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Žádost je podaná, ale důchod pořád nikde? ČSSZ vysvětluje, co může vyřízení zdržet

Jana Knížková
Dnes
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Starší muž v předdůchodovém věku stojí se zamyšleným výrazem
Autor: Shutterstock.com
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Po splnění podmínek pro přiznání starobního důchodu ještě nemusí peníze začít chodit na účet. Následuje podání žádosti a také čekání na rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení. Ta má na vyřízení žádosti zákonem stanovenou lhůtu. V některých případech se ale může vyřízení protáhnout.
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Nárok na řádný starobní důchod vzniká po dosažení důchodového věku a splnění potřebné doby důchodového pojištění. Ta se odvíjí především od let, během nichž člověk pracoval nebo podnikal a odváděl pojistné.

Tři měsíce na rozhodnutí

Po podání žádosti putuje spis na Českou správu sociálního zabezpečení, která rozhoduje o nároku na důchod a jeho výši. Zákonná lhůta pro vydání rozhodnutí je 90 dnů od zahájení řízení. ČSSZ zároveň upozorňuje, že ve většině případů bývá žádost vyřízena dříve.

Žadatel následně dostane písemné rozhodnutí. V něm je uvedeno, od jakého data byl důchod přiznán a v jaké výši. Součástí rozhodnutí je také osobní list důchodového pojištění, ve kterém jsou uvedeny započítané doby pojištění a výdělky. 

Proč se může vyřízení protáhnout?

Rozhodující je především to, zda má ČSSZ k dispozici všechny podklady potřebné k posouzení nároku a výpočtu důchodu. Pokud některé informace v evidenci chybějí, musí je úřad dohledávat nebo po žadateli požadovat jejich doložení.

Komplikací mohou být například takzvané náhradní doby pojištění. Jde například o některé doby studia, péče o dítě nebo výkonu vojenské služby. Pokud nejsou potřebné údaje v evidenci, může být nutné doložit je příslušnými dokumenty.

Problém může způsobit i práce v zahraničí

Vyřízení důchodu se může zkomplikovat také v případě, kdy člověk během života pracoval v zahraničí. ČSSZ pak musí zohlednit zahraniční doby pojištění a podle konkrétní situace komunikovat s institucemi v jiné zemi.

Právě zahraniční zaměstnání tak může být jedním z důvodů, proč rozhodnutí netrvá jen několik týdnů. Podobně mohou řízení ovlivnit i další specifické okolnosti konkrétního žadatele.

Devadesát dnů není slib, že peníze budou přesně za tři měsíce

Lhůta 90 dnů se týká vydání rozhodnutí o důchodu. Neznamená tedy, že každý člověk musí mít důchod automaticky na účtu přesně 90 dní po podání žádosti. ČSSZ sama uvádí, že délka vyřízení závisí mimo jiné na tom, zda má ve své evidenci všechny potřebné podklady. 

Proto je vhodné si před podáním žádosti zkontrolovat, zda odpovídají evidované doby pojištění a zda má člověk k dispozici doklady k obdobím, která v evidenci chybějí. Právě neúplné podklady mohou celý proces zkomplikovat.

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Co když 90 dnů uplyne a rozhodnutí stále nemáte?

Pokud ČSSZ ve stanovené lhůtě nerozhodne, nejde jednoduše říct, že žádost byla zamítnuta nebo že žadatel o důchod přišel. Samotné překročení lhůty neznamená zánik nároku.

V takové situaci je důležité zjistit, v jakém stavu se řízení nachází a zda ČSSZ čeká na doplnění nějakých podkladů. V případě skutečné nečinnosti správního orgánu existují také právní prostředky, jak se ochrany proti nečinnosti domáhat. Soudy se ostatně případy, kdy nebylo o důchodové žádosti včas rozhodnuto, zabývají.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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