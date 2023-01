Co je to vlastně ecommerce? První co mě napadne, je elektronické obchodování…

Naše firma by se dnes dala definovat jako softwarehouse s orientací na střední a velké zákazníky. Kromě vývoje specializovaných aplikací na zakázku máme také některé vlastní produkty, které většinou sami implementujeme u našich zákazníků.

Jak společnost vznikala? Co jste potřebovali do začátku? Jak vysoké investice jste do společnosti vložili?

Nápad založit firmu se mi začal rodit v hlavě už během roku 1998. Osobně si svoje obdobné nápady definuji jako „hlouposti“, ze kterých už nejde vycouvat, a podobně tomu bylo i tady. Tak dlouho jsem mluvil o tom, že založím firmu, až mi bylo docela hloupé to nakonec neudělat. Dal jsem tedy výpověď ve svém stávajícím zaměstnání, přemluvil ještě jednoho kamaráda a u něho v obýváku jsme přivítali prvního zákazníka.

Z dnešního pohledu se musím až zasmát své tehdejší naivitě a představám, které jsem o podnikání měl. Byl jsem absolutně nezkušený úplně ve všem, od jednání s úřady, zákazníky, sepisování smluv až po práci na projektech. Kamarád se navíc po několika měsících rozhodl, že mu bude lépe, když jeho příjem bude přece jen o něco stabilnější, vyexpedoval mě ze svého obýváku a já musel hledat nové spolupracovníky. Tehdy jsem si říkal, že kdybych teď skončil, určitě by se našlo dost lidí, kteří by z toho měli minimálně normální, ne-li přímo škodolibou radost. V té chvíli jsem si řekl, že jim tu radost přece nemůžu udělat.

Pokud se jedná o investice, ty byly zpočátku minimální. Firmu jsem dotoval hlavně ze svých peněz a následně z peněz, které jsme vydělali. Až v roce 2000 „odkoupil“ Atlas 51 % naší firmy a jeho tehdejší investice se pohybovala v řádech jednotek milionů korun.

Jakými pozicemi jste ve společnosti prošel?

Ve společnosti ecommerce.cz jsem (kromě toho, že jsem dnes majitelem) měl na starosti na začátku prakticky vše, od jednání se zákazníky až po „programování“. Následně jsem byl ředitelem strategie, od roku 2004, kdy do firmy přichází z tehdy Českého Telecomu Magdalena Novotná jako první profesionální ředitel, jsem na svých vizitkách měl napsáno kromě místopředsedy představenstva i obchodní ředitel. Dnes jsem generálním ředitelem a předsedou představenstva.

Každá zakázka, stejně jako celá firma, je řízena přísně projektově. Už ve fázi nabídky je k ní přidělen projektový manažer, který ji většinou následně také realizuje. Na větších projektech spolupracuje i několik projektových manažerů. Poté, co je podepsána smlouva se zákazníkem, většinou nastupuje někdo z analytického oddělení a vytvoří rozsáhlou analýzu výsledné podoby celé aplikace. Pak nastupují týmy programátorů a někdo z oddělení databázových specialistů. Každý takový tým je vedený team leaderem, který je zodpovědný za vývoj aplikace a spolupracuje s projektovým manažerem, který komunikuje se zákazníkem, hlídá termíny, usměrňuje výslednou podobu aplikace a zodpovídá za to, že vše půjde podle předem podrobně naplánovaného harmonogramu.

Jakmile je co testovat, zapojuje se do vývoje testovací oddělení, které ručí za to, že aplikace od nás odejde bez chyb a v takové podobě, v jaké ji zákazník požadoval. Poté, co je celý vývoj dokončený a aplikace předána zákazníkovi, přebírá o ni většinou starost servisní oddělení. To se zákazníkem řeší problémy, které se mohou vyskytnout a poskytuje mu celou řadu dalších služeb, od velmi krátkých reakčních dob v řádech jednotek minut, přes 24×7 dohled nad provozem aplikace atd.

Pracujete pro velké a úspěšné české i zahraniční firmy. Skoro to vypadá, že nemáte žádnou konkurenci…?

Konkurenci určitě máme a poměrně velkou. Nicméně jsem rád, že naši stávající a potažmo i budoucí zákazníci v nás mají důvěru. Postavení, které jsme si za těch několik let vybudovali, nám dost pomáhá v uzavírání nových obchodů.

Jak těžké je udržet si pozici, jakou teď máte a nezklamat svoje zákazníky?

Těžké to samozřejmě je, ale jak já říkám, kdyby to bylo lehké, dělal by to každý. Ne, teď vážně. Pokud si chceme udržet naše stávající zákazníky, znamená to pro nás neustále zlepšovat služby. Zároveň s tím, jak se firma posouvá k větším a větším projektům, to zákonitě znamená budování podstatně většího aparátu, který celou zakázku „obsluhuje“.

Jste česká firma. Kolik zahraničních už o vás mělo zájem?

To se asi ani nedá spočítat. S přetlakem peněz, který je na několika okolních burzách, a chuti investorů utrácet opravdu nemalé částky, se nás neustále někdo ptá, zda jsme na prodej. Neříkám, že pokud bude nabídka zajímavá, nejsme schopni o ni jednat. Na druhou stranu, osobně si myslím, že zatím ještě nepřišel správný čas firmu prodat.

Jaký je rozdíl připravit nabídku pro soukromé firmy a pro státní sektor (co se týká jednání, finance, spolupráce s majiteli a úředníky?

Já bych to takto asi nerozděloval. Je jasné, že státní organizace mají svoje specifika daná zákonem. Nicméně při velikosti našich projektů a způsobu, jakým si vybírají dodavatele i naši velcí soukromí zákazníci, je to mnohdy velmi podobné. Stejně tak jednání s těmito dvěma skupinami zákazníků se v tomto „objemu“ velmi podobají.

Kdy začala převažovat poptávka po vašich službách před nabídkami?

Vtipně bych měl odpovědět, že hned při startu firmy, ale ono se to takto nedá říct. Nechtěl bych komentovat, kdy k tomu došlo, protože si to opravdu přesně nepamatuji. Co si vzpomínám, tak tato firma nikdy neměla nouzi o zakázky, právě naopak, vždy byla větší poptávka, než na co nám dostačovaly naše kapacity.

Vašimi zaměstnanci jsou převážně IT odborníci, jaké na ně máte požadavky? Najímáte si je na konkrétní zakázky? Jak je motivujete?

Máme ve firmě vytvořený motivační a benefitní program, který našim zaměstnancům nabízí celou řadu výhod. Nemá cenu se bavit o platu, ten je dnes dán trhem a myslím, že je u nás plně srovnatelný s jakoukoliv jinou IT firmou.

Když vyberu něco z našeho benefitního programu, tak od klasické pružné pracovní doby a stravenek mají naši zaměstnanci nárok například na vyšetření zraku, pravidelné očkování proti chřipce v podzimních měsících, dostávají od nás čerstvé ovoce a pokud by přece jen onemocněli, mohou využít tzv. sick days.

Určitě nezajímavý není ani týden dovolené navíc pro každého, kdo u nás pracuje déle než půl roku. Přispíváme na penzijní a životní pojištění. Každý zaměstnanec má svůj osobní rozpočet na různé kulturní akce, může využívat permanentek do posilovny, bazénu nebo na squash. Pravidelně vozíme celou firmu i s životními partnery našich zaměstnanců na různé firemní „výlety“.

Práce u nás určitě není jednoduchá a na naše zaměstnance máme poměrně velké nároky. Nejenom, že musí zvládat dobře technologie, se kterými pracují, musí být výborní odborníci a musí mít chuť se učit neustále něco nového. Co je pro nás ale stejně důležité, je, aby to byli týmový hráči. Bez této vlastnosti by u nás pracovat nemohli. V celém týmu vládne uvolněná, přátelská atmosféra. Kolegové spolu dovedou trávit i mimopracovní čas a společně vymýšlejí a pořádají různé aktivity. Je to pro nás další známkou toho, že jsou u nás spokojení, což nás samozřejmě těší a snažíme se jim vyjít vstříc.

Vyhledávání zaměstnanců má u nás na starosti HR oddělení. Kombinujeme různé přednášky na vysokých školách se spoluprací s personálními agenturami až po vlastní inzeráty a případné relativně vysoké odměny pro naše vlastní zaměstnance, pokud přivedou do firmy svého kamaráda, známého.

V současné době si na některé zakázky, jejichž charakter to umožňuje, najímáme jednak konkrétní odborníky, ale spolupracujeme také s celými týmy nebo vývojářskými firmami.

Kolik času a peněz stojí zaučení nového IT odborníka?

Vyjádřit toto v penězích je velmi obtížné, ale pro představu uvedu alespoň čas. Běžně je člověk, který přijde do naší firmy, schopen se do projektů zapojit v průměru během dvou až tří měsíců. Během této doby se mu musí věnovat další odborník. Z toho si můžete snadno udělat obrázek o „cenové“ náročnosti tohoto procesu.

Jak jsou finančně ohodnoceni čeští IT odborníci? Stále ještě ve velkém odcházejí do zahraničí?

Nemyslím si, že by naši IT odborníci ve velkém odcházeli do zahraničí. Těch důvodů je několik, od (a programátoři prominou) určité „lenosti“, kterou u nich v poslední době pozoruji, a to se netýká ani tak práce, ale ochoty se někam přestěhovat, začínat v cizí zemi úplně znovu, přes to, že IT odborníci jsou dle mého názoru jednou z nejlépe placených odborných skupin v naší zemi, kdy jejich příjem jim bez problémů stačí na pohodlný život, až po velmi silnou korunu, díky níž už nejsou zahraniční výdělky tak zajímavé, jako tomu bylo dříve.

Jaký je váš obrat?

Loňský obrat přesáhl sto milionů korun.

Sponzorujete nějakou organizaci nebo jednotlivce?

Jako firma zatím ne. Osobně jsem jako člen správní rady aktivní v nadaci Světýlko, která se stará například o to, aby se předčasně narozeným dětem mohlo dostávat odpovídající péče.

Jak se dostáváte k novinkám v oboru? Jezdíte na veletrhy, nabízejí vám je firmy, se kterými spolupracujete?

K novinkám v oboru se dostáváme různými způsoby, od internetu až po ony zmiňované prezentace a veletrhy. Samozřejmě i naši partneři nás vydatnou měrou zásobují.

Co vás brzdí v rozvoji firmy?

Čekáte, že si začnu stěžovat na velké administrativní zatížení? Ne, to jsou věci, se kterými jsem se naučil žít. Dnes není ani problém pro firmu naší velikosti dosáhnout například financování za velmi zajímavých podmínek. Asi největší problém je nedostatek kvalitních lidí, zde jsme poměrně limitováni. Jiné závažné překážky osobně nevidím.

Jméno a příjmení: Radek Sedlář

Rok narození: 1975

Vzdělání: dvě maturity

Kariéra: 1996 – 1998 – Computer Press, od konce roku 1998 vlastní společnost ecommerce.cz

Koníčky: moje práce, knížky, dobré filmy, dobré víno, muzika, sport