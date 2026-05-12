Zaměstnanecké benefity v JMHZ: Jak je správně vykazovat?

Základní princip je jednoduchý, ale v praxi může být posouzení konkrétních benefitů složitější. Zaměstnavatel musí vždy vyhodnotit daňový režim daného plnění a podle toho jej správně vykázat.
Finanční správa ČR se problematikou vykazování zaměstnaneckých benefitů zabývá prostřednictvím odpovědí na dotazy veřejnosti. Službu lze využít kdykoli v případě nejasností ohledně pravidel Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele, ale i v jiných oblastech, například EET.
Dotaz:
Jakým způsobem se v jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele (JMHZ) vykazují zaměstnanecké benefity?
Základní pravidla vykazování
V systému JMHZ platí tři základní režimy:
Zdanitelné příjmy zaměstnance se vykazují v atributu 10286 – zúčtovaný příjem celkem
Osvobozené příjmy se vykazují v atributu 10286 – zúčtovaný příjem celkem a zároveň v 10289 – osvobozené příjmy ze zúčtovaných příjmů
Plnění, která nejsou příjmem zaměstnance, se v JMHZ vůbec neuvádějí.
Jak se vykazují vybrané benefity
Nadstandardní zdravotní péče
Pokud je poskytována nepeněžně prostřednictvím zdravotnického zařízení a splňuje podmínky osvobození, vykazuje se v:
- 10286 – zúčtovaný příjem celkem
- 10289 – osvobozené příjmy ze zúčtovaných příjmů
Multisport karta
Pokud si zaměstnanec hradí plnou cenu sám (např. srážkou ze mzdy), nejde o příjem ze závislé činnosti. V JMHZ se nevykazuje
EAP – zaměstnanecký asistenční program
Pokud je hodnota benefitu zdaňována jako příjem ze závislé činnosti, vykazuje se:
- 10286 – zúčtovaný příjem celkem
Příspěvky na spoření na stáří
Například doplňkové penzijní spoření, penzijní připojištění, životní pojištění nebo DIP.
Pokud jsou v zákonném limitu (50 000 Kč ročně):
- 10286 – zúčtovaný příjem celkem
- 10289 – osvobozené příjmy ze zúčtovaných příjmů
- 10417 – příspěvky zaměstnavatele na produkty spoření na stáří
Nadlimitní část:
- pouze 10286 – zúčtovaný příjem celkem
Povinné příspěvky dle zákona
U rizikových profesí se vykazují stejně jako ostatní příspěvky:
- 10286
- 10289
- 10417
(opět s tím, že nadlimitní část jde jen do 10286)
Akciové programy zaměstnanců (MIP/SMP)
Pokud jde o zdaněný nepeněžní příjem:
- 10286 – zúčtovaný příjem celkem
Dny volna v benefitním programu
Pokud jsou proplaceny jako součást mzdy:
- 10286 – zúčtovaný příjem celkem
Cafeteria (např. Benefit Plus)
Pokud jde o osvobozené plnění v rámci limitu:
- 10286 – zúčtovaný příjem celkem
- 10289 – osvobozené příjmy ze zúčtovaných příjmů
Stravenky
Osvobozený příspěvek na stravování:
- 10286 – zúčtovaný příjem celkem
- 10289 – osvobozené příjmy ze zúčtovaných příjmů
Správné vykazování zaměstnaneckých benefitů v JMHZ stojí především na jejich daňovém posouzení. Stejný benefit tak může být vykázán různě podle toho, zda jde o zdanitelný příjem, osvobozené plnění, nebo vůbec nepodléhá evidenci.
Pro zaměstnavatele to znamená nutnost pečlivě sledovat daňové režimy jednotlivých benefitů, protože právě jejich klasifikace rozhoduje o tom, jak se promítnou do měsíčního hlášení.