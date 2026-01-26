Zákon to vyžaduje, stát to neumí: Kdo má trvalý pobyt ve vašem bytě, se nedozvíte

Přihlášení k trvalému pobytu je zákonným právem nájemce a majitel bytu mu v tom nemůže zabránit. Paradoxem ale je, že sám vlastník si následně nemá jak ověřit, zda v jeho bytě někdo trvalý pobyt skutečně má.
Jak upozorňuje veřejný ochránce práv, evidence obyvatel pracuje pouze s adresou domu, nikoliv s jednotlivými byty. Majitelé bytů tak často netuší, jestli je na jejich adrese stále někdo úředně přihlášený, například nedávný nájemník.
Vlastníci bytů se na mě obracejí s tím, že se nemohou dopátrat, zda má někdo v jejich bytě evidovaný trvalý pobyt, popisuje ombudsman Stanislav Křeček a dodává, že trvalý pobyt se totiž neeviduje ke konkrétnímu bytu, ale k celému bytovému domu.
Přihlásit se lze snadno, zjistit to už ne
Nájemce se může k trvalému pobytu přihlásit i bez souhlasu majitele. Stačí mu doložit, že byt oprávněně užívá, například nájemní smlouvou. Pronajímatel tomu zabránit nemůže.
Co ale může, je zůstat v nevědomosti. Výpis osob přihlášených na adrese domu totiž vlastník bytu získat nesmí. To může udělat pouze společenství vlastníků jednotek. Informace o konkrétním bytě tak zůstává skrytá.
Podle ombudsmana pak vznikají situace, kdy jsou na adrese domu vedeni lidé, o nichž nikdo z obyvatel nemá ponětí – někdy i celé roky.
Problém, který se vrací u popelnic
Nejasná evidence netrápí jen majitele bytů. Dopadá i na města a obce, zejména při vybírání poplatků za komunální odpad. Ty mají hradit i vlastníci bytů, ve kterých není k pobytu přihlášená žádná osoba.
Jenže jak to spolehlivě zjistit, když stát takovou informaci neumí poskytnout?
Právní předpisy po vlastnících i obcích vyžadují jednoznačné určení, zda je někdo v bytě přihlášený, ale stát jim k tomu nedává žádný funkční nástroj, upozorňuje Křeček.
Řešení existuje. Ale až za několik let
Ministerstva připouštějí, že systém je nevyhovující. Do budoucna se počítá se zavedením nové evidenční jednotky „byt“ v registru RÚIAN, která by umožnila zapisovat trvalý pobyt ke konkrétnímu bytu, nejen k domu. Realizace se ale očekává až v horizontu několika let.
Pouhé vytvoření jednotky ‚byt‘ nestačí. Bez modernizace celé evidence obyvatel hrozí, že se současné problémy jen přesunou jinam, uzavírá ombudsman.
