Zálohy na daň ze závislé činnosti nově. Vyúčtování nahradí měsíční hlášení

Od roku 2027 se výrazně změní oblast daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Zaměstnavatelé budou rovněž pracovat s novými pojmy pro daňové zálohy a stanovení daně. Nový systém by měl přinést zjednodušení, protože již nebudou dva souběžné daňové režimy, a to srážkový a zálohový.
Konec srážkové daně ze závislé činnosti
Ke změně dochází v případě neučiněného (nepodepsaného) prohlášení k dani, kdy je aktuálně do předem stanovených limitů podle § 6 odst. 4 písm. a) a písm. b) zákona o daních z příjmů stanoven samostatný základ daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, tj. srážkovou daní. Od roku 2027 se bude jednat o samostatný základ daně pro výpočet zálohy na daň z příjmů, tj. konečnou zálohu.
Namísto srážkové daně se tedy bude odvádět konečná daňová záloha. Pokud poplatník, který je daňovým rezidentem České republiky, nebo který není daňovým rezidentem České republiky a který je daňovým rezidentem členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, zahrne veškeré příjmy uvedené v § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém byly vyplaceny, započte se záloha sražená z těchto příjmů na jeho daň (nově upraveno podle § 38h odst. 10 zákona o daních z příjmů).
Znamená to, že nepožádá-li poplatník o roční zúčtování daňových záloh svého zaměstnavatele, bude sraženými zálohami jeho daňová povinnost splněna, nemá-li povinnost podat daňové přiznání podle § 38g zákona o daních z příjmů. Může ale nadále u posledního plátce (zaměstnavatele) učinit dodatečně prohlášení k dani a požádat o roční zúčtování, eventuálně zahrnout všechny své příjmy zdaněné konečnou zálohou do podaného daňového přiznání.
Hlášení k záloze
Součástí druhé etapy systému jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele není jen zrušení srážkové daně, ale také zásadní změna ve vyúčtování daně. Záloha na daň ze závislé činnosti bude vyměřována již v průběhu daného roku na základě hlášení k záloze, které bude součástí pravidelného měsíčního hlášení zaměstnavatele.
Budou zde souhrnné informace týkající se zaměstnavatele, i individualizované informace o zálohách zaměstnanců. Toto podání již bude mít charakter daňového tvrzení (nahradí stávající vyúčtování podávané za zdaňovací období). Za každý kalendářní měsíc bude vždy jedno hlášení k záloze coby součást měsíčního hlášení zaměstnavatele.
Hlášení se podává pouze elektronicky (spolu s měsíčním hlášením zaměstnavatele) a ve stejné lhůtě, tj. od 1. do 20. dne měsíce následujícího. Zálohy za jednotlivé poplatníky se nevyměřují, vyměřuje se celková záloha. Z individualizovaného hlášení bude známa záloha za každého jednotlivého poplatníka (zaměstnance) a celková záloha (součet za zaměstnance), která má být plátcem odvedena. Záloha odváděná plátcem daně je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání hlášení k záloze. Pokud nebude hlášení podáno ve lhůtě (nejpozději do 20. dne měsíce následujícího), vyměří se záloha v nulové výši.
Opravné a následné hlášení k záloze
Jestliže plátce zjistí, že poslední tvrzená záloha nebyla správná, podá opravné hlášení. Ve lhůtě pro podání hlášení (tj. od 1. do 20. dne měsíce následujícího) je možné v rámci JMHZ provádět opravy prostřednictvím opravného hlášení. Platí vždy poslední tvrzené údaje. Ovšem hlášení podané po lhůtě bude hlášením následným.
Opravy v hlášení k záloze:
- Opravné hlášení k záloze (podané ve lhůtě).
- Následné hlášení k záloze (podané po lhůtě).
Plátce daně je povinen podat následné hlášení k záloze, pokud zjistí, že poslední známá záloha není ve správné výši. V následném hlášení k záloze (jde v podstatě o opravné hlášení podávané prostřednictvím jednotného měsíčního hlášení, ovšem podané po lhůtě) uvede nově tvrzenou zálohu. Následné hlášení k záloze se podává také za situace, kdy se nemění poslední známá záloha, ale pouze údaje dříve tvrzené.
Samovyměření a samodoměření zálohy a daně
Od příštího roku se budou plátci (zaměstnavatelé) setkávat rovněž s novými pojmy, a to samovyměření a samodoměření. Záloha tvrzená plátcem daně v hlášení k záloze se považuje za vyměřenou (plátcem samovyměřenou) dnem uplynutí lhůty pro podání hlášení, a to ve výši úhrnu tvrzených záloh připadajících na jednotlivé poplatníky. Záloha tvrzená plátcem daně v následném hlášení se považuje za doměřenou (plátcem samodoměřenou) dnem podání následného hlášení. Záloha je doměřena ve výši rozdílu mezi poslední známou zálohou a výší úhrnu nově tvrzených záloh připadajících na jednotlivé poplatníky.
Dosud byly popisovány pouze daňové zálohy. Ale po skončení zdaňovacího období se z daňové zálohy stává daň. Vyúčtování za rok 2027 (v roce 2028) se již podávat nebude. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti se bude považovat za vyměřenou dnem 20. března kalendářního roku následujícího po zdaňovacím období. Jestliže ale po vyměření daně dojde ke změně poslední známé zálohy na tuto daň, považuje se daň za doměřenou ke dni této změny. Zde je tedy již samovyměřena, případně samodoměřena, nikoli daňová záloha, ale daň.
Za rok 2026 (v roce 2027) plátci (zaměstnavatelé) standardně podávají vyúčtování daně, tedy růžové vyúčtování zálohové daně a případně i žluté vyúčtování srážkové daně. Změny se týkají až zdaňovacího období roku 2027.