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Zdravotní benefity versus zdravotní prevence

Dagmar Kučerová
Dnes
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Na stole soubor vitamínů, injekce a srdce coby symbol zdraví.
Autor: Podnikatel.cz s využitím DALL-E
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Od roku 2027 zůstane limit zdravotních benefitů zachován, nově však vznikne samostatný režim zdravotní prevence, pro zaměstnavatele daňově uznatelný.
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Zásadní změny čeká od nového roku oblast zaměstnaneckých benefitů. Základní limit pro běžné zdravotní benefity (léky, dioptrické brýle, běžná zdravotnická zařízení apod.) zůstane zastropován ve výši průměrné mzdy. Snaha Senátu tento limit zcela zrušit neprošla, poslanecká sněmovna v září 2026 veto Senátu přehlasovala.

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Co se dozvíte v článku
  1. Zdravotní benefity versus zdravotní prevence
  2. Příloha č. 4 k zákonu o daních z příjmů
  3. Patří plnění do benefitu nebo do zdravotní prevence? 

Novinkou je však zdravotní prevence, která se do ročního limitu zdravotních benefitů započítávat nebude. Ta bude zahrnovat nadstandardní preventivní prohlídky, rozšířené onkologické screeningy, vyšetření kardiovaskulárních rizik, screening diabetu nebo některá očkování. Zaměstnavatelé je mohou poskytovat nad rámec limitu, navíc budou daňově uznatelné.

Se změnou však přichází nejedna praktická situace, kterou budou zaměstnavatelé řešit. Musí zaměstnavatel využít oba instituty? Jak zaměstnavatel rozhodne, které plnění je benefitem, a které již patří do zdravotní prevence? Souvisí zdravotní prevence s preventivními programy na podporu zdraví zaměstnanců?

Zdravotní benefity versus zdravotní prevence

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Autor článku

PhDr. Dagmar Kučerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Dagmar Kučerová

Je redaktorkou Podnikatel.cz se specializací na mzdové účetnictví a HR. Oboru se věnuje i jako odborná lektorka a poradce. 

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