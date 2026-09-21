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Zaměstnanec u vás sice skončil, přesto ho musíte dál hlásit. Finančák vysvětluje proč

Jana Knížková
Dnes
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Mladá žena sedí s podepřenou hlavou, tváří se utrápeně. V pozadí sedí muž v obleku, který drží desky, a tváří se vážně
Autor: Depositphotos.com
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Skončil zaměstnanec ve firmě a vy jste ho odhlásili z registru? Ani tím pro zaměstnavatele nemusí být všechno vyřízené. Finanční správa popisuje situace, kdy musí firma údaje o bývalém zaměstnanci vykázat ještě v následujícím roce.
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Skončení pracovního poměru obvykle znamená, že zaměstnavatel zaměstnance odhlásí z registru zaměstnanců. Neznamená to ale, že už vůči němu nemá žádné další povinnosti. Pokud mu totiž ještě po skončení pracovního poměru vyplatí příjem nebo bývalý zaměstnanec požádá o roční zúčtování daně, musí tyto informace finanční správě dál vykázat.

Finanční správa na konkrétní a přesný postup upozornila v odpovědi na dotaz z veřejnosti.

Peníze vyplacené po odchodu musíte uvést

Typickým případem je situace, kdy zaměstnanec odešel například v průběhu roku, ale některé peníze mu zaměstnavatel vyplatí až později. Může jít například o příjem, který byl zúčtován až po skončení pracovního poměru.

V měsíčním hlášení za leden následujícího roku musí zaměstnavatel uvést u bývalého zaměstnance úhrn příjmů, které mu skutečně vyplatil do 31. ledna.

Současně musí v individuální části hlášení uvést u atributu 10548 – Typ odloženého příjmu hodnotu 4. Právě tento údaj je důležitý pro správné zpracování informací, které mohou následně sloužit například k předvyplnění daňového přiznání zaměstnance.

Bývalý zaměstnanec může chtít i roční zúčtování

Povinnosti mohou pokračovat také v případě, že zaměstnanec po odchodu požádá svého bývalého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění.

Pokud tak učiní do 15. února následujícího roku, zaměstnavatel tuto skutečnost vykáže v měsíčním hlášení za leden nebo únor. Do příslušného atributu 10319 – Zaměstnanec požádal o provedení ročního zúčtování uvede hodnotu „ANO“.

Ani v tomto případě nesmí zapomenout na atribut 10548 – Typ odloženého příjmu, kde se uvede hodnota 4.

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Povinnost může pokračovat až do března

Tím to v některých případech nekončí. Pokud zaměstnavatel bývalému zaměstnanci roční zúčtování skutečně provede, musí tuto skutečnost uvést v hlášení za leden, únor nebo březen.

Vyplní atribut 10320 – Roční zúčtování záloh bylo provedeno hodnotou „ANO“ a zároveň uvede údaje o výsledku ročního zúčtování, například případný doplatek.

Také zde platí, že u odhlášeného zaměstnance musí být v individuální části uvedena u atributu 10548 hodnota 4.

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Odhlášení tedy neznamená úplný konec

Pro zaměstnavatele je podstatné především to, že bývalý zaměstnanec může zůstat předmětem vykazování i poté, co už není v registru zaměstnanců veden.

Hodnota 4 v atributu 10548 – Typ odloženého příjmu se podle Finanční správy ČR používá právě v případech, kdy zaměstnavatel vykazuje údaje za zaměstnance, který už byl z registru zaměstnanců odhlášen.

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Může jít například o:

  • příjmy skutečně vyplacené do 31. ledna následujícího roku,

  • žádost bývalého zaměstnance o roční zúčtování,

  • provedení ročního zúčtování a jeho výsledek,

  • případně kombinaci těchto situací.

Zaměstnanec tedy může z firmy odejít, ale některé daňové povinnosti zaměstnavatele vůči němu pokračují i v následujícím roce.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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