Zaměstnavatelé musí do konce dubna dohlásit informace o zaměstnancích

Daniel Morávek
Včera
Zaměstnavatelé mají čas jen do konce dubna, aby úřadům dohlásili údaje o zaměstnancích, které letos zaměstnávali do konce března.

Jedná se o informace, které doposud nebyly vyžadovány, ale podle nové právní úpravy jsou povinné. Dohlášení je nutné učinit elektronicky. 

Dohlásit údaje je nutné do konce dubna

Zaměstnavatelé musí do konce dubna dohlásit údaje o zaměstnancích, kteří byli vedeni v registru pojištěnců podle zákona o nemocenském pojištění ve znění účinném před 1. 4. 2026, alespoň 1 den v období od 1. 1. 2026 do 31. 3. 2026 (v případech, kdy bude zaměstnavatel za zaměstnance posílat jednotné měsíční hlášení, např. z důvodu odloženého příjmu, týká se tato povinnost i u zaměstnanců před tímto obdobím).

Co je potřeba dohlásit?

Dohlášení je nutné učinit elektronicky ve stanoveném formátu a struktuře. ČSSZ připravila rovněž tabulku údajů, které je třeba dohlásit, a to ve vazbě na státní občanství, druh činnosti a daňovou rezidenci zaměstnance, včetně uvedení (ne)povinnosti či podmíněné povinnosti jednotlivých atributů. 

Úplný výčet údajů, které je nutné nově evidovat, uvádí nařízení vlády k provedení zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele a je také k nalezení na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení - Výčet údajů pro účely vedení evidence zaměstnanců

Praktickým pomocníkem může být i osobní dotazník, který zaměstnanec vyplní při nástupu do práce. Obsahuje všechny údaje potřebné pro registraci v systému jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele (JMHZ).

Stahujte dotazník zde: Dotazník zaměstnance

Upozorňujeme, že pro účely následného podávání a přijímání jednotného měsíčního hlášení je nezbytné v měsíci dubnu tyto údaje dohlásit. U každého zaměstnance je nutné uvést stát daňové rezidence, to platí i u českých pracovníků s daňovou rezidencí v České republice, a to včetně data platnosti změny kódu státu rezidentství, doplnila ČSSZ.

Pro prvotní dohlášení rezidentství platí tato pravidla:

skoleni

  • Pokud zaměstnanec nastoupil před 1. 1. 2026, uvede se do položky „Platnost změny kódu státu rezidentství od“ (atribut 10459) datum 1. 1. 2026.
  • Pokud zaměstnanec nastoupil 1. 1. 2026 a později, uvede se do položky „Platnost změny kódu státu rezidentství od“ (atribut 10459) datum shodné s datem nástupu zaměstnance do zaměstnání.

Nepleťte si občanství s daňovým rezidentstvím

Jestliže dojde k pozdější změně v položce „kód státu rezidenství“ (atribut 10068), bude změna hlášena k datu, ke kterému nastala. Tyto údaje jsou nezbytné pro správné vyhodnocení nároku na uplatnění daňových slev a pro validaci podání v systému. Jak dále doplnila ČSSZ, občas se stává, že se zaměňuje údaj o státním občanství zaměstnance s jeho daňovou rezidencí. Jedná se však o dva rozdílné údaje – státní občan České republiky může být daňovým rezidentem v zahraničí a naopak.

  • Pokud je zaměstnanec daňovým rezidentem v zahraničí, v evidenci zaměstnanců uvedete kód příslušného zahraničního státu daňové rezidence.
  • U zaměstnance, který je daňovým rezidentem v České republice, uvedete kód státu daňové rezidence Česká republika (CZ).

Na ePortálu ČSSZ není v současnosti možné ve službě Registrace zaměstnance (REGZEC) vyhledat zaměstnance, kteří již byli odhlášeni z evidence zaměstnanců, tj. prozatímně není možné za tyto osoby dohlašovat údaje prostřednictvím Akce 3 (Změna). Funkcionalita nezbytná pro splnění této povinnosti bude zahrnuta do nejbližší plánované aktualizace ve druhé polovině dubna 2026. O nasazení funkcionality budeme informovat bezprostředně po jejím uvolnění, uzavřela ČSSZ.

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

Vždyť to těm hovadům na úřadech nefunguje.
Nyny


