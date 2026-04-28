Podnikatel.cz  »  Zaměstnanci

Zaměstnavatelé mají poslední šanci dohlásit údaje, jinak hrozí zamítnutí hlášení

Jana Knížková
Dnes
Zaměstnavatelé musí do 30. dubna 2026 doplnit údaje o zaměstnancích prostřednictvím podání REGZEC – Akce 3 (Změna). I když ČSSZ připouští krátké zpoždění, vyplatí se termín nepodcenit.

Jedná se o dohlášení nebo upřesnění údajů o zaměstnancích v evidenci České správy sociálního zabezpečení. Povinnost se týká všech, kteří byli v systému vedeni před 1. dubnem 2026, a to i v případě, že jejich pracovní poměr už skončil, ale alespoň část čtvrtletí pracovali.

Naopak zaměstnanci, kteří nastoupili až po 31. března 2026, už žádné zpětné doplňování nevyžadují. Jejich údaje měly být součástí hlášení při nástupu.

Je možné se drobně opozdit

Oficiální termín je konec dubna 2026. Česká správa sociálního zabezpečení  připouští, že podání lze ještě krátce zaslat i na začátku května bez sankcí. Nejde ale o prodloužení lhůty, spíš o toleranci pro dokončení evidence.

V praxi platí jednoduché pravidlo – čím dřív se údaje doplní, tím menší je riziko komplikací v navazujících hlášeních.

Kdy mohou nastat komplikace

Největší problém nastává ve chvíli, kdy REGZEC není doplněn včas a zároveň se odesílá jednotné měsíční hlášení (JMH). V takovém případě může být hlášení zamítnuto nebo se musí dodatečně opravovat.

Typicky jde o situace, kdy chybí údaje důležité pro daně, například rezidentura zaměstnance nebo její platnost. Pokud na ně navazují slevy na dani, systém je bez doplnění jednoduše „nepustí dál“.

Důležitý je i čas na zpracování

Jak upozorňuje úřad, po odeslání REGZEC se změny neprojeví okamžitě. Zpracování trvá obvykle několik pracovních dní, většinou dva až pět. Někdy je to rychlejší, jindy pomalejší podle zátěže systému.

Prakticky to znamená, že po odeslání je lepší chvíli počkat, než se na stejného zaměstnance pošle další podání. Ideálně alespoň dva dny, aby nedošlo ke kolizi v systému.

