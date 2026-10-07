Zaměstnavatelé se musí připravit na změny. JMHZ bude od ledna jiné

Změny začnou platit od 1. ledna 2027. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR je připravilo v návaznosti na novou legislativu, ale také na zkušenosti s dosavadním fungováním Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ) a připomínky jeho uživatelů.
Změny se dotknou toho, co firmy hlásí
Úpravy souvisejí s několika novými pravidly. Do JMHZ se promítnou například změny vyplývající z novely zákona o daních z příjmů a zákona o zaměstnanosti. Systém se zároveň upraví v souvislosti s převodem evropské směrnice týkající se práce prostřednictvím digitálních platforem.
Pro zaměstnavatele to znamená, že od roku 2027 se u některých údajů změní způsob jejich evidence nebo vykazování. Část změn bude naopak čistě technická a zaměstnavatelé je pocítí především prostřednictvím aktualizovaných mzdových a personálních programů.
Právě jejich dodavatelé teď musí nové požadavky zapracovat do svých systémů. MPSV proto zveřejnilo finální technické podklady s předstihem, aby měli dodavatelé čas na úpravy a firmy následně mohly nové verze programů vyzkoušet a připravit se na jejich používání.
Data z JMHZ využijí i další úřady
Změna se netýká pouze samotného hlášení. Rozšíří se také okruh institucí, které budou moci data získaná prostřednictvím JMHZ využívat.
Nově mezi ně mají patřit například Ministerstvo spravedlnosti ČR a Státní úřad inspekce práce. Smyslem je, aby se informace jednou předané zaměstnavatelem daly využít pro více agend a nebylo nutné stejné údaje opakovaně posílat různým úřadům.
JMHZ má tímto způsobem postupně nahrazovat část samostatných ohlašovacích povinností a sjednotit sběr údajů od zaměstnavatelů. MPSV očekává, že z dostupných dat budou mít užitek nejen úřady a firmy, ale také lidé při vyřizování různých žádostí.
Firmy by neměly čekat až na leden
Finální podklady jsou nyní zveřejněné a další krok je především na dodavatelích mzdových a personálních systémů. Ti musí změny promítnout do svých programů tak, aby je zaměstnavatelé mohli od ledna 2027 používat.
Změny JMHZ k 1. lednu 2027
Ministerstvo proto upozorňuje, že cílem je dát všem zúčastněným dostatek času. Zaměstnavatelé a účetní by se tak měli s aktualizovanými systémy seznámit ještě před začátkem nového roku a ověřit si, zda budou mít pro nové hlášení připravené potřebné údaje.