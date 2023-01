Začalo to psaním a knihami. Dnes má vlastní značku hraček i úspěšný e-shop

Od blogování a copywritingu ke knihám

Hana Šormová měla ráda psaní už odmala, ve třetí třídě vyhrála i dětskou soutěž za ekologickou povídku. Nikdo ji však nepodporoval a všichni měli dojem, že se tím neuživí, tak psaní odsunula do šuplíku. Pak se to vynořilo ve chvíli, kdy jsem chtěla pracovat na volné noze. Chtěla jsem cestovat a hledala jsem práci, která by to umožňovala. Dostala jsem se ke copywritingu a k vlastnímu psaní blogu, vzpomíná s tím, že jí blogování dalo hlavně hodně zkušeností z oblasti online světa. Musela se naučit pracovat s e-mailingem, SEO, principy affiliate marketingu a podobně přímo na svém reálném projektu. Měla tak blog, a navíc psala texty pro klienty podle toho, co potřebovali. Až jednou přišla zakázka na dětskou knížku. Šlo o Muchlinku, která nakonec byla vydána a kterou má i v nabídce svého e-shopu, protože je to přeci jen její knížka. V tu chvíli přišel takový přerod v hlavě: Proč bych nemohla dělat i něco svého, své projekty? Proč bych vlastně měla psát knihy na zakázku pro druhé, když to můžu dělat sama za sebe?, popisuje Hana Šormová.

Samotné psaní pro ni nebylo žádným problémem, psala například cestovatelské příběhy z reálných míst Evropy a většinu z nich měla procestovaných a příběh ji tam zapadal. Těžší však byla propagace. Ceny dětských knih se pohybují kolem 350 korun a je potřeba kolem nich dělat velké haló, protože trh dětských knih je poměrně hodně nasycený. Psací krize má podle Hany Šormové každý, ale u ní vyústí v něco nového – v posun do jiné roviny podnikání. Začínala jako copywriter, přešla k blogu a zase naopak. Když přišly děti, začala psát knihy. Následně založili e-shop a mají i vlastní značku hraček. Primárně jsem teď na rodičovské dovolené, takže nemusím denně psát, nebo něco deleguji. Chvílemi mám prostě pomocníky, takže nepíšu jenom já, dodává s úsměvem.

Za vznikem značky byla rodina

Impuls k založení vlastní značky Tuláčkův svět přišel, když byla Hana Šormová s partnerem na Novém Zélandě. Ten je učaroval. Rozhodli se, že jednou chtějí být velká rodina a mít společné podnikání. Do té doby podnikali každý zvlášť. Protože chtěli děti, tak viděli jako logické zaměřit se na hračky. Myslíme si, že u dětí je dobré rozvíjet kritické myšlení a čtenářskou gramotnost obecně. Umět si vyhledávat informace, být kreativní, mít fantazii. A přesně to je Tuláčkův svět. Protože oba rádi cestujeme, celý Tuláčkův svět je propojený hrdiny – lvíčkem a holčičkou, kteří spolu cestují po světě, vysvětluje Hana Šormová.

První krok byl celkově vymyslet koncept. Hana Šormova na začátku Tuláčkova světa měla představu, že vždy napíše příběh, nějakou pohádku, která bude zdarma ke stažení a na ni bude navazovat kreativní činnost, nějaký balíček spojený s expertem na danou oblast. Měla například domluvené lidi, kteří vyrábějí česká lokální mýdla. Pohádka by tak plynule přešla na to, že když rodič bude chtít, tak si koupí balíček obsahující všechno, včetně návodu a ingrediencí, a dítě bude tvořit. To jim však nějak nesedělo.

Celé se to pak transformovalo, až to přešlo do knížky, kde jsou příběhy. K tomu je mapa, na které děti můžou sledovat a hrát deskové hry právě v pohybu hlavních hrdinů. Později přibyly kreativní sady na rozvoj kreativního tvoření. Od začátku také řešili, že jejich produkty chtějí mít chráněné, takže jako druhý krok hodně komunikovali s právníky. Byla to docela drahá investice, ale máme na naše hrdiny dokonce evropskou ochrannou známku, upřesňuje Hana Šormová. Od prvního nápadu k finálnímu produktu to trvalo kolem deseti měsíců. Našli skvělou grafičku.

Nejtěžší byly magnetické mapy s různě vyřezávanými magnety, což nedělá v České republice úplně každý. Vzhledem k tomu, že jde o hračky, museli také certifikovat. Hledali tak bezpečné materiály a podstoupili testové zkoušky ve specializovaných institutech. Já se snažím dělat osvětu v oblasti certifikace hraček, která je nutná ze zákona. Samozřejmě je drahá, takže se to snaží tvůrci obcházet, doplňuje Hana.

Vytváří knihy, hry i kreativní sady

Hana Šormová nabízí aktuálně dvě knížky a pracuje na třetí. Radši však neslibuje, kdy bude, protože cena tisku šla nahoru a nechce, aby byla pro lidi cenově nepřístupná. Hlavní věcí jsou dvě magnetické sady: Evropa a Česká republika a k tomu přibyly další doplňky jako například další sady magnetek. Nyní se Tuláčkův svět orientuje na pískování. Celý minulý rok byl o vytváření vlastních sad pro malování pískem. Je to taková kreativní technika pro děti, kdy si sloupávají samolepky z obrázku. Tam vznikne plocha, na kterou se dá vysypat barevný písek, a tím, jak to postupně sloupávají a vybarvují, vznikne takzvaný vypískovaný obrázek. Je to relaxační a podporuje se tak jemná motorika.

Dalším produktem je KVIZ, tedy krabice vědomostí, zábavy. Ten vychází z výše popsaného původního konceptu balíčků, kde by děti něco tvořily a vzdělávaly se. Okrajově zde měla být mapa Evropy. Ta se však nakonec stala hlavní hrací plochou. Je to magnetická folie o docela velkých rozměrech. Je vymyšlená tak, aby se krásně vešla na ledničku nebo myčku a držela tam. K ní jsou sady magnetek, například zvířata, evropské stavby nebo evropské zajímavosti a dítě si je může poskládat buď podle vlaječky, kam patří (například Eiffelovka je ve Francii), nebo podle fantazie. Když vidím své syny, skládají si ta zvířátka tak, jak se jim to líbí. Nerespektují, že třeba někde velryby nejsou. Je to prostě i fantazie a staví si tak svůj vlastní svět, upřesňuje Hana Šormová s tím, že si tak děti mohou povídat příběhy a rozvíjí tím i slovní zásobu. Součástí tohoto produktu je i návod na deset her, například na motivy pexesa nebo hry „Kde leží Kotěhůlky“ a doplňky, jako je dětský cestovatelský pas se samolepkami.





Prohlédněte si obchod i hračky v galerii

Za e-shopem je podpora českých tvůrců

Nápad založit e-shop souvisel s projektem České Vánoce. Tam Hana Šormová poznala řadu zlatých, českých šikovných ručiček místních tvůrců. Snažili se je zviditelnit a bylo jim s partnerem líto, že časem tento projekt skončí. Objevili tam neskutečně zajímavé věci. Hana byla mile překvapená, co čeští tvůrci dovedou. Podle ní byla škoda, že nejsou víc vidět. Nákupem tak u nich podporujeme vlastní domácí ekonomiku. Nechtěli jsme dělat žádný velký e-shop, jako je Mall, Alza nebo Amazon. Ani jsme si tak nevěřili a nechtěli dělat něco, co už tu je. Když už jsme měli Tuláčkův svět, věděli jsme, že se zaměříme na hračky. A v lednu po porodu druhého syna vzniklo Takaro, vzpomíná Hana Šormová.

Hlavní vizí e-shopu bylo podporovat českou ekonomiku a prodávat české smysluplné hračky. To se časem transformovalo i do toho, že chtějí, aby rodiny s dětmi trávily čas smysluplně. To je totiž to nejcennější, co jim mohou dát. Snaží se proto, aby hraní bavilo i dospělé. Kreativní sady vybírají tak, aby byly vhodné pro malé i velké, aby v dětech něco rozvíjely, a pokud to jde, aby byly české. V Takaro už se nacházejí i produkty z Německa. Sortiment se postupně rozšiřuje. Chystá se také plno změn.

Rádi bychom se zaměřili a propojili třeba s logopedy, fyzioterapeuty, osteodynamiky, s autistickými centry s tím, že chceme rodičům přinést informace o dětech. Nezabývat se tím, co už všude je, ale věnovat se tomu, o čem se tolik nemluví, prozrazuje Hana Šormová a zmiňuje například kiss syndrom nebo dětskou koktavost. Jejich cílem je využít tým expertů, který mají kolem sebe, a věnovat se tak obsahové části e-shopu. Hana Šormová chce, aby byly informace ucelené a netýkaly se jen hraček nebo tvoření, ale také zdraví dětí, na co si dát pozor, jak na jejich vývoj a podobně.

Na spolupráci ve dvou se všichni ptají

Jak je uvedeno výše, Takaro založila Hana Šormová krátce po porodu druhého syna. Jak potvrzuje, nejlépe se s dětmi pracuje do cca šesti měsíců, kdy spí, a pak to začíná být problém a je důležitý time management. Ten moc nezvládá a musí pracovat po nocích. Nikdy neměla chůvu, její starší syn chodí do školy až teď a do toho se stará o druhé dítě, takže čas na její práci není v dobrých hodinách. To vedlo k jistému vyhoření, nebudu to popírat a je důležité zmiňovat, že člověk si to má umět vybalancovat a já s tím hodně bojuju, přiznává. Nejen na Takaru spolupracuje Hana Šormová s partnerem. Okolí očekává, že si polezou na nervy. Ona to však vidí naopak a od té doby, co spolu podnikají, je to výrazně lepší a našli i společný čas. I nyní se stane, že je partner dlouho v obchodě nebo rozváží balíky a vidí se spolu jen večer, ale neumí si představit, že by to bylo jinak a oba byli zaměstnaní.

Hana má na starosti děti a partner dělá vše, co je hodně důležité, ale není tak vidět. Já dělám všechny záležitosti v onlinu. Jsem vidět na sociálních sítích, odpovídám všem zákazníkům, bavím se s influencery nebo s novináři. Takže si vlastně všichni myslí, že si všechno dělám sama a jak to skvěle stíhám, vyjmenovává Hana Šormová a dodává, že na partnerovi je veškerá logistika a občas také prodej na pobočce. Jediné, co dělají společně a je to důležité, je strategie. Co chtějí, jaké jsou vize, co se má udělat a tak dále. Partner Haně samozřejmě hodně pomáhá i doma. Nemají tak striktně dané ženské a mužské práce. Řekla jsem, že pokud mám nadále podnikat, tak se se mnou musí podělit i o práce doma, protože to nejde skloubit, popisuje dále.

Takaro se odlišuje sortimentem i obsahem

Podle Hany Šormové jsou největší odlišnosti e-shopu v sortimentu, obsahové části a nabídky odkupu hraček. Jde o službu s názvem reKUPTO, v rámci které je možno odkoupit hračky, a to nejen jejich, ale i jiné. Neberou však všechny, například plastové. Ty nekorespondují s jejich ekologickým smýšlením. Takaro tak odkupuje zpátky od lidí, aby produktům dali druhou šanci. Registrovaní uživatelé e-shopu mají možnost stáhnout si zdarma materiály pro děti. jsou to například bojovky nebo deskové hry.

Sehnat výrobce produktů a autory knih, kteří zapadají do konceptu obchodu, není vždy jednoduché. Letos se několikrát spálili a strávili hodně času spoluprací, která nakonec nevyšla. Někteří tvůrci zase nechtějí vyrábět opakovaně stejné zboží, jiní nechtějí být plátci DPH, což je pro Takaro nevýhodné. Je pro ně důležité, aby dotyčný buď už plátce byl, nebo se jím chtěl stát a měl tendence k růstu, ambice někam směřovat nebo vyvíjet nové produkty. Rádi navazujeme dlouhodobé partnerství nebo děláme i společné soutěže, navštěvujeme se. I když to není nutnou podmínkou, doplňuje Hana Šormová. Produkty navíc musí být dobré pro klienty a zároveň zapadat do vizí a původního nastavení. Lidé povětšinou české věci neznají a nechtějí je tak kupovat. Navíc tím, že se jedná o menší výroby, bývají i dražší než ty z dovozu. Je potřeba to zákazníkům vysvětlit a přesvědčit je, že budou mile překvapeni.

O Takaro je na blogu spousta článků, ale také video, recenze her a různé tipy. Podle Hany Šormové je to pořád málo a její představa by byla článek co dva dny, ale to nyní není reálné. Těší se však na už zmíněný hodnotný obsah ve formě rozhovorů. Je zastáncem toho, že e-shopy a obecně podnikání nesmí stát jenom na placené reklamě, protože když to vypnete, tak o vás najednou nikdo neví. Podle ní je důležitý brand, který si lidé zamilují a budou se k němu rádi vracet. S tím může pomoci právě obsah, protože chvíli trvá, než se vše uchytí. Vidím, že články už pomalu někoho na web přivádí, ale nepřeváží to placenou reklamu. Je to ale pro mě velice důležité. Vím, že se to hodně podceňuje, SEO a tady tyhle věci. Ne každému se s tím chce dělat, shrnuje Hana Šormová.

Hračky jsou tradiční i moderní

V nabídce Takaro jsou i nějaké retro hračky známé z dětství. Například hry Kloboučku, hop, blechy, Lovci pokladů nebo dřevěné kostky. Líbí se mi, že si noví tvůrci vzali něco, co už tu bylo, co fungovalo a udělali to trošičku jinak. Třeba kostky od Detoa jim mohly připadat malé a teď vzniklo něco, co se i dvouletému dítěti dobře drží v ruce, říká Hana Šormová. Lidé mají podle ní rádi kvalitní hračky a ty dřevěné vydrží celé generace. Dneska je však řada směrů, jako jsou různé waldorfské směry, Montessori principy a svobodné vzdělávání.

Hodně se mluví také o domácím vzdělávání. Dříve se nepracovalo s fyzioterapií, polohováním miminek nebo balancem na zpevňování těla. V Takaro se tak nebrání novým směrům, protože lidé je chtějí a doba jde dopředu. Maminky chtějí, aby hračka rozvíjela jen jednu věc, byla jednoduchá, i barevně a materiálem a ne překombinovaná. Aby rozvíjela třeba jenom počítání nebo jenom poznávání geometrických tvarů. Ne aby byla multifunkční a využívala se na hromadu věcí, ale aby byla primárně jednoduchá, vysvětluje Hana Šormová.