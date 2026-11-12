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Zaměstnavatel vám nedovoluje odejít na oběd. Co na to zákoník práce?

Jana Knížková
Dnes
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Mladá žena v šatech stojí se založenýma rukama a tváří se velice naštvaně
Autor: Depositphotos
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Půlhodinová přestávka na oběd je pro řadu zaměstnanců běžnou součástí pracovního dne. Existují ale provozy, ve kterých není možné práci jednoduše přerušit a zaměstnance na chvíli vystřídat. Právě pro tyto případy stanovuje zákoník práce zvláštní pravidla.
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Zaměstnanci mají za zákonem stanovených podmínek nárok na přestávku v práci na jídlo a oddech. Ta musí činit nejméně 30 minut a zaměstnavatel ji musí poskytnout nejdéle po šesti hodinách nepřetržité práce. Ne vždy je však možné pracovní činnost na tuto dobu přerušit.

Právě na rozdíl mezi klasickou přestávkou a situací, kdy zaměstnanec nemůže práci opustit, upozornil Státní úřad inspekce práce. Reagovala přitom na dotaz z řad veřejnosti, který se týkal pracovních podmínek recepční. Vysvětlení se ale netýká pouze této profese. Stejná pravidla mohou dopadat také na další zaměstnance, jejichž práce vyžaduje nepřetržitou přítomnost na pracovišti.

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Když zaměstnanec nemůže práci přerušit

Zákoník práce počítá i se situacemi, kdy povaha práce neumožňuje její přerušení. V takovém případě zaměstnavatel neposkytuje běžnou přestávku na jídlo a oddech, ale musí zaměstnanci zajistit přiměřenou dobu na jídlo a oddech i bez přerušení provozu.

To má důležitý dopad také na odměňování. Zatímco běžná přestávka na jídlo a oddech se do pracovní doby nezapočítává, přiměřená doba poskytnutá při práci, kterou nelze přerušit, se do pracovní doby započítává. Zaměstnanec tak o čas na jídlo a oddech nepřichází ani tehdy, když musí zůstat na pracovišti a nemůže svou činnost úplně přerušit.

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O přerušení práce rozhoduje zaměstnavatel

Jak ve svém vysvětlení uvádí inspekce práce, podstatné je posouzení, zda lze konkrétní práci přerušit. Pokud zaměstnavatel dospěje k závěru, že to možné je, a zaměstnanci určí přestávku na jídlo a oddech, zaměstnanec je povinen ji čerpat.

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Jestliže naopak zaměstnavatel rozhodne, že práci přerušit nelze, musí zaměstnanci poskytnout přiměřenou dobu na jídlo a oddech. Jak uvádí § 88 odst. 4 zákoníku práce, tu následně započítá do pracovní doby.

Rozhodující tedy není pouze to, zda zaměstnanec může na oběd skutečně odejít mimo pracoviště. Důležité je, zda lze jeho práci přerušit, nebo zda musí zaměstnavatel zvolit jiný režim, který zaměstnanci umožní najíst se a odpočinout si.

Máte zkušenost s tím, že by vám zaměstnavatel neumožnil přestávku na oběd?

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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