Návrh zákona o platformové práci: Nová pravidla pro určení pracovněprávního statusu

V článku se zaměříme na připravovanou úpravu práce prostřednictvím digitálních pracovních platforem a její transpozici do českého právního řádu (sněmovní tisk č. 301). Česká republika musí reagovat na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/2831 ze dne 23. října 2024 o zlepšení pracovních podmínek při práci prostřednictvím platformy. Směrnice byla publikována v Úředním věstníku dne 11. listopadu 2024 a nabyla účinnosti dne 1. prosince 2024. Do svých národních právních řádů ji musí členské státy EU transponovat nejpozději do 2. prosince 2026.
Co se dozvíte v článku
Nové digitální technologie mění pracovní trh
Digitální technologie proměňují způsoby práce, její obsah, přidělování, organizaci, kontrolu a hodnocení. Nová právní úprava má přinést především větší právní jistotu při určování toho, zda je člověk zaměstnanec, nebo podniká jako osoba samostatně výdělečně činná. Platformový pracovník se bude považovat za zaměstnance, pokud splní znaky závislé práce a platforma alespoň jeden z nich nevyvrátí. Pojem platformový pracovník je tedy širší než zaměstnanec, platformovým pracovníkem může být osoba samostatně výdělečně činná a za určitých podmínek i zaměstnanec.
Platforma může pomocí internetové stránky, mobilní aplikace a automatizovaných systémů propojit zákazníka s fyzickou osobou poskytující službu. Může ale také určovat podmínky, za nichž je služba poskytována. Typicky se jedná o kurýrní služby (rozvoz jídla, přeprava), taxi služby, ale například i o online zprostředkovatele překladatelských činností, marketingu, řemesel, překladů, grafických prací, hlídání dětí, moderování, zpracování dat apod.
Definice: Platformou je myšlena osoba poskytující službu, která je poskytována alespoň zčásti na dálku pomocí elektronických prostředků, na žádost příjemce služby a jako nezbytnou a zásadní složku zahrnuje organizaci práce vykonávané osobami za úplatu a používání automatizovaných systémů.
Zaměstnanec nebo OSVČ?
Zaměstnanec platformy bude vykonávat činnost na základě digitálních technologií, ale jeho práce bude zaměstnavatelem (platformou) řízena a kontrolována. Na rozdíl od osoby samostatně výdělečně činné, která si bude práci organizovat sama, bude si vybírat zakázky, může je také odmítnout, určit si cenu, pracovní postup, intenzitu práce, a samozřejmě také nese z toho vyplývající podnikatelské riziko.
Platforma může také využít služeb zprostředkovatele. Lze tak uzavřít smlouvu mezi zprostředkovatelem a platformou a zároveň platformovým pracovníkem. Aplikace a řízení práce bude mít na starost platforma, ale smlouvu s pracovníkem uzavírá jiný subjekt. Zaměstnanec tak může mít sjednán pracovněprávní vztah s platformou nebo se zprostředkovatelem. Může se jednat o pracovní poměr, ale také některou z dohod konaných mimo pracovní poměr.
Domněnka pracovněprávního vztahu platformového pracovníka
Má se za to, že platformový pracovník je v základním pracovněprávním vztahu k platformě nebo ke zprostředkovateli, pokud jsou dány skutečnosti, které značí, že došlo k naplnění znaků závislé práce podle § 2 odst. 1 zákoníku práce, ledaže platforma nebo zprostředkovatel prokáže, že alespoň jeden znak závislé práce podle § 2 odst. 1 zákoníku práce naplněn není. Naplnění právní domněnky základního pracovněprávního vztahu nebo znaků závislé práce se posoudí souhrnně vůči platformě a zprostředkovateli. Zavedení tohoto pravidla je nutné kvůli riziku případného cíleného obcházení právní úpravy prostřednictvím účelově založených zprostředkovatelů. Bude třeba řešit i situace, kdy část závislé práce plní platforma, a část zprostředkovatel, tj. ani k jednomu z nich by znaky samostatně naplněny nebyly a platformový pracovník by se tedy nikdy nemohl stát zaměstnancem ne proto, že jeho práce neodpovídá definici závislé práce, ale protože si roli zaměstnavatele rozdělily dva subjekty.
Domněnka základního pracovněprávního vztahu se uplatní ve všech příslušných správních, daňových nebo soudních řízeních, anebo při kontrole, je-li posuzován smluvní status platformového pracovníka, s výjimkou trestního řízení a řízení ve věcech sociálního zabezpečení. Domněnka má být nástrojem usnadňujícím správné určení statusu zaměstnance. Pokud platformový pracovník vykonává práci jako zaměstnanec, plynou mu práva i ochrana zaručená mu pracovněprávními a jinými předpisy (na rozdíl od OSVČ).
Skutečnosti značící, že je práce vykonávána ve vztahu „nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance“, „jménem zaměstnavatele“ a „osobně zaměstnancem pro zaměstnavatele“, zejména první z těchto znaků v sobě obsahuje požadavek Směrnice, aby se právní domněnka vázala ke skutečnostem odpovídajícím řízení a kontrole. Usnadnění oproti „standardnímu“ zjišťování existence závislé práce má podle důvodové zprávy k novele (sněmovní tisk č. 301) spočívat v tom, že pro aktivaci právní domněnky bude postačovat existence pouhého náznaku (indicie) těchto skutečností.
Při kontrolní činnosti má být důkazní břemeno obráceno (domněnka je vyvratitelná). Platforma nebo zprostředkovatel pro její úspěšné vyvrácení musejí prokázat, že znaky závislé práce naplněny nebyly (nejedná se o zaměstnance). Společným rysem znaků závislé práce je osobní či hospodářská závislost zaměstnance na zaměstnavateli a při postihu za nelegální práci musí správní orgán prokázat nenaplnění všech relevantních znaků.