Poznámka
|Adrenalin Park Jeseníky
|Obří houpačka
|200 Kč
|300 Kč / 2 skoky
|Adrenalin Park Jeseníky
|Tarzanův skok
|150 Kč
|3 pokusy
|Adrenalin Park Jeseníky
|Bungee trampolína
|100 Kč
|5 minut
|Gibon Park
|Aquazorb
|80 Kč
|5 minut
|Horský lanový park Ráztoka Tarzánie
|Powerfan
|150 Kč
|dva skoky 200 Kč, každý další 50 Kč
|Jungle park
|Přejezd přes řeku
|150 Kč/70 Kč
|samostatně/ke vstupnému na trasu, 2 cesty
|Lanové bludiště Landek
|Big Swing
|100 Kč
|cena za osobu, 80 Kč za každé další zhoupnutí, pokud člověk zůstane v úvazku
|Lanové bludiště Landek
|Powerfan
|80 Kč
|50 Kč za každý další skok, pokud člověk zůstane v úvazku
|Lanové centrum PROUD v Olomouci
|Velká adrenalinová houpačka
|150 Kč
|Lanový park Bedřichov
|Lezecká stěna
|150 Kč
|Lanový park Bedřichov
|Tubing
|90 Kč
|3 jizdy/osoba
|Monkey Park
|ZipLine
|350 Kč
|Přírodní areál Velká dohoda
|ZipLine
|300 Kč