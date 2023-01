Linda Vavříková: Zážitkových firem jsou desítky, kvalitních jen několik

Co jste dělala předtím, než jste založila na konci roku 2004 svoji firmu?

Pracovala jsem jako ředitelka marketingu v jedné firmě zabývající se čárovými kódy. Zároveň jsem studovala žurnalistiku na Univerzitě Karlově.

Jak jste přišla na nápad realizovat zážitky?

Určitě to nebyla okamžitá myšlenka, ale spíše postupný proces. Na počátku jsem s kamarádkou vymýšlely, v čem bychom mohly podnikat, a napadly nás dárky. Od materiálních dárků se myšlenka časem dostala k dárkům nemateriálním, a to jsou zážitky.

Jaká je historie takového podnikání u nás? Kdy takové firmy začaly vznikat?

V roce 2005, kdy jsme vznikli my, vznikla ještě jedna společnost. Velký boom zážitkových firem nastal po našem vítězství v soutěži Živnostník roku v roce 2006.

Kolik podobných firem na zážitky v Česku je a čím si konkurujete?

Abych se přiznala, tak přesné číslo nevím. Zážitkových firem jsou teď na trhu desítky. Bohužel těch, které jsou kvalitní, je pouze několik. Řada konkurenčních firem nemá žádné zázemí ani smlouvy s dodavateli, pouze internetové stránky, na které daly narychlo napsaný a často zcela zkopírovaný obsah. Před výběrem zážitku by si každý měl zážitkovou firmu alespoň rychle prověřit – podívat se na její historii, získaná ocenění a certifikace, existenci kamenného obchodu, firemní reference. V čem konkurenci zatím na trhu nemáme, jsou produkty pro firemní klientelu. Vedle zajímavých dárků pro klienty a zaměstnance nabízíme také organizaci firemních akcí a zajišťujeme kompletní věrnostní programy pro malé a střední firmy.

S jakým plánem jste začala podnikat?





Chtěla jsem vybudovat firmu, která bude na trhu unikátní, jedinečná a hlavně úspěšná.

Působíte v celé České republice nebo jen v Praze a okolí?

V celé České republice, ale je pravda, že na nabídce zážitků v některých regionech stále pracujeme.

Kolik úsilí vám dalo, aby vás lidé začali brát jako seriózní, spolehlivou firmu?

Velmi mnoho, vedle certifikací a další oficiálních záruk kvality byl a je pro nás hlavním bodem vstřícný přístup ke klientům a snaha nadstandardně vycházet vstříc jeho požadavkům. Věřím, že pokud se takto firma chová, lidé to ocení.

Vaše firma zážitky vymýšlí, realizuje, nebo jste jen prostředníky?

Naše firma zážitky vymýšlí a zajišťuje spolupráci s partnery, kteří je pak realizují.

Ne každý je spolehlivý tak, jak si představujeme, co s tím můžete udělat? Už se stalo, že jste se s některým dodavatelem rozloučila?

Za ta léta se nám to stalo mnohokrát, máme přes stovku dodavatelů a může se stát spousta věcí – dodavatel může s činností skončit, mohou se u něj změnit podmínky, nebo se zážitek třeba neprodává a je potřeba jej změnit nebo vyřadit z nabídky. Spolupracujeme pouze s dodavateli, kteří jsou spolehliví a máme s nimi smlouvy.

Co je na vaši práci kreativní a co nejvíce odkládáte nebo jste už převedla na své zaměstnance?

Na své zaměstnance už jsem převedla téměř vše, mám tu tým skvělých lidí. Já už se věnuji většinou pouze schůzkám s partnery, plánování a poradám s jednotlivými zaměstnanci.

V roce 2006 se vaše firma stala Živnostníkem roku, co vám toto ocenění přineslo?

Určitě velmi mnoho, nejvíce asi mediální publicitu, která pomohla informovat veřejnost jak o naší firmě, tak o zážitcích jako takových.

Prodáváte zážitky přes internet a telefon, nebo už máte i svoji kamennou pobočku?

Od začátku podnikání mají lidé možnost si zážitky vyzvedávat i v našich kancelářích, ale je pravda, že tu možnost využívají klienti jen minimálně. Je to především proto, že telefonické a e-mailové objednávky zpracováváme ještě v den jejich obdržení, takže se na doručení balíčku se zážitkem téměř nečeká.

Jak se firma od roku rozšiřovala co do počtu zaměstnanců, prostorů, techniky, …? Jakou plánujete budoucnost?

V roce 2005 jsem byla sama, nyní je nás 15 a přijímáme další dva nové zaměstnance. Kanceláře i technika rostou podobně rychle.

Jak si tak mladá majitelka firmy dokáže vytvořit a udržet respekt zaměstnanců? Máte nějaký návod, jak nejlépe jednat a motivovat své zaměstnance? Jaké na ně máte požadavky?

Myslím, že s udržením respektu jsem neměla nikdy problém, mimo jiné i proto, že u nás pracuje tým podobně mladých lidí. Motivace zaměstnanců je velice důležitá, zakládám si na tom, aby naše zaměstnance práce bavila a pracovali u nás rádi. Vedle řady dalších motivací je motivuji i zážitky – abychom nebyli jako ta příslovečná kovářova kobyla. A musím říct, že to funguje. Požadavky jsou u nás velké především na přístup ke klientům.

Jak vysoké investice jste do firmy vložila, kdy se vám začaly vracet?

Na začátku nebyla potřeba velká investice, stačilo něco přes 150 000 korun. Peníze, které firma vydělává, vracíme zpět do firmy.

Kdy máte ve firmě nejvíce práce? Jde o sezónní záležitost?

Zážitky se prodávají celý rok, lidé i firmy dávají dárky k různým příležitostem, ale je pravda, že pro nás jsou určitě nejdůležitější Vánoce.

Jaké výhody nese zprostředkování zážitku s vámi a ne přímo s dodavatelem?

Záruky kvality – můžete si být jisti, že zážitek proběhne, jak má a že se o obdarovaného někdo postará, úsporu času – na našich stránkách naleznete všechny zážitky pohromadě, stačí jen objednat, dárkové balení – zážitek vám dodáme v dárkovém balení, které stačí pouze předat.

Jak si vás lidé hledají?

Nejčastěji přes reference – dozvěděli se o naší firmě od někoho, kdo už zážitek daroval nebo prožil, dále pak na internetu.

Jsou vašimi klienty spíše jednotlivci nebo firmy?

Dříve to byli hlavně jednotlivci, dnes už je to přibližně půl na půl.

Kolik času věnujete své firmě? Jak vám práce ovlivňuje soukromí?

V poslední době už se mi daří pracovat jen 8–9 hodin denně, dříve to bylo samozřejmě víc. Myslím, že firma už moje soukromí ovlivňuje minimálně a to i přes to, že můj manžel je zároveň spolumajitel firmy.

Kdo nové zážitky ve vašem týmu odzkouší?

Vedoucí péče o dodavatele.

Co vás v podnikání nejvíce zklamalo?

Množství papíru, které člověk musí mít.

Zatímco vy se snažíte o to, aby vaši klienti zažili něco výjimečného, čím si kořeníte život vy?

Jízdou na koni, golfem a hraním počítačových her.

Anketa:

Jaký byl úplně první zážitek, který jste zprostředkovali?

Den ve fotografickém ateliéru.

Nejnáročnější?

Pro nás je stejně náročné zajistit každý zážitek.

Nejdražší?

Jízda ve Formuli 3.

Nejneobvyklejší?

Pro každého je neobvyklé něco jiného, napadá mě z poslední doby třeba náš nový zážitek Hasičem na vlastní kůži.

Nejrizikovější?

Naše zážitky nejsou rizikové, samozřejmě při dodržení pokynů instruktorů.

Hit letošního roku?

Loni to bylo bagrování, letos to vypadá na jízdu na motocyklu Harley Davidson.

U Výslechu

Linda Vavříková

1982žurnalistika, UKexterní redaktorka – časopis o počítačových hrách, marketingová ředitelka – Combitrading, jednatelka Firma na zážitky, s.r.o.jízda na koni, golf, počítačové hry