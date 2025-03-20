Začínám podnikat. Jaké appky se mi hodí pro tvorbu kampaně?

Probírat se hromadou aplikací, které by mohly pomoci s tvorbou kampaní, může být pro drobného podnikatele procházkou hustou džunglí. V tomto článku proto představujeme ty, které se mohou hodit, a vyjmenováváme jejich výhody a nevýhody.
Jak na tvorbu kampaně?
Vizuální kampaň je nutné nejdříve vymyslet. Dobré je pamatovat na fotky i videa, především ta krátká. Pro rychlejší kreativitu je dobré využít ty aplikace, které pomohou hlavně zkrátit čas.
Rozhodně není dobrý nápad generovat vizuály, tedy fotky a videa, pomocí AI. Sociální sítě, na které je dobré se zaměřit, takový obsah automaticky rozpoznají a snižují pak takovým postům organický dosah, tedy příspěvek vidí méně lidí.
Pamatujte na autenticitu
Dnešním trendem je autenticita, do které je nutné promítnout emoce. Pokud mám malou pekárnu, nestačí jen vyfotit samotný produkt. Do fotek by se měly promítat emoce, klidně i ty negativní. Pokud se várka chlebů ráno nepovedla, může být první fotkou smutný výraz pekaře, jak drží v ruce spálený chleba, aby potom následovala další fotka šťastného výrazu, kdy se další várka povedla a je připravena k prodeji.
Podnikatelé by se neměli bát ukázat také své zázemí. Případní zákazníci tak uvidí pohled do míst, která běžně neznají. V případě malé kavárny není na škodu ukázat, kde se zrnková káva skladuje a jak probíhá výroba zákusků, které lze v kavárně zakoupit. Dnešní kampaně nejsou tak o samotném produktu nebo službě, ale o celém procesu, kterým by podnikatel měl svého zákazníka provést.
Aby byly podobné kampaně co nejkreativnější, mohou pomoci právě níže uvedené aplikace, které celý proces produkce zjednoduší.
Tipy na šikovné aplikace
Gemini a ChatGPT
Obě aplikace využívají umělou inteligenci. Jsou si velmi podobné, přesto mohou obě generovat odlišné výsledky. V našem případě se hodí pouze pro návrh tvorby samotné kampaně. Jak už bylo řečeno, pro výrobu samotných vizuálů se nehodí. Na konci článku jsou uvedeny návrhy obou aplikací pro tvorbu kampaně malého pekaře. Co je pro podnikatele srozumitelnější, můžete porovnat sami.
V základní verzi jsou obě aplikace zdarma. ChatGPT dnes ani nevyžaduje při základním dotazu registraci, respektive přihlášení.
Canva
Canva je velmi oblíbený grafický nástroj, protože dokáže pomoci i těm, kteří nemají pro vizuální stránku žádný cit. Ovládání je jednoduché a intuitivní a obsahuje velké množství šablon, které usnadní práci s grafickým návrhem.
V Canvě lze dobře vytvářet vizuály, upravovat fotky, a dokonce vytvářet videa. Tvorba videí je v Canvě trochu kostrbatá, přesto pro začátky a krátká videa stačí. V základní verzi je zdarma, ale je limitována konkrétními prvky, které lze při tvorbě využít. O Canvě jsme na Podnikateli již psali a přinesli také velký seriál návodů.
Darkroom
Aplikace Darkroom se hodí, pokud je nutné publikovaným fotkám a videím přidat nádech barevných filtrů. Aplikace také dokáže jednotlivé vizuály snadno ořezávat při zachování kvality souboru a přidávat k fotkám fotorámečky, které se opět vracejí na scénu.
Je oblíbená především díky svému „cinematic“ filtru, který dá publikovaným fotkám i videím profesionální nádech. Její velkou nevýhodou je, že ji mohou používat pouze uživatelé s „jablečným“ operačním systémem, tedy typicky uživatelé iPhonu, MacBooků, iPadů. Na druhou stranu lze její prostředí používat napříč všemi zařízeními. V základu je opět zdarma, ale nejžádanější filtry jsou už zahrnuty do předplatného. To se dá vyzkoušet zdarma po dobu 7 dnů.
InShot
InShot je grafickou aplikací pro úpravu fotek a videí. Pokud nepotřebujeme výhody Canvy, stačí stáhnout po této aplikaci. Poradí si také se střihem krátkých videí. Obsahuje nástroje umělé inteligence, které upravovaným fotkám a videím dají nový směr.
Určena je primárně pro chytré telefony. Dostupná je jak pro iPhone, tak i telefony s operačním systémem Android. Aplikaci lze využít také na tabletech. I když obsahuje předplatné, lze si zakoupit doživotní licenci, kterou je možné v rámci akcí získat za velmi výhodnou cenu. Stejně jako Darkroom obsahuje filtry pro vylepšení upravovaných fotek a videí. Její nevýhodou je, že je určena pouze pro mobilní zařízení, což některým vyhovovat nemusí. V tom případě je lepší sáhnout po Canvě, kterou lze používat v prohlížeči počítače.
VEED Captions
Tato aplikace je nepostradatelná pro tvorbu automatických titulků u krátkých videí. Titulky jsou dnes nutnost, protože spousta uživatelů konzumuje videa bez zvuku.
Obrovskou přidanou hodnotou VEED Captions je to, že dokáže titulky generovat rychlostí blesku. I když automatické titulkování zvládne dnes i Canva, tato aplikace je zatím v titulkování jedničkou, a to díky ceně a příjemnému uživatelskému prostředí. Za celoroční předplatné ve stovkách korun si může uživatel nastavit svoje vlastní grafické pojetí titulků, ať už co se týká výběru fontu písma, jeho barvy, velikosti i systému, jak se mají titulky ve videu zobrazovat.
Češtinu zvládá na jedničku a dokáže pomocí umělé inteligence rozpoznat slova, která jsou ve videu špatně vyslovena. Chybná slova lze jednoduše opravit a export probíhá do rozlišení až 4K.
Příklad návrhu kampaně
A jak tedy začít se samotným návrhem kampaně? Zadal jsem aplikaci ChatGPT a Gemini níže uvedený úkol. Jak si se zadáním aplikace poradily?
Zadání znělo
Jsem pekař a mám malou pekárnu. Rád bych vytvořil vizuální kampaň pro sociální sítě, která by měla zdůraznit kvalitu a proces výroby chlebů. Navrhni mi, jak by taková kampaň měla vypadat.
Co navrhuje Gemini?
Návrh 1: Zaostřete na proces pečení
- Snímky z procesu pečení: Zachyťte různé fáze pečení chleba, od míchání těsta po pečení v troubě.
- Ukažte, jak pečlivě a s láskou k řemeslu pečete své chleby.
- Video s časovým odstupem: Vytvořte video, které ukazuje celý proces pečení od začátku do konce. Můžete použít rychlý záběr nebo časosběr, aby to bylo zajímavé.
- Použijte hudbu: Vyberte hudbu, která evokuje pocit tepla, pohody a domácí atmosféry.
- Přidejte text: Použijte text, který popisuje proces pečení a zdůrazňuje kvalitu vašich surovin a pečení.
Návrh 2: Zaměřte se na texturu a vůni chleba
- Snímky detailů chleba: Zachyťte texturu, barvu a vůni chleba. Ukažte, jak je čerstvý a lákavý.
- Video s krájením chleba: Vytvořte video, které ukazuje, jak se chleba krásně krájí a jak má křupavou kůrku a měkkou dužinu.
- Použijte zvuk: Zaznamenejte zvuk krájení chleba nebo jeho křupnutí.
- Přidejte text: Použijte text, který popisuje chuť a vůni chleba.
Návrh 3: Kombinujte proces a produkt
- Snímky procesu a produktu: Kombinujte snímky z procesu pečení s detailními snímky chleba. Ukažte, jak proces ovlivňuje kvalitu produktu.
- Video s časovým odstupem a krájením: Vytvořte video, které kombinuje časosběr procesu pečení s krájením chleba.
- Použijte hudbu a zvuk: Kombinujte hudbu se zvukem krájení chleba.
- Přidejte text: Použijte text, který popisuje proces pečení a kvalitu chleba.
Co navrhuje ChatGPT
1. Úvodní myšlenka kampaně
Začni silným, zapamatovatelným sloganem, který vyjadřuje kvalitu a péči, kterou vkládáš do každého bochníku. Například:
- „S láskou k tradičnímu řemeslu.“
- „Každý chléb má svůj příběh.“
- „Chleba, který je tvořen s péčí a vášní.“
2. Fáze přípravy
Vytvoř sérii vizuálů, které ukážou jednotlivé fáze výroby chleba. Můžeš použít i krátká videa nebo animace. Některé z fází, které by se mohly objevit:
- Výběr surovin: Fotografie čerstvých surovin – kvalitní mouka, voda, kvasnice. Můžeš například ukázat detailní záběry na ruce, které vybírají nejlepší ingredience.
- Příprava těsta: Fotografii nebo video, jak ručně zpracováváš těsto. Případně i záběr na mísení, hnětení, kvasení. Tento moment může být doprovázen textem o tom, jak důležitý je čas a trpělivost při tvorbě správného těsta.
- Pečení: Záběr na pece, jak se chléb pomalu peče. Můžeš použít i zpomalené záběry, jak chléb roste, jak praská kůrka. Tento moment symbolizuje péči a pozornost věnovanou každému detailu.
- Hotový produkt: Krásně naservírovaný chléb na stole, s jemným slunečním světlem pro vytvoření příjemné atmosféry. Tady by mohl být záběr na šťavnatý, čerstvě nakrájený chléb s křupavou kůrkou.
3. Zdůraznění kvality
Důležité je, aby kampaň vyjadřovala, že ve tvé pekárně se používají kvalitní, přírodní suroviny. Zde bys mohl přidat:
- Certifikáty nebo označení kvality (pokud nějaké máš).
- Příběh o původu ingrediencí: Například odkud pochází mouka nebo jiná ingredience.
- Bez umělých přísad: Pokud je to pravda, můžeš to vyzdvihnout.
4. Propojení s komunitou
Lidé se dnes rádi spojují s místními výrobci a vidí příběhy, které se skrývají za výrobky. To můžeš ukázat takto:
- Zákazníci a jejich zkušenosti: Sdílej příběhy spokojených zákazníků, kteří popisují, co pro ně znamená koupit čerstvý domácí chléb.
- Fotky zákazníků: Pokud to je možné, nech je sdílet fotky na sociálních sítích (např. s jejich oblíbeným chlebem) a použij hashtagy.
- Ukázka týmového ducha: Fotky tebe a tvých zaměstnanců při práci, abys ukázal, že za tvou pekárnou stojí tým lidí, který dává do všeho to nejlepší.
5. Vizuální styl a tón kampaně
Vizuální styl kampaně by měl být autentický a teplý. Použij přírodní tóny, jako jsou hnědá, zlatá, krémová a bílá, které evokují pocit čerstvosti a kvality.
- Použití textur: Záběry na textury chleba (křupavá kůrka, měkký střed), mouku, ruku při hnětení, vše vypadá velmi autenticky a osobně.
- Světlo: Přirozené světlo je klíčové. Světlo zdůrazní čerstvost a kvalitu.
- Filtr: Možná jemný vintage filtr pro to, aby vše vypadalo jako „tradiční řemeslo“.
6. Pravidelnost a zapojení
- Pravidelné příspěvky: Udělej si plán pro pravidelné příspěvky na sociálních sítích. Např. každý týden ukazovat jinou fázi procesu nebo nový produkt, který pečeš.
- Příběhy: Instagram Stories nebo Facebook Stories jsou skvélé pro ukázání „běžného dne v pekárně“, zašpičkování příběhů od zákazníků a rychlé ukázky přípravy.
7. Interakce s fanoušky
- Výzvy pro sledující: Požádej své sledující, aby sdíleli fotky, jak si užívají tvůj chléb. Například soutěže, kde lidé mohou vyhrát speciální chléb nebo slevu.
- Hlasování o nových chutích: Můžeš se jich ptát na jejich oblíbené kombinace surovin nebo nové chlebové recepty, které by chtěli vyzkoušet.
8. Hashtagy
Použij relevantní a chytlavé hashtagy, které mohou zlepšit dosah kampaně. Například:
#ChlébSrdcem
#TradičníPekárna
#ZdravýChléb
#Pečenosúsměvem
9. Spolupráce s influencery (volitelné)
Pokud máš nějaké lokální food blogery nebo influencery, můžeš je pozvat do pekárny na ochutnávku a nechat je sdílet zážitky se svými sledujícími.