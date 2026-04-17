Zaměstnavatelé musí do konce dubna dohlásit informace o zaměstnancích

Jedná se o informace, které doposud nebyly vyžadovány, ale podle nové právní úpravy jsou povinné. Dohlášení je nutné učinit elektronicky.
Dohlásit údaje je nutné do konce dubna
Zaměstnavatelé musí do konce dubna dohlásit údaje o zaměstnancích, kteří byli vedeni v registru pojištěnců podle zákona o nemocenském pojištění ve znění účinném před 1. 4. 2026, alespoň 1 den v období od 1. 1. 2026 do 31. 3. 2026 (v případech, kdy bude zaměstnavatel za zaměstnance posílat jednotné měsíční hlášení, např. z důvodu odloženého příjmu, týká se tato povinnost i u zaměstnanců před tímto obdobím).
Co je potřeba dohlásit?
Dohlášení je nutné učinit elektronicky ve stanoveném formátu a struktuře. ČSSZ připravila rovněž tabulku údajů, které je třeba dohlásit, a to ve vazbě na státní občanství, druh činnosti a daňovou rezidenci zaměstnance, včetně uvedení (ne)povinnosti či podmíněné povinnosti jednotlivých atributů.
Úplný výčet údajů, které je nutné nově evidovat, uvádí nařízení vlády k provedení zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele a je také k nalezení na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení - Výčet údajů pro účely vedení evidence zaměstnanců.
Praktickým pomocníkem může být i osobní dotazník, který zaměstnanec vyplní při nástupu do práce. Obsahuje všechny údaje potřebné pro registraci v systému jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele (JMHZ).
Dotazník zaměstnance
Upozorňujeme, že pro účely následného podávání a přijímání jednotného měsíčního hlášení je nezbytné v měsíci dubnu tyto údaje dohlásit. U každého zaměstnance je nutné uvést stát daňové rezidence, to platí i u českých pracovníků s daňovou rezidencí v České republice, a to včetně data platnosti změny kódu státu rezidentství, doplnila ČSSZ.
Pro prvotní dohlášení rezidentství platí tato pravidla:
- Pokud zaměstnanec nastoupil před 1. 1. 2026, uvede se do položky „Platnost změny kódu státu rezidentství od“ (atribut 10459) datum 1. 1. 2026.
- Pokud zaměstnanec nastoupil 1. 1. 2026 a později, uvede se do položky „Platnost změny kódu státu rezidentství od“ (atribut 10459) datum shodné s datem nástupu zaměstnance do zaměstnání.
Nepleťte si občanství s daňovým rezidentstvím
Jestliže dojde k pozdější změně v položce „kód státu rezidenství“ (atribut 10068), bude změna hlášena k datu, ke kterému nastala. Tyto údaje jsou nezbytné pro správné vyhodnocení nároku na uplatnění daňových slev a pro validaci podání v systému. Jak dále doplnila ČSSZ, občas se stává, že se zaměňuje údaj o státním občanství zaměstnance s jeho daňovou rezidencí. Jedná se však o dva rozdílné údaje – státní občan České republiky může být daňovým rezidentem v zahraničí a naopak.
- Pokud je zaměstnanec daňovým rezidentem v zahraničí, v evidenci zaměstnanců uvedete kód příslušného zahraničního státu daňové rezidence.
- U zaměstnance, který je daňovým rezidentem v České republice, uvedete kód státu daňové rezidence Česká republika (CZ).
Na ePortálu ČSSZ není v současnosti možné ve službě Registrace zaměstnance (REGZEC) vyhledat zaměstnance, kteří již byli odhlášeni z evidence zaměstnanců, tj. prozatímně není možné za tyto osoby dohlašovat údaje prostřednictvím Akce 3 (Změna). Funkcionalita nezbytná pro splnění této povinnosti bude zahrnuta do nejbližší plánované aktualizace ve druhé polovině dubna 2026. O nasazení funkcionality budeme informovat bezprostředně po jejím uvolnění, uzavřela ČSSZ.