Ještě před dvěma lety platili čeští zaměstnanci raději bezkontaktní platební kartou, až na druhém místě byly platby pomocí mobilního přístroje. Dnes je situace jiná. Mobilní přístroje jsou na prvním místě při platbě. Vyplývá to z Barometru zaměstnanců společnosti Up Benefity.
Srovnání mezi lety 2024 a 2026 ukazuje, že se preference platby mobilním telefonem zvýšila v řadě různých situací, kdy člověk k platbě přistupuje. Nejvýrazněji vzrostla jeho preference při platbách na hudebních festivalech, koncertech, koupalištích a na podobných místech či událostech.
Mobilním telefonem platí Češi i drobné nákupy
Evidentně více lidí upřednostňuje oproti situaci před dvěma lety platby mobilním telefonem také v kinech, ve sportovních zařízeních, v restauracích i v bistrech. Růst preference této platební metody vzrostl jak v případě drobných nákupů, například kávy nebo zmrzliny, tak při běžných nákupech. Stejně tak to platí i o nákupech zboží nebo služeb nad 10 tisíc korun.
Na bezkontaktní platbu přecházejí čeští zaměstnanci také u benefitních a stravenkových karet. „43 % transakcí u nás dnes proběhne pomocí Google Pay nebo Apple Pay. Očekáváme, že tento trend bude pokračovat, což nahrává i rozšiřování tzv. virtuálních benefitních karet, které nevyžadují, aby fyzická karta vůbec musela vzniknout,“ popisuje Stéphane Nicoletti, generální ředitel v Up Benefity.
Generace Z nechává peněženku doma
Virtuální benefitní karty fungují na českém trhu od roku 2024. Pohodlí a rychlost při platbách mobilním telefon oceňují zhruba dvě třetiny lidí. Průzkum navíc ukazuje, že přesun od karet k mobilním telefonů a virtuálním kartám bude nadále pokračovat.
Nejvíce viditelnější posun je u generace Z. Ta používá platební kartu pouze jen v 16 % případů, hotovost dokonce jen 4 % z nich. Většina z nich zároveň souhlasí s nahrazením plastových karet virtuálními a také s přesunem veškerých funkcí peněženky do mobilního telefonu.