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Zadlužil Česko víc Babiš, nebo Fiala? Samotná čísla jsou bez kontextu k ničemu

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
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Autor: Podnikatel.cz
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Kdo zadlužil Česko víc, Andrej Babiš, nebo Petr Fiala? Na první pohled jednoduchá otázka má několik různých odpovědí. Záleží totiž na tom, jak dluh měříme, co do srovnání zahrneme a především co se v dané době dělo s ekonomikou.
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V nové epizodě podcastu Teorie bulharské konstanty rozebíráme, proč mohou být politické grafy o zadlužení zavádějící a jak se na hospodaření jednotlivých vlád dívat smysluplněji.

Co se dozvíte v článku
  1. Když čísla vyprávějí jen část příběhu
  2. Kdy je deficit skutečně problém?
  3. Co dalšího zaznělo v novém díle podcastu Teorie bulharské konstanty:

Když čísla vyprávějí jen část příběhu

V absolutních číslech vzrostl veřejný dluh za vlády Petra Fialy více než za první vlády Andreje Babiše. Pokud ale porovnáme změnu dluhu v poměru k HDP, tedy k velikosti české ekonomiky, vyjde jiný výsledek. Ani to ovšem samo o sobě neznamená, že jedna vláda hospodařila lépe než druhá.

Právě na účelových srovnáních staví politici svou argumentaci. Andrej Babiš například zveřejňoval grafy, které měly ukazovat, že za jeho vlády se veřejné finance vyvíjely lépe než za vlád předchozích i následujících. Jenže podobná srovnání mohou ignorovat zásadní okolnosti.

Během finanční krize po roce 2008 se česká ekonomika propadla a státu klesaly daňové příjmy, zatímco rostly některé výdaje. Babišovu vládu zase zasáhla pandemie covidu a Fialovu vládu energetická krize spojená s ruskou invazí na Ukrajinu a také inflace z covidové doby. Každá z těchto událostí ovlivnila rozpočty bez ohledu na to, kdo právě seděl ve Strakově akademii.

Navíc nelze hodnotit vládu jen podle rozpočtu, který převzala, a toho, s nímž odcházela. Většina státních výdajů vyplývá ze zákonů a jejich změna vyžaduje čas. Rozhodnutí jedné vlády se proto mohou promítat do hospodaření jejích nástupců. A především tento způsob hodnocení ignoruje roky mezitím. 

Kdy je deficit skutečně problém?

Důležité je také to, v jaké kondici se ekonomika nachází. Pokud rychle roste a státu se daří vybírat daně, vysoké schodky jsou obtížněji obhajitelné než v době hluboké krize. V dobrých časech by si stát měl vytvářet rezervy, aby měl z čeho financovat pomoc ekonomice v horších obdobích. Tato myšlenka stojí také za principem takzvané proticyklické fiskální politiky.

Zadlužil Česko více Babiš, nebo Fiala? Záleží, jak to počítáte
Zadlužil Česko více Babiš, nebo Fiala? Záleží, jak to počítáte
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V této souvislosti je proto problematický návrh státního rozpočtu na rok 2027, který počítá se schodkem 386 miliard korun. Nejde přitom jen o samotnou částku, ale také o to, že ekonomika relativně roste a předchozí rozpočty směřovaly ke snižování deficitů.

workshop ChatGPT

Zásadní je rovněž otázka, za co stát peníze utrácí. Investice do školství nebo dalších oblastí mohou přinášet výsledky až za mnoho let. Česko navíc čekají výrazné demografické změny, které zvýší nároky na důchodový systém i zdravotní a sociální služby.

Rozhodující otázka proto nezní pouze, kdo zadlužil Česko nejvíc. Podstatné je také to, za jakých okolností dluh vznikal a co za vypůjčené peníze stát získal.

Co dalšího zaznělo v novém díle podcastu Teorie bulharské konstanty:

  • Proč je většina srovnání zadlužení zavádějící a jak číst statistiky.
  • Jak se do českých veřejných financí promítly světová finanční krize, covidová pandemie a energetický šok po ruské invazi na Ukrajinu.
  • Proč by stát měl v ekonomicky dobrých časech šetřit a v krizích naopak ekonomiku podporovat – a proč politici často dělají pravý opak.
  • Jak si představit bilion korun: Kolik času byste potřebovali, kdybyste od narození Krista každý den utráceli milion korun?
  • Proč bude stárnutí české populace zvyšovat budoucí výdaje na důchody, zdravotnictví a sociální služby a jakou roli v tom může hrát migrace.
Zdroj: Youtube.com
Seriál: Teorie bulharské konstanty
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Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

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