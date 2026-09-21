Zaměstnanec u vás sice skončil, přesto ho musíte dál hlásit. Finančák vysvětluje proč

Skončení pracovního poměru obvykle znamená, že zaměstnavatel zaměstnance odhlásí z registru zaměstnanců. Neznamená to ale, že už vůči němu nemá žádné další povinnosti. Pokud mu totiž ještě po skončení pracovního poměru vyplatí příjem nebo bývalý zaměstnanec požádá o roční zúčtování daně, musí tyto informace finanční správě dál vykázat.
Finanční správa na konkrétní a přesný postup upozornila v odpovědi na dotaz z veřejnosti.
Peníze vyplacené po odchodu musíte uvést
Typickým případem je situace, kdy zaměstnanec odešel například v průběhu roku, ale některé peníze mu zaměstnavatel vyplatí až později. Může jít například o příjem, který byl zúčtován až po skončení pracovního poměru.
V měsíčním hlášení za leden následujícího roku musí zaměstnavatel uvést u bývalého zaměstnance úhrn příjmů, které mu skutečně vyplatil do 31. ledna.
Současně musí v individuální části hlášení uvést u atributu 10548 – Typ odloženého příjmu hodnotu 4. Právě tento údaj je důležitý pro správné zpracování informací, které mohou následně sloužit například k předvyplnění daňového přiznání zaměstnance.
Bývalý zaměstnanec může chtít i roční zúčtování
Povinnosti mohou pokračovat také v případě, že zaměstnanec po odchodu požádá svého bývalého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění.
Pokud tak učiní do 15. února následujícího roku, zaměstnavatel tuto skutečnost vykáže v měsíčním hlášení za leden nebo únor. Do příslušného atributu 10319 – Zaměstnanec požádal o provedení ročního zúčtování uvede hodnotu „ANO“.
Ani v tomto případě nesmí zapomenout na atribut 10548 – Typ odloženého příjmu, kde se uvede hodnota 4.
Povinnost může pokračovat až do března
Tím to v některých případech nekončí. Pokud zaměstnavatel bývalému zaměstnanci roční zúčtování skutečně provede, musí tuto skutečnost uvést v hlášení za leden, únor nebo březen.
Vyplní atribut 10320 – Roční zúčtování záloh bylo provedeno hodnotou „ANO“ a zároveň uvede údaje o výsledku ročního zúčtování, například případný doplatek.
Také zde platí, že u odhlášeného zaměstnance musí být v individuální části uvedena u atributu 10548 hodnota 4.
Odhlášení tedy neznamená úplný konec
Pro zaměstnavatele je podstatné především to, že bývalý zaměstnanec může zůstat předmětem vykazování i poté, co už není v registru zaměstnanců veden.
Hodnota 4 v atributu 10548 – Typ odloženého příjmu se podle Finanční správy ČR používá právě v případech, kdy zaměstnavatel vykazuje údaje za zaměstnance, který už byl z registru zaměstnanců odhlášen.
Může jít například o:
-
příjmy skutečně vyplacené do 31. ledna následujícího roku,
-
žádost bývalého zaměstnance o roční zúčtování,
-
provedení ročního zúčtování a jeho výsledek,
-
případně kombinaci těchto situací.
Zaměstnanec tedy může z firmy odejít, ale některé daňové povinnosti zaměstnavatele vůči němu pokračují i v následujícím roce.