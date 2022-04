Rok 2022 je z pohledu exekučních srážek ze mzdy nezapomenutelný. Ještě se ani nevyjasnilo navýšení normativních nákladů na bydlení a je tu další zvýšení nezabavitelné částky. Tentokrát díky vyššímu životnímu minimu od dubna 2022.

Nařízením vlády č. 75/2022 Sb., se zvýšily částky životního minima a existenčního minima. A to od 1. dubna 2022. Zvýšení ovlivní nejen sociální dávky, ale také srážky ze mzdy. Dlužníkům v exekucích tak zůstane po srážkách ze mzdy více. O kolik více? Rozepsali jsme do přehledných tabulek.

Vláda kvůli vysokým cenám pohonných hmot schválila balíček legislativních změn, které by měly pomoci občanům i podnikatelům. Jeho součást je zrušení silniční daně u osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 12 tun a zrušení povinného přimíchávání biosložky do paliv. Kromě zrušení silniční daně pro vozidla do 12 tun se navíc sníží silniční daň pro nákladní vozidla a přívěsy nad 12 tun, u nichž se sazby silniční daně přiblíží evropským minimům daným směrnicí o Eurovinětě.

Předmětem daně budou i nadále veškerá nákladní vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny, ale dani budou reálně podléhat pouze vozidla s nenulovou roční výší daně. Ta se uplatní u vozidel určitého počtu náprav až od určité stanovené tonáže celkové hmotnosti (např. u vozidel se dvěma nápravami až od 12 tun).





Jak serveru Podnikatel.cz upřesnila Nikola Morava z tiskového oddělení ministerstva financí, vzhledem k tomu, že navržená novela by měla být aplikována zpětně i pro zdaňovací období roku 2022, poplatníci daně, jejichž vozidla po novele nebudou předmětem daně nebo předmětem daně sice budou, ale daň bude v nulové výši, nebudou muset dle návrhu zákona podávat za období 2022 ani v dalších letech k těmto vozidlům daňová přiznání. Jsou zálohy na silniční daň odpuštěny pro všechny? Píšeme v samostatném článku.

Finanční správa ČR začala rozesílat složenky pro zaplacení daně z nemovitých věcí. Složenky budou poplatníkům doručeny nejpozději do 25. května 2022. Ve schránce ji však nebudou mít všichni.

Jak upozorňuje finanční správa, složenka nedorazí těm, kteří mají datovou schránku, platí prostřednictvím SIPO nebo se přihlásili k zasílání údajů pro placení daně na e-mail, popřípadě mají daň do 30 Kč. Kdy daň uhradit? Termíny jsou různé, přečtěte si jejich přehled.

Práci lze odvádět na základě pracovní smlouvy nebo některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Pokud ani jedno z toho není uzavřeno a práce je i přesto vykonávána a je za ni zaplaceno, hrozí vysoké pokuty. Otázka však je, kdo sankce zaplatí.

Problematiku osvětluje Státní úřad inspekce práce v rámci častých dotazů a otázek, se kterými se na něj lidé obrací. Vybrali jsme konkrétní dotaz z praxe.

V případě péče o osobu blízkou či potomka, kteří onemocněli nebo se zranili,

lze čerpat dávky krátkodobého či dlouhodobého ošetřovného. Dávka byla hojně využíváay v době covidové pandemie, kdy byly hned několikrát uzavřeny školy. Česká správa sociálního zabezpečení připomíná, kdo a v jakých situacích může ošetřovné čerpat.

Aby mohl zaměstnanec využít ošetřovné, musí být takzvaně nemocensky pojištěný, tedy musí být účasten nemocenského pojištění.To je jedna z důležitých podmínek. Kdy mají nárok OSVČ? Přečtěte si tento návod.

Je to pořád jeden a ten samý příběh. Prodejci padělků se nedají zastavit. Versace, Nike, Dior nebo třeba Lacoste za pár stovek je stále k mání. Celníci opět zasáhli.

Cílem jejich návštěvy byla už poněkolikáté tržnice Sapa v Praze Libuši. A byli opět „úspěšní“. Zabavili zde tisíce kusů oděvů, parfémů, obuvi, kožené galanterie a různých doplňků, které byly neoprávněně označeny logy ochranných známek. Jednalo se například o značky Calvin Klein, Gucci, Michael Kors, Louis Vuitton, Armani, Versace, Nike, Dior, Lacoste. Přinášíme z akce fotogalerii, podívejte se.