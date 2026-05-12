Zaměstnanecké benefity v JMHZ: Jak je správně vykazovat?

Jana Knížková
Vykazování zaměstnaneckých benefitů v rámci Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele (JMHZ) se řídí tím, zda jde o zdanitelný příjem, osvobozený příjem, nebo zda vůbec nevzniká příjem ze závislé činnosti. Správné zařazení má vliv na to, jak se jednotlivá plnění promítnou do hlášení vůči státu.

Základní princip je jednoduchý, ale v praxi může být posouzení konkrétních benefitů složitější. Zaměstnavatel musí vždy vyhodnotit daňový režim daného plnění a podle toho jej správně vykázat.

Finanční správa ČR se problematikou vykazování zaměstnaneckých benefitů zabývá prostřednictvím odpovědí na dotazy veřejnosti. Službu lze využít kdykoli v případě nejasností ohledně pravidel Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele, ale i v jiných oblastech, například EET. 

Dotaz: 

Jakým způsobem se v jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele (JMHZ) vykazují zaměstnanecké benefity?

Základní pravidla vykazování

V systému JMHZ platí tři základní režimy:

Zdanitelné příjmy zaměstnance se vykazují v atributu 10286 – zúčtovaný příjem celkem

Osvobozené příjmy se vykazují v atributu 10286 – zúčtovaný příjem celkem a zároveň v 10289 – osvobozené příjmy ze zúčtovaných příjmů

Plnění, která nejsou příjmem zaměstnance, se v JMHZ vůbec neuvádějí.

Jak se vykazují vybrané benefity

Nadstandardní zdravotní péče

Pokud je poskytována nepeněžně prostřednictvím zdravotnického zařízení a splňuje podmínky osvobození, vykazuje se v:

  • 10286 – zúčtovaný příjem celkem
  • 10289 – osvobozené příjmy ze zúčtovaných příjmů

Multisport karta

Pokud si zaměstnanec hradí plnou cenu sám (např. srážkou ze mzdy), nejde o příjem ze závislé činnosti. V JMHZ se nevykazuje

EAP – zaměstnanecký asistenční program

Pokud je hodnota benefitu zdaňována jako příjem ze závislé činnosti, vykazuje se:

  • 10286 – zúčtovaný příjem celkem

Příspěvky na spoření na stáří

Například doplňkové penzijní spoření, penzijní připojištění, životní pojištění nebo DIP.

Pokud jsou v zákonném limitu (50 000 Kč ročně):

  • 10286 – zúčtovaný příjem celkem
  • 10289 – osvobozené příjmy ze zúčtovaných příjmů
  • 10417 – příspěvky zaměstnavatele na produkty spoření na stáří

Nadlimitní část:

  • pouze 10286 – zúčtovaný příjem celkem

Povinné příspěvky dle zákona

U rizikových profesí se vykazují stejně jako ostatní příspěvky:

  • 10286
  • 10289
  • 10417

(opět s tím, že nadlimitní část jde jen do 10286)

Akciové programy zaměstnanců (MIP/SMP)

Pokud jde o zdaněný nepeněžní příjem:

  • 10286 – zúčtovaný příjem celkem

Dny volna v benefitním programu

Pokud jsou proplaceny jako součást mzdy:

  • 10286 – zúčtovaný příjem celkem

Cafeteria (např. Benefit Plus)

Pokud jde o osvobozené plnění v rámci limitu:

  • 10286 – zúčtovaný příjem celkem
  • 10289 – osvobozené příjmy ze zúčtovaných příjmů

Stravenky

Osvobozený příspěvek na stravování:

  • 10286 – zúčtovaný příjem celkem
  • 10289 – osvobozené příjmy ze zúčtovaných příjmů

Správné vykazování zaměstnaneckých benefitů v JMHZ stojí především na jejich daňovém posouzení. Stejný benefit tak může být vykázán různě podle toho, zda jde o zdanitelný příjem, osvobozené plnění, nebo vůbec nepodléhá evidenci.

Pro zaměstnavatele to znamená nutnost pečlivě sledovat daňové režimy jednotlivých benefitů, protože právě jejich klasifikace rozhoduje o tom, jak se promítnou do měsíčního hlášení.

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

