Podnikatel.cz  »  Právo  »  Zásadní změna pro firmy: Registrace k dani mizí z formulářů

Zásadní změna pro firmy: Registrace k dani mizí z formulářů

Od dubna 2026 čeká zaměstnavatele důležitá změna. Některé dosavadní povinnosti zaniknou a nově se přesunou do jednoho pravidelného podání.

Od 1. dubna 2026 vstupuje v platnost nová legislativa, která výrazně mění administrativu zaměstnavatelů. Jednou z hlavních novinek je, že přílohy finančního úřadu pro registraci zaměstnavatele už nebudou součástí Jednotného registračního formuláře (JRF).

Na změnu upozorňuje Portál živnostenského podnikání. Změna souvisí se zavedením takzvaného jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele, které má postupně nahradit některé dosavadní povinnosti.

Registrace nově jinak

Zásadní novinkou je i zrušení registrační povinnosti plátce příjmů ze závislé činnosti. Jinými slovy, zaměstnavatelé už nebudou muset podávat samostatnou přihlášku k registraci.

Nově se tato povinnost přesune přímo do jednotného měsíčního hlášení. To znamená, že vše důležité vyřídí zaměstnavatel v rámci jednoho podání.

Jedno hlášení místo několika povinností

Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele má výrazně zjednodušit komunikaci s úřady. V jednom formuláři totiž zaměstnavatel každý měsíc předá potřebné údaje hned několika institucím, například České správě sociálního zabezpečení, ministerstvu práce, finanční správě, statistickému úřadu nebo úřadu práce.

Cílem je snížit administrativní zátěž a sjednotit dosud roztříštěné povinnosti do jednoho systému.

Co to znamená v praxi

V praxi to znamená, že podnikatelé – zaměstnavatelé už nebudou v rámci Jednotného registračního formuláře vyplňovat přihlášku k registraci pro plátce daně ze závislé činnosti. Místo toho se tato agenda přesune do nového měsíčního hlášení, které bude hrát klíčovou roli v komunikaci s úřady.

Zaměstnavatelé by si měli včas zkontrolovat, jak se jich změna dotkne, a připravit se na nový způsob plnění povinností. Přechod na jednotné hlášení má sice administrativu zjednodušit, ale na začátku může přinést i nejistotu. 

