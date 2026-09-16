Zboží i o víkendu: GLS spouští sobotní doručování do boxů po celé ČR

Podle GLS zájem domácností o doručování také o víkendu rychle roste. Proto chtějí doručovat do svých více než 2000 boxů po celé České republice a ne pouze lokálně jako někteří jiní přepravci.
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Balíček v sobotu a pro celé Česko
Ředitel GLS v České republice Petr Pěcha dodává, že ze sobotního doručení budou těžit jak nakupující, tak i e-shopy. Koncoví zákazníci nemusejí čekat do pondělí, ale mohou zboží zakoupené na konci pracovního týdne využít už o víkendu.
Nakupující stále častěji řeší nákup impulsivně a chtějí mít zboží hned, třeba s ohledem na počasí nebo plánované víkendové aktivity, doplnil.
Vzhledem k oblíbenosti doručování do boxů, má GLS cíl, aby domácnosti měly nejbližší výdejní box do pěti minut chůze či jízdy od domova nebo zaměstnání. Před dvěma lety mělo GLS 250 vlastních boxů, dnes jich má přes dva tisíce. Jak prozradil Petr Pěcha, za půl roku by rádi měli alespoň 3000 boxů po celé České republice.
Jak mohou ze sobotního doručení těžit e-shopy?
Internetové obchody se sobotním doručováním mohou odlišit od konkurence a získat tak od ostatních důležitou výhodu. Na LinkedInu společnost GLS vyjmenovala další výhody pro e-shopy. Patřilo mezi ně například rychlejší doručení, lepší zákaznická zkušenost nebo silnější argument v nákupním košíku.
Na webu k tomu doporučují e-shopům, aby o sobotním doručování informovaly své zákazníky a například přidaly informaci i na web. Konkrétně na hlavní stránku, na produktové stránky nebo na stránku dopravy.
Zásilkovna drží soboty jen ve velkých městech
V sobotu doručuje balíky také Zásilkovna, ale pouze v Praze, Brně a Ostravě. Na rozdíl od GLS kromě Z-BOXů doručují také na vybraná výdejní místa. Tuto novinku mající zákazníkům zlepšit začátek víkendu zavedla společnost už letos v dubnu. Podobně jako GLS se i Zásilkovna obrací na e-shopy, kteří tak podle nich mohou zrychlit doručení bez příplatku ceny a dát zákazníkům další důvod nakoupit právě u nich.
Zásilkovna na základě dat od Nielsen Admosphere, Alsendo Insights a vlastního zákaznického průzkumu uvádí, že 80 % zákazníků považuje možnost víkendového doručení za jeden z nejdůležitějších faktorů při volbě dopravy nebo že 72 procent zákazníků upřednostňuje při doručení z e-shopu výdejní boxy.
Čím víc budou zákazníci sobotní doručení využívat, tím větší má šanci zůstat natrvalo a rozšířit se i mimo pilotní fázi do dalších měst, zdůrazňují na blogu.