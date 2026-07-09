Zaměstnavatelům odpadne jedna povinnost. Berňák mírní pravidla pro JMHZ

Zaměstnavatelé dostali od Finanční správy ČR větší volnost při vyplňování jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů. Úřad rozhodl, že jednu skupinu údajů nebude vyžadovat povinně. Důvodem je snaha o snížení administrativní zátěže i rozdílná připravenost mzdových systémů. Zaměstnavatelům nebude úřad ukládat povinnost uvádět v měsíčním hlášení výsledky ročního zúčtování daně za rok 2025.
Na nutnost uvádět v měsíčním hlášení výsledky ročního zúčtování daně za loňský rok upozornil jeden z dotazů, které vychází z praxe a jsou směřovány právě na Finanční správu ČR.
Finanční správa ČR upozorňuje, že tyto údaje mohou zaměstnavatelé zaslat dobrovolně.
Finanční správa akceptuje z důvodu snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů v souvislosti se spuštěním systému JMHZ skutečnost, že nebudou výsledky ročního zúčtování za rok 2025 reportovány povinně, ale na dobrovolné bázi zaměstnavatelů, uvádí úřad.
Pokud jsou jejich mzdové systémy připravené, mohou zaměstnavatelé výsledky ročního zúčtování do hlášení zahrnout. Nepůjde však o povinnost, ale o dobrovolnou možnost.
Důvodem jsou mzdové systémy
Finanční správa vysvětluje svůj postup tím, že jednotlivé mzdové systémy nejsou na novou povinnost připraveny ve stejném rozsahu. Dobrovolný režim proto má zaměstnavatelům usnadnit plnění nových povinností a omezit administrativní zátěž.
Povinnost se tak pro rok 2025 neuplatní
V praxi to znamená, že zaměstnavatelé nemusí mít obavy z toho, že by neohlášení výsledků ročního zúčtování za rok 2025 představovalo porušení jejich povinností. Pokud údaje neodešlou, Finanční správa to bude akceptovat. Pokud je naopak jejich systémy umožňují vykázat, mohou tak učinit dobrovolně.