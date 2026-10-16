Zadlužil Česko víc Babiš, nebo Fiala? Samotná čísla jsou bez kontextu k ničemu

V nové epizodě podcastu Teorie bulharské konstanty rozebíráme, proč mohou být politické grafy o zadlužení zavádějící a jak se na hospodaření jednotlivých vlád dívat smysluplněji.
Co se dozvíte v článku
Když čísla vyprávějí jen část příběhu
V absolutních číslech vzrostl veřejný dluh za vlády Petra Fialy více než za první vlády Andreje Babiše. Pokud ale porovnáme změnu dluhu v poměru k HDP, tedy k velikosti české ekonomiky, vyjde jiný výsledek. Ani to ovšem samo o sobě neznamená, že jedna vláda hospodařila lépe než druhá.
Právě na účelových srovnáních staví politici svou argumentaci. Andrej Babiš například zveřejňoval grafy, které měly ukazovat, že za jeho vlády se veřejné finance vyvíjely lépe než za vlád předchozích i následujících. Jenže podobná srovnání mohou ignorovat zásadní okolnosti.
Ty Babišovy popisky, jsou ovšem také vtipné. Covid sice fakt zasáhl, ale Nečase zase trefila největší hospodářská krize od 30. let 20. století a Fialu válka na Ukrajině. A nejvtipnější je, že ať už by vládl od 2008 kdokoli, vypadalo by to se zadlužením de facto stejně. https://t.co/zgZJkWhubx— Daniel Morávek (@DanMoravek) August 25, 2026
Během finanční krize po roce 2008 se česká ekonomika propadla a státu klesaly daňové příjmy, zatímco rostly některé výdaje. Babišovu vládu zase zasáhla pandemie covidu a Fialovu vládu energetická krize spojená s ruskou invazí na Ukrajinu a také inflace z covidové doby. Každá z těchto událostí ovlivnila rozpočty bez ohledu na to, kdo právě seděl ve Strakově akademii.
Navíc nelze hodnotit vládu jen podle rozpočtu, který převzala, a toho, s nímž odcházela. Většina státních výdajů vyplývá ze zákonů a jejich změna vyžaduje čas. Rozhodnutí jedné vlády se proto mohou promítat do hospodaření jejích nástupců. A především tento způsob hodnocení ignoruje roky mezitím.
To je tak hloupé a metodicky nesmyslné, že je to až vtipné.— Daniel Morávek (@DanMoravek) August 21, 2026
Kdy je deficit skutečně problém?
Důležité je také to, v jaké kondici se ekonomika nachází. Pokud rychle roste a státu se daří vybírat daně, vysoké schodky jsou obtížněji obhajitelné než v době hluboké krize. V dobrých časech by si stát měl vytvářet rezervy, aby měl z čeho financovat pomoc ekonomice v horších obdobích. Tato myšlenka stojí také za principem takzvané proticyklické fiskální politiky.
V této souvislosti je proto problematický návrh státního rozpočtu na rok 2027, který počítá se schodkem 386 miliard korun. Nejde přitom jen o samotnou částku, ale také o to, že ekonomika relativně roste a předchozí rozpočty směřovaly ke snižování deficitů.
Zásadní je rovněž otázka, za co stát peníze utrácí. Investice do školství nebo dalších oblastí mohou přinášet výsledky až za mnoho let. Česko navíc čekají výrazné demografické změny, které zvýší nároky na důchodový systém i zdravotní a sociální služby.
Rozhodující otázka proto nezní pouze, kdo zadlužil Česko nejvíc. Podstatné je také to, za jakých okolností dluh vznikal a co za vypůjčené peníze stát získal.
Co dalšího zaznělo v novém díle podcastu Teorie bulharské konstanty:
- Proč je většina srovnání zadlužení zavádějící a jak číst statistiky.
- Jak se do českých veřejných financí promítly světová finanční krize, covidová pandemie a energetický šok po ruské invazi na Ukrajinu.
- Proč by stát měl v ekonomicky dobrých časech šetřit a v krizích naopak ekonomiku podporovat – a proč politici často dělají pravý opak.
- Jak si představit bilion korun: Kolik času byste potřebovali, kdybyste od narození Krista každý den utráceli milion korun?
- Proč bude stárnutí české populace zvyšovat budoucí výdaje na důchody, zdravotnictví a sociální služby a jakou roli v tom může hrát migrace.