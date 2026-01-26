Podnikatel.cz  »  Právo  »  Zákon to vyžaduje, stát to neumí: Kdo má trvalý pobyt ve vašem bytě, se nedozvíte

Zákon to vyžaduje, stát to neumí: Kdo má trvalý pobyt ve vašem bytě, se nedozvíte

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Mladá pohledná žena v brýlích se drží jednou rukou za hlavu a tváří se udiveně
Autor: Depositphotop
Ilustrační obrázek
Majitelé bytů žijí často v domnění, že mají přehled o tom, kdo v jejich nemovitosti oficiálně bydlí. Realita je ale jiná. Český stát dnes neumí vlastníkům spolehlivě říct, zda má někdo v jejich bytě nahlášený trvalý pobyt.

Přihlášení k trvalému pobytu je zákonným právem nájemce a majitel bytu mu v tom nemůže zabránit. Paradoxem ale je, že sám vlastník si následně nemá jak ověřit, zda v jeho bytě někdo trvalý pobyt skutečně má.

Jak upozorňuje veřejný ochránce práv, evidence obyvatel pracuje pouze s adresou domu, nikoliv s jednotlivými byty. Majitelé bytů tak často netuší, jestli je na jejich adrese stále někdo úředně přihlášený, například nedávný nájemník.

Vlastníci bytů se na mě obracejí s tím, že se nemohou dopátrat, zda má někdo v jejich bytě evidovaný trvalý pobyt, popisuje ombudsman Stanislav Křeček a dodává, že trvalý pobyt se totiž neeviduje ke konkrétnímu bytu, ale k celému bytovému domu.

Problémové nájemníky dostanete z bytu snadněji. Tzv. rozkazem k vyklizení Přečtěte si také:

Problémové nájemníky dostanete z bytu snadněji. Tzv. rozkazem k vyklizení

Přihlásit se lze snadno, zjistit to už ne

Nájemce se může k trvalému pobytu přihlásit i bez souhlasu majitele. Stačí mu doložit, že byt oprávněně užívá, například nájemní smlouvou. Pronajímatel tomu zabránit nemůže.

Co ale může, je zůstat v nevědomosti. Výpis osob přihlášených na adrese domu totiž vlastník bytu získat nesmí. To může udělat pouze společenství vlastníků jednotek. Informace o konkrétním bytě tak zůstává skrytá.

Platíte za nájem férovou cenu? Nová kalkulačka to spočítá Přečtěte si také:

Platíte za nájem férovou cenu? Nová kalkulačka to spočítá

Podle ombudsmana pak vznikají situace, kdy jsou na adrese domu vedeni lidé, o nichž nikdo z obyvatel nemá ponětí – někdy i celé roky.

Problém, který se vrací u popelnic

Nejasná evidence netrápí jen majitele bytů. Dopadá i na města a obce, zejména při vybírání poplatků za komunální odpad. Ty mají hradit i vlastníci bytů, ve kterých není k pobytu přihlášená žádná osoba.

Jenže jak to spolehlivě zjistit, když stát takovou informaci neumí poskytnout?

Právní předpisy po vlastnících i obcích vyžadují jednoznačné určení, zda je někdo v bytě přihlášený, ale stát jim k tomu nedává žádný funkční nástroj, upozorňuje Křeček.

školení pri začínající mzdové účetní

Krátkodobé nájmy a jak na ně? Přečtěte si také:

Krátkodobé nájmy a jak na ně?

Řešení existuje. Ale až za několik let

Ministerstva připouštějí, že systém je nevyhovující. Do budoucna se počítá se zavedením nové evidenční jednotky „byt“ v registru RÚIAN, která by umožnila zapisovat trvalý pobyt ke konkrétnímu bytu, nejen k domu. Realizace se ale očekává až v horizontu několika let.

Pouhé vytvoření jednotky ‚byt‘ nestačí. Bez modernizace celé evidence obyvatel hrozí, že se současné problémy jen přesunou jinam, uzavírá ombudsman.

Podcast Teorie bulharské konstanty ŽIVĚ, pojďte se s námi potkat v Klubovně

Vstupenky jsou k dostání na webu GoOut. Těším se na vás.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Nejčastější chyby ve mzdovém účetnictví a jejich opravy
16. 2. 2026
9:00
Více
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více
Zaměstnávání brigádníků, cizinců a občanů EU
20. 4. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Magda Blouin vede lokální marketing v Schneinder Electric

Pokud měli cukrovku rodiče, nejspíš ji budete mít i vy, říká lékař

Lucie Adámková (eD system): Služby jsou mé fantasy

Pamětí je málo, trh počítačů nejspíš letošní úspěch nezopakuje

Nejobávanější ransomwarové gangy útočí i u nás

Změny v pohotovostech: Kde všude je zavřeli

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Čistá mzda 2026: Vše, co potřebujete znát

Další digitální rádia přicházejí na velké vysílače

Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci v roce 2026

Kdy už nám AI agenti vezmou práci?

Marcel Divín: S tiskárnami Epson doma i ve firmě

Paušální režim: komu se ještě vyplatí a komu už ne

Repasovaným mobilům vládnou iPhony. Co na to Android?

IT kolos se snaží přesvědčit EU, že USA nekradou data

Investory nejvíce lákají technologie, ale potřebují větší transparentnost

Rozčilují vás AI Overviews? Tady je návod, jak se jich zbavit

Blíž k datové suverenitě. Přichází AWS European Sovereign Cloud

Jaké benefity nabízejí zdravotní pojišťovny v roce 2026?

Místo líbivých věcí začala prodávat lebky a vnitřnosti. Má vyprodáno

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).