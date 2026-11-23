Odstropování volnočasových benefitů, nový limit pro rekreaci a zájezdy i daňové zvýhodnění příspěvků na vybrané sociální služby. To jsou hlavní změny v oblasti zaměstnaneckých benefitů od roku 2027. Jaká plnění budou nově osvobozena od daně a jak to bude s jejich evidencí v mzdovém účetnictví?
Co se dozvíte v článku
Od daně osvobozené zaměstnanecké benefity od roku 2027
V zákoně o daních z příjmů se v ustanovení § 6 odst. 9 písm. d) píše, že od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, dále osvobozena nepeněžní plnění, která nejsou mzdou, platem, odměnou ani náhradou za ušlý příjem, poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, ve formě
- pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení nebo pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis; tato plnění jsou osvobozena v úhrnu do výše průměrné mzdy za zdaňovací období,
- použití vzdělávacích nebo rekreačních zařízení, použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, knihovny zaměstnavatele nebo tělovýchovných a sportovních zařízení, účasti na společenské akci, včetně té s kulturním nebo sportovním prvkem, pořádané zaměstnavatelem pro omezený okruh účastníků nebo poskytnutí příspěvku na kulturní nebo sportovní akce nebo příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy; plnění ve formě účasti na společenské akci, včetně té s kulturním nebo sportovním prvkem, pořádané zaměstnavatelem pro omezený okruh účastníků nebo poskytnutí příspěvku na kulturní nebo sportovní akce jsou osvobozena pouze tehdy, pokud vzhledem k jejich povaze je jejich poskytování zaměstnavateli obvyklé a jejich forma a rozsah jsou přiměřené,
- poskytnutí rekreace nebo zájezdu; tato plnění jsou osvobozena v úhrnu do výše 20 000 Kč za zdaňovací období,
- poskytnutí příspěvku na osobní asistenci, pečovatelskou službu, tísňovou péči, odlehčovací službu, ranou péči nebo službu centra denních služeb nebo denního stacionáře, pokud jsou poskytovány jako služby komunitního charakteru a na základě oprávnění podle zákona upravujícího sociální služby.
1. Zdravotní benefity
U zdravotních benefitů zůstane pro nárok na osvobození zachován maximální limit ve výši průměrné mzdy, tj. pro rok 2027 půjde o částku 51 663 Kč. Okruh ani podmínky poskytování zdravotních benefitů se nemění. Novinkou je však zdravotní prevence, jež ale nebude zaměstnaneckým benefitem, nýbrž plněním, které na straně zaměstnance není předmětem daně (za splnění zákonem daných podmínek), a na straně zaměstnavatele půjde o daňově uznatelný náklad/výdaj. Srovnání zdravotních benefitů s novou zdravotní prevencí server Podnikatel.cz věnoval v samostatných článcích.
2. Volnočasové benefity
Naopak u volnočasových benefitů dochází od roku 2027 ke zrušení maximálního možného limitu pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob. Jejich poskytování je z tohoto pohledu neomezené. Samozřejmě za splnění zákonem daných podmínek, tj. dodržení okruhu vyjmenovaných benefitů a formy nepeněžního plnění poskytnutého zaměstnanci či jeho rodinnému příslušníkovi.
Do okruhu poskytovaných benefitů se navrací účast zaměstnanců na společenské akci, včetně té s kulturním nebo sportovním prvkem, pořádané zaměstnavatelem pro omezený okruh účastníků. Tato plnění jsou na straně zaměstnance od daně osvobozena, pokud je jejich poskytování zaměstnavatelem vzhledem k jejich povaze obvyklé a jejich forma a rozsah jsou přiměřené. Nejde samozřejmě o žádnou novinku, ale o přesun z dosavadní samostatné úpravy podle § 6 odst. 9 písm. g) zákona o daních z příjmů.
Poskytování volnočasových benefitů tedy nebude od roku 2027 takzvaně zastropováno. To ale neznamená, že jejich výši nemusí zaměstnavatel sledovat. Jak pro server Podnikatel.cz sdělila za Ministerstvo financí ČR Šárka Pavlasová, příjmy osvobozené od daně z příjmů ze závislé činnosti musí zaměstnavatel evidovat na mzdovém listě zaměstnance (§ 38j odst. 2 písm. f) zákona o daních z příjmů).
Evidují se jako souhrnná výše příjmů osvobozených od daně z úhrnu zúčtovaných mezd. Hodnota nepeněžních benefitů, včetně účasti na zaměstnaneckém večírku či sportovní akci nebo využití předškolního zařízení, které jsou vymezeny v zákoně o daních z příjmů ve znění účinném od roku 2027 (§ 6 odst. 9 písm. d)), se pro účely evidence na mzdovém listě stanoví podle obecných pravidel upravených v tomto zákoně (§ 6 odst. 3 téhož zákona). Vychází se buď z ceny určené podle zákona o oceňování majetku, nebo z ceny, kterou zaměstnavatel účtuje jiným osobám, uzavřela Šárka Pavlasová.
Problematice stanovení hodnoty nepeněžních benefitů se věnuje také metodická informace Generálního finančního ředitelství ke zdaňování zaměstnaneckých benefitů zveřejněná v roce 2023.
Uvažujete o využití zdravotní prevence od roku 2027?
3. Zájezd a rekreace
Od roku 2027 je z volnočasových benefitů opětovně vyčleněno nepeněžní plnění poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinným příslušníkům v podobě zájezdu či rekreace. Tato plnění budou nově osvobozena v úhrnu do výše 20 000 Kč za zdaňovací období.
4. Sociální benefity
Novinkou je možnost nepeněžního plnění poskytovaného zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi ve formě příspěvku na osobní asistenci, pečovatelskou službu, tísňovou péči, odlehčovací službu, ranou péči nebo službu centra denních služeb nebo denního stacionáře. Musí být poskytnuto coby služba komunitního charakteru a na základě oprávnění podle zákona upravujícího sociální služby. Účelem je podpora neformálních pečujících, modelu sdílené péče a obecně sociálních služeb, které trpí dlouhodobým podfinancováním. Sociální služby jsou upraveny zákonem o sociálních službách (konkrétně § 39, 40, 41, 44, 45, 46 a 54 tohoto zákona). Podmínky, za kterých je služba považována za službu komunitního charakteru, jsou uvedeny v § 33a zméněného zákona. Osvobozený od daně bude pouze příspěvek na služby poskytované na základě oprávnění podle tohoto zákona, nevztahuje se na příspěvky na pomoc poskytované osobou blízkou nebo asistentem sociální péče, který tuto činnost nevykonává jako podnikatel.
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