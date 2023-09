Září v online papírnictvích? Méně objednávek i poptávka po levnějším zboží

Nákupy začaly o prázdninách

Kristýna Poláková, E-commerce Manager ze společnosti VersaCo, provozující síť papírnictví McPen, uvedla, že u několika objednávek byly zaznamenány nákupy školních potřeb již začátkem července, ale jednalo se o jednotky. Sezónu nákupu školních potřeb jako takovou ovšem pociťujeme již v průběhu srpna (2. polovina měsíce) a v měsíci září, upřesnila. Ondřej Čihař, marketingový ředitel z Papelote – papírnictví pro 21. století vysvětluje, že konec srpna je okamžik, kdy přesto, že školáci nepatří mezi jejich cílovou skupinu, pozorují lehce zvýšený zájem o papírenské zboží. Až v září však podle něj začínají více nakupovat lidé, kterým ve větší míře záleží na tom, do čeho si své poznámky zapisují ať už jde o pracovní, osobní, či školní (studenti vyšších škol) záležitosti.

V Papirshop.cz většina zákazníků začíná nakupovat už v půlce srpna. Jak řekla Eva Klimková, office manager z Epos spol., mající pod sebou e-shop i kamenný obchod Papirshop.cz, záleží také na tom, kdy děti dostanou instrukce od škol, co budou v novém školním roce potřebovat. Podobný nárůst objednávek spojených se školní sezónou evidují již v první polovině srpna také v e-shopu SEVT. V této době se nakupují hlavně aktovky, batohy a školní a výtvarné potřeby. V září se pak ke slovu dostávají hlavně učebnice a školní sešity, které jsou na seznamech, které žáci dostanou od učitelů začátkem školního roku, dodal Václav Paštika, ředitel marketingu SEVT.

Prodeje za září byly různé

Eva Klimková zmiňuje, že v jejich případě oproti roku 2022 objednávky přes e-shop a telefon klesly cca o 20 %, ale nákupy na prodejně o 10 % vzrostly. Ke dnešnímu dni, tj. k 25. 9. 2023, v porovnání s minulým rokem ke stejnému dni, evidujeme méně objednávek oproti minulému roku. Není to však razantní číslo, doplnila Kristýna Poláková. Naopak SEVT eviduje už nyní v meziročním porovnání nárůst objednávek cca o 15 %. Poslední roky jsou ale hodně turbulentní, takže jsme na slovo úspěch hodně opatrní, podotýká Václav Paštika. V Papelote v porovnání s loňským rokem registrují nárůst prodejů zhruba o 40 %. Ondřej Čihař však v této souvislosti poznamenává, že tento narůst ovlivnila nová kolekce diářů pro rok 2024, kterou oproti roku 2022 letos uvedli do prodeje o několik týdnů dříve.





Školní potřeby zdražily o několik procent

Jak popisuje Lukáš Kovanda, hlavní ekonom v Trinity Bank, školní aktovka vyjde na lehce přes dva tisíce, školní penál stojí aktuálně v průměru zhruba 350 korun a jeho vybavení vyjde na 250 korun. Samozřejmě přitom záleží na kvalitě a značce zboží. Jak uvádí Český rozhlas, vybavit jednoho prvňáka výtvarnými, psacími a dalšími školními pomůckami vyjde průměrně na tři tisíce korun. Za něco si připlatí – třeba Globus nebo Albert evidují u některých věcí zdražení o jednotky procent, něco ale může vyjít levněji díky slevám. Dražší než loni jsou podle srovnávače Zboží.cz školní sešity, meziročně o víc než desetinu, píší dále.

Zákazníci letos nenakupují stejně

V McPenu v celkovém součtu objednávek neevidují na základě interních statistických dat (a zpětné vazby od zákazníků) poptávku po levnějším zboží, jen se snížil počet objednávek. Naopak na SEVT.cz se zvyšování cen projevilo a u koncových zákazníků sledují zvýšenou poptávku po cenově zvýhodněných produktech. Pozorujeme mírně vyšší poptávku po levnějším zboží v porovnání s loňským rokem, přidává se Ondřej Čihař. Podle Evy Klimkové zákazníci určitě nenakupují stejně a je evidentní, že někteří nakupují opravdu jen to, co je potřeba, a když si mohou vybrat, nakupují právě levnější varianty. Máme ale zákazníky, kterým na ceně nesejde a vybírají věci dle vzhledu. Stejně tak zboží, které do školy nepotřebují, dodává.

Častěji se nakupuje celá výbava

Václav Paštika zdůrazňuje, že se snaží o to, aby jejich nabídka obsahovala vše, co školák potřebuje. Typická objednávka pak obsahuje aktovku nebo batoh, sešity, školní a výtvarné potřeby a v neposlední řadě taky učebnice a sešity. Jediné, co u nás zákazníci do školy neseženou, jsou přezůvky, vyjmenovává. Ve většině případů k nám chodí zákazníci, kteří nakupují pro děti celou výbavu. Samozřejmě jsou i ti, kteří dokupují pár věcí dle potřeby. Těch je ale méně, přidává Eva Klimková.

Při vývoji produktů se zaměřujeme na vyšší přidanou hodnotu a zároveň klademe důraz na lokálnost a udržitelnost. I proto není náš sortiment primárně zaměřen na školáky, kteří potřebují velké množství prostých sešitů za co nejnižší cenu, dodává Ondřej Čihař s tím, že zákazníci si u nich obvykle koupí jeden hlavní diář, sešit, zápisník, blok či fotoalbum a k němu si přihodí doplňkový sortiment v podobě gumičky, tužky, pásky či samolepky.

V McPenu jsou nákupy individuální. Někteří zákazníci nakupují celou výbavu (včetně aktovky/batohu, penálu, psacích a výtvarných potřeb atd.) a někteří zákazníci nakupují různé druhy jednotlivých položek (např. penál a batoh; sešity a obaly na sešity; výtvarné potřeby a kapsáře – kombinací je spousta) či nakupují pouze konkrétní věc. V celém součtu ale převažují spíše nákupy jednotlivých položek či jejich kombinace nad celkovou výbavou pro školáka, shrnuje Kristýna Poláková.

Nahlédněte do letenského papírnictví

E-shopy si připravily i slevové akce

V Papirshop.cz probíhá soutěž o iPad a další hodnotné balíčky pro zákazníky, kteří do konce října nakoupí v hodnotě 500 Kč a více. A jak upřesnila Eva Klimková, součástí této akce je i sleva 10 % při použití slevového kódu. V McPenu žádné slevové akce pro zákazníky připravovány nebyly, ale podle Kristýny Polákové mají zákazníci možnost registrace v jejich e-shopu, čímž získávají automaticky slevu na celý nákup. Podobně v Papelote se prostým slevám jako takovým snaží vyhýbat. Jsou značkové papírenství s jasnou hodnotou, kterou slevami nechtějí snižovat. Připravili jsme ale několik akcí, ve kterých jsme zákazníkům nabízeli zvýhodněnou dopravu či dárek při nákupu nad určitou částku, prozradil Ondřej Čihař.