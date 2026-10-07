Zásadní novinky v odměňování státních zaměstnanců

Pro rok 2027 se připravuje zásadní změna v systému odměňování státních zaměstnanců a ve veřejných službách a správě. Institut zaručeného platu má být zrušen. Nejnižší platový tarif bude nově odpovídat měsíční minimální mzdě. Další růst platových tarifů pak bude nepřímo navázán na růst minimální mzdy, jejíž automatický valorizační mechanismus byl zaveden v roce 2024.
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Sdělením MPSV č. 171 již byla minimální mzda pro rok 2027 vyhlášena. Pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí měsíční minimální mzda 24 900 Kč a hodinová minimální mzda činí 148,30 Kč. Sdělení dále obsahuje rozpětí výše příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí, činí 1 245 Kč až 3 735 Kč měsíčně.
Zaručený plat ve státní sféře
Součástí výše zmíněného Sdělení MPSV jsou i nejnižší úrovně zaručeného platu pro čtyři skupiny prací. Podle platné legislativy musí být vyhlášeny, přestože návrh novely zákoníku práce (sněmovní tisk č. 300), která do českého právního řádu promítá evropskou směrnici o transparentnosti odměňování, počítá s jejich zrušením.
Nejnižší možná přípustná úroveň platu má být stanovena na úrovni měsíční minimální mzdy podle § 111 zákoníku práce. Samotný platový tarif je u části zaměstnanců nižší než minimální mzda, a dokonce pod úrovní zaručeného platu. Často je na nejnižší úroveň dorovnáván osobním příplatkem, případně doplatkem. Jak uvádí důvodová zpráva k novele zákoníku práce, dlouhodobý nesoulad systému nejnižších úrovní zaručeného platu s výší platových tarifů deformoval účel jednotlivých složek platu a oslaboval principy spravedlivého odměňování v nepodnikatelské sféře. Celé ustanovení § 112 zákoníku práce (zaručený plat) má být tudíž ze zákona vypuštěno.
V té souvislosti budou přepracovány platové tabulky. Zjednoduší se systém platových stupňů, které v platových tarifech zohledňují délku započitatelné praxe. Plánuje se jejich snížení na osm ze současných dvanácti, začátek přitom musí být vždy alespoň na úrovni minimální měsíční mzdy v souladu s upraveným § 111 zákoníku práce. Třídy mají být zachovány v současné podobě (šestnáct platových tříd). Aby nedošlo při případných následných změnách stupnic platových tarifů prováděcím právním předpisem k úplné nivelizaci platových tarifů, navrhuje se, aby minimální odstup sousedících platových tarifů činil nejméně 4 %. Tato úprava se nebude týkat pedagogických a akademických pracovníků státních vysokých škol, jejich odměňování bude upraveno samostatně.
Změna má být tentokrát zásadní, nejde jen o jednorázové zvýšení platových tabulek. Jde o změnu systému, kdy se při pravidelném navýšení minimální mzdy, bude posouvat i nejnižší platový tarif. Zaměstnanci tím mají získat jistotu, že platové tarify, a tím pádem i celkové platy už nebudou za minimální mzdou zaostávat.
Zvláštní způsob určení platového tarifu
Návrh novely popisuje také zvláštní způsob určení platového tarifu. Což samozřejmě není žádnou novinkou. V souladu s § 6 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě může zaměstnavatel určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy zaměstnanci zařazenému do první až páté platové třídy, nebo šesté a vyšší platové třídy, který vykonává umělecké, uměleckotechnické, uměleckopedagogické práce, činnost sportovce nebo trenéra, nebo práci výkonného letce, pokud okruh zaměstnanců, jichž se tento způsob určení platového tarifu týká, a pravidla pro určení platového tarifu v rámci rozpětí nejnižšího až nejvyššího platového stupně příslušné platové třídy sjedná v kolektivní smlouvě nebo stanoví vnitřním předpisem.
S předchozím souhlasem zřizovatele může zaměstnavatel, který je poskytovatelem zdravotních služeb sjednat v kolektivní smlouvě nebo stanovit vnitřním předpisem způsob určení platového tarifu zaměstnancům v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň v příslušné platové třídě.
Popisovaným legislativním textem se navrhuje úprava § 123 odst. 6 písm. e) a f) zákoníku práce. Podstatou je umožnit zvláštní způsob určení platového tarifu i pro zaměstnance v pracovním poměru napříč veřejnými službami a správou, kteří nejsou státními zaměstnanci, tak, aby byly využity materiální definiční znaky klíčového státního zaměstnance s ohledem a jeho kompetence a na specifika výkonu práce. Jak popisuje důvodová zpráva k návrhu novely zákona, platový tarif bude možné takovému zaměstnanci určit v rámci rozpětí mezi nejnižším a nejvyšším platovým tarifem v jedenácté až šestnácté platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen, avšak takto určený platový tarif bude muset dosahovat nejméně výše platového tarifu, která by jinak zaměstnanci příslušela podle míry započitatelné praxe a tzv. náhradních dob. Nebylo by logické, aby zaměstnavatel určil tarif v nižší výši. Zaměstnavatel tak bude moci lépe zajistit výkon činností, které vyžadují vysokou odbornost, tedy vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu (podmínka spočívající v zařazení zaměstnance alespoň do 11. platové třídy).
Změny pro pedagogické pracovníky
Speciální úprava se chystá pro pedagogické pracovníky v postavení třídních učitelů, vedoucích oddělení na konzervatořích a základních uměleckých školách a vedoucích studijních skupin na vyšších odborných školách. Konkrétní rozpětí výše příplatku a podrobnější podmínky jeho poskytování budou nadále stanoveny nařízením vlády. Zákonodárci tím chtějí přispět ke zvýšení atraktivity výkonu činnosti třídního učitele a dalších odborných funkcí ve školství.
Navržené znění § 132a zákoníku práce – příplatek za zvýšenou zátěž pedagogického pracovníka vykonávajícího činnost třídního učitele:
(1) Pedagogickému pracovníkovi, který vykonává činnost třídního učitele, vedoucího oddělení na konzervatoři nebo základní umělecké škole nebo vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole, přísluší příplatek.
(2) Rozpětí výše příplatku a podmínky pro jeho poskytování stanoví vláda nařízením. Příplatek činí nejméně 1 500 Kč měsíčně.
Logicky ale musí dojít v návaznosti na úpravu specifického příplatku přímo v zákoníku práce ke zrušení stávajícího titulu pro poskytování zvláštního příplatku výše uvedeným pracovníkům v nařízení vlády, jinak by za tentýž ztěžující vliv práce byly poskytovány dvě samostatné složky platu současně.