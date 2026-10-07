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Zaměstnavatelé se musí připravit na změny. JMHZ bude od ledna jiné

Jana Knížková
Dnes
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Mladá žena v brýlích sedí u stolu, kde je počítač a několik šanonů. Tváří se zděšeně, jednou rukou se drží za čelo.
Autor: Depositphotos.com
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Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele čekají od začátku příštího roku další úpravy. Resort práce a sociálních věcí už dokončilo jejich podobu a zveřejnilo finální technické podklady. Zaměstnavatelé a mzdové účetní tak mají několik měsíců na to, aby se na novou podobu systému připravili.
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Změny začnou platit od 1. ledna 2027. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR je připravilo v návaznosti na novou legislativu, ale také na zkušenosti s dosavadním fungováním Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ) a připomínky jeho uživatelů.

Změny se dotknou toho, co firmy hlásí

Úpravy souvisejí s několika novými pravidly. Do JMHZ se promítnou například změny vyplývající z novely zákona o daních z příjmů a zákona o zaměstnanosti. Systém se zároveň upraví v souvislosti s převodem evropské směrnice týkající se práce prostřednictvím digitálních platforem.

Pro zaměstnavatele to znamená, že od roku 2027 se u některých údajů změní způsob jejich evidence nebo vykazování. Část změn bude naopak čistě technická a zaměstnavatelé je pocítí především prostřednictvím aktualizovaných mzdových a personálních programů.

Právě jejich dodavatelé teď musí nové požadavky zapracovat do svých systémů. MPSV proto zveřejnilo finální technické podklady s předstihem, aby měli dodavatelé čas na úpravy a firmy následně mohly nové verze programů vyzkoušet a připravit se na jejich používání.

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Data z JMHZ využijí i další úřady

Změna se netýká pouze samotného hlášení. Rozšíří se také okruh institucí, které budou moci data získaná prostřednictvím JMHZ využívat.

Nově mezi ně mají patřit například Ministerstvo spravedlnosti ČR a Státní úřad inspekce práce. Smyslem je, aby se informace jednou předané zaměstnavatelem daly využít pro více agend a nebylo nutné stejné údaje opakovaně posílat různým úřadům.

JMHZ má tímto způsobem postupně nahrazovat část samostatných ohlašovacích povinností a sjednotit sběr údajů od zaměstnavatelů. MPSV očekává, že z dostupných dat budou mít užitek nejen úřady a firmy, ale také lidé při vyřizování různých žádostí.

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Firmy by neměly čekat až na leden

Finální podklady jsou nyní zveřejněné a další krok je především na dodavatelích mzdových a personálních systémů. Ti musí změny promítnout do svých programů tak, aby je zaměstnavatelé mohli od ledna 2027 používat.

Změny JMHZ k 1. lednu 2027

Ministerstvo proto upozorňuje, že cílem je dát všem zúčastněným dostatek času. Zaměstnavatelé a účetní by se tak měli s aktualizovanými systémy seznámit ještě před začátkem nového roku a ověřit si, zda budou mít pro nové hlášení připravené potřebné údaje.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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