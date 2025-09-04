Zapomenuté roky do důchodu? Doložte je dřív, než bude pozdě

V předchozím článku jsme popisovali možnosti kontroly dob důchodového pojištění, včetně případného doložení scházejících dob zaměstnání. Zdaleka nejde jen o dobu výdělečné činnosti. Dobu důchodového pojištění lze splnit plně nebo částečně náhradními dobami.
Náhradní doba důchodového pojištění
Náhradní doba pojištění je období, ve kterém se neodvádí žádné pojistné, přesto se tyto doby za určitých podmínek započítávají do potřebných let pojištění pro důchod. Účast na důchodovém pojištění z titulu náhradní doby pojištění se týká především základní vojenské služby, civilní služby, v některých případech studia, dob péče o dítě, poživatelů invalidních důchodů třetího stupně atd.
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) i Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) doporučují, aby pojištěnci průběh svého pojištění sledovali a chybějící doby pojištění dokládali ještě před zahájením důchodového řízení. Lze tak předejít nesrovnalostem a průtahům při vyřizování žádosti o důchod. Pro zjištění orientační výše důchodu i kontrolu dob důchodově pojištěných lze využít důchodovou aplikaci České správy sociálního zabezpečení. Další možností je Informativní osobní list důchodového pojištění.
Pokud pojištěnec např. s využitím informativní důchodové aplikace zjistí, že nemá evidovány doby pojištění nebo náhradní doby pojištění, může chybějící doby doložit a ČSSZ mu prokázané doby zaeviduje. Postup při dokládání chybějící doby podrobně popisuje příručka České správy sociálního zabezpečení Dokládání chybějící doby pojištění. Uvedl za MPSV Jakub Augusta.
Včasné dohledání scházejících dob zaměstnání je praktičtější
Nejeden pojištěnec si klade otázku, zda zajistit doložení případných neevidovaných dob důchodového pojištění v průběhu výdělečné činnosti, nebo to nechat až na okamžik, kdy bude žádat o důchod. Jak pro server Podnikatel.cz za Českou správu sociálního zabezpečení vysvětlila Jitka Drmolová, doložení chybějících dob pojištění ještě před podáním žádosti o důchod přináší několik praktických výhod. Především je v takové chvíli mnohem snazší dohledat potřebné doklady, jako jsou potvrzení od zaměstnavatelů, pracovní smlouvy nebo výplatní pásky.
V optimálním případě zaměstnavatel vyhotoví dodatečně evidenční list důchodového pojištění. Informace jsou čerstvější, zaměstnavatelé zpravidla stále fungují nebo jsou často dohledatelní. V neposlední řadě, pokud má Česká správa sociálního zabezpečení veškeré potřebné podklady už v předstihu, může být vyřízení žádosti o důchod v budoucnu rychlejší a plynulejší, protože nebude potřeba doplňovat staré a těžko dostupné informace. Sdělila Jitka Drmolová.
U náhradních dob je možné vyčkat
Pokud jde o tzv. náhradní doby pojištění týkající se zpravidla období, v němž nebyla vykonávána výdělečná činnost, postačí jejich doložení až v době zvažovaného odchodu do důchodu. Ovšem doklady, které příslušnou dobu prokazují, je možné předložit prakticky kdykoli dříve před podáním žádosti o důchod. Lze tak předejít například ztrátě předmětného dokladu. Doporučuje Jitka Drmolová a dodává, že klienti se obvykle zajímají o možnost doplnění v návaznosti na využití služby informativní důchodové aplikace (IDA) nebo poté, co požádali o Informativní osobní list důchodového pojištění.
U náhradních dob pojištění jde nejčastěji o doložení doby studia, základní vojenské (popř. civilní) služby či péče o dítě do 4 let věku. Pokud klienti disponují dokladem, z něhož vyplývá jednoznačně období od – do, kdy daná doba trvala, je možné jim vyhovět a příslušnou dobu do evidence ČSSZ doplnit.
Doložení studia a vojenské služby
Pokud tedy pojištěnec zjistí, že evidence není kompletní, měl by se obrátit na správu sociálního zabezpečení, která s dokládáním chybějících dob může klientům poradit individuálně podle konkrétních okolností.
Obecně se kupříkladu doba studia dokládá výučním listem, vysvědčením z jednotlivých ročníků a maturitním vysvědčením, výkazem o studiu (index), vysvědčením o státní závěrečné zkoušce, diplomem a potvrzením o době studia. To platí i pokud studium nebylo dokončeno.
Potvrzení o vojenské službě lze získat na příslušném krajském vojenském velitelství. Je třeba zaslat a vyplnit formulář žádosti o vydání potvrzení o délce trvání ZVS. Potvrzení o civilní službě pak pojištěnec získá na ministerstvu práce a sociálních věcí. Je třeba vyplnit formulář. K dispozici zde.
Děti se většinou dokládají až při žádosti o důchod
Naopak doba péče o dítě do 4 let jeho věku se dokládá až při žádosti o dávku důchodového pojištění. Dokládá se čestným prohlášením a dokladem o vztahu k dítěti. To ovšem pouze v situaci, kdy Česká správa sociálního zabezpečení sama nemůže informaci ověřit náhledem do příslušného informačního systému evidence obyvatel.
Pro orientační zjištění výše důchodu tak musí pojištěnci opakovaně do příslušného pole informativní důchodové aplikace vkládat údaj o narození dětí. V tuto chvíli je ještě k důchodu připočítáno 503 Kč za každé vychované dítě. Od roku 2027 však bude pro nově přiznané důchody náležet jen za třetí a každé další vychované dítě (ovšem ve výši 500 Kč, částka se již nebude valorizovat).
Výpočet pro první a druhé dítě bude složitější. Porovnají se dva údaje a pro důchod se zohlední ten, který bude výhodnější. Prvním údajem bude fiktivní vyměřovací základ ve výši průměrné mzdy roku, kdy výchova dítěte probíhala. Druhým je zmíněných 500 Kč za každé vychované dítě.