Zásadní změny čeká od nového roku oblast zaměstnaneckých benefitů. Základní limit pro běžné zdravotní benefity (léky, dioptrické brýle, běžná zdravotnická zařízení apod.) zůstane zastropován ve výši průměrné mzdy. Snaha Senátu tento limit zcela zrušit neprošla, poslanecká sněmovna v září 2026 veto Senátu přehlasovala.
Co se dozvíte v článku
Novinkou je však zdravotní prevence, která se do ročního limitu zdravotních benefitů započítávat nebude. Ta bude zahrnovat nadstandardní preventivní prohlídky, rozšířené onkologické screeningy, vyšetření kardiovaskulárních rizik, screening diabetu nebo některá očkování. Zaměstnavatelé je mohou poskytovat nad rámec limitu, navíc budou daňově uznatelné.
Se změnou však přichází nejedna praktická situace, kterou budou zaměstnavatelé řešit. Musí zaměstnavatel využít oba instituty? Jak zaměstnavatel rozhodne, které plnění je benefitem, a které již patří do zdravotní prevence? Souvisí zdravotní prevence s preventivními programy na podporu zdraví zaměstnanců?
Zdravotní benefity versus zdravotní prevence
Změna zákona o daních z příjmů týkající se zaměstnaneckých benefitů byla schválena spolu se zákonem o evidenci tržeb. V novém pojetí se jedná o dva naprosto rozdílné instituty na podporu zdraví zaměstnanců.
Zdravotní benefity: Od daně z příjmů ze závislé činnosti (a tím i od odvodů sociálního a zdravotního pojištění) jsou podle § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů osvobozena nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů ve formě výslovně uvedeného benefitu.
V tomto případě jde o pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení nebo pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis. Plnění jsou osvobozena v úhrnu do výše průměrné mzdy za zdaňovací období.
Zdravotní prevence: Na straně zaměstnance půjde o plnění, které není předmětem daně ze závislé činnosti – podle ustanovení § 6 odst. 7 nové písmeno f) zákona o daních z příjmů coby plnění zaměstnavatele v rámci péče o zdraví zaměstnanců v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 k tomuto zákonu. Na straně zaměstnavatele budou preventivní programy daňově uznatelné.
|Rok 2026 - Zdraví zaměstnanců
|Rok 2027 - Zdraví zaměstnanců
|Rok 2026Zdravotní benefity
|Rok 2027Zdravotní benefity
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Rok 2026
Zaměstnanec: Od daně z příjmů ze závislé činnosti (a tím i od odvodů sociálního a zdravotního pojištění) jsou podle § 6 odst. 9 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů osvobozena nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi v rámci zdravotního benefitu na pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení nebo pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis.
Limit: Tato plnění jsou osvobozena v úhrnu do výše průměrné mzdy za zdaňovací období.
Zaměstnavatel: Musí být pořízeno z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů ve formě výslovně uvedeného benefitu.
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Rok 2027
Zaměstnanec: Od daně z příjmů ze závislé činnosti (a tím i od odvodů sociálního a zdravotního pojištění) jsou podle § 6 odst. 9 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů osvobozena nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi v rámci zdravotního benefitu na pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení nebo pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis.
Limit: Tato plnění jsou osvobozena v úhrnu do výše průměrné mzdy za zdaňovací období.
Zaměstnavatel: Musí být pořízeno z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů ve formě výslovně uvedeného benefitu.
|Rok 2026Zdravotní prevence (není)
|Rok 2027Zdravotní prevence (nově zavedeno)
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Rok 2027
Zaměstnanec: Jde o plnění zaměstnavatele, která nejsou předmětem daně ze závislé činnosti podle § 6 odst. 7 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních u příjmů v rámci péče o zdraví zaměstnanců v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
Limit: Bez omezení.
Zaměstnavatel: Daňově uznatelné náklady/výdaje na zdravotní prevenci.
Příloha č. 4 k zákonu o daních z příjmů
Patří plnění do benefitu nebo do zdravotní prevence?
Zaměstnavatelé budou muset v této souvislosti přepracovat své benefitní programy a rozhodnout, zda plnění považují za zaměstnanecký benefit nebo zdravotní prevenci. Časté je například očkování na chřipku. Zahrne zaměstnavatel toto plnění do osvobozených benefitů nebo do nové zdravotní prevence, která je pro něj daňově uznatelná a na straně zaměstnance není předmětem daně? Případně, záleží na rozhodnutí zaměstnavatele, zda půjde o benefit či prevenci?
Pokud zaměstnavatel od roku 2027 nabídne zaměstnancům například dobrovolné očkování proti chřipce, a to bude splňovat zákonné podmínky zdravotní prevence, půjde o nový režim prevence, nikoliv o běžný zdravotní benefit.
Pro zaměstnance takové plnění nebude předmětem daně a nebude se započítávat do limitu osvobozených benefitů, pro zaměstnavatele bude při splnění podmínek daňově uznatelným nákladem, vysvětlil pro server Podnikatel.cz Jakub Dvořáček, Public Affairs Director Pluxee ČR. Na druhou stranu, rozhodne-li se zaměstnavatel podpořit zaměstnance zdravotním benefitem v určité výšce a ten se rozhodne ho uplatnit na očkování, funguje vše jako doposud v mezích nastavení volnočasových, respektive zdravotních benefitů.
Rozhodující je, zda konkrétní plnění splňuje zákonné podmínky zdravotní prevence, nebo benefitu, uzavřel Jakub Dvořák.
Jestliže zaměstnavatel upřednostní zdravotní prevenci, musí povinně tvořit programy na podporu zdraví zaměstnanců, tj. včetně jejich vyhodnocování podle § 55a zákona o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 243/2025 Sb.?
Pro server Podnikate.cz odpovídali Martina Šotníková, daňová poradkyně a Associate Partner z Rödl, a Václav Vlk, advokát a Associate Partner z Rödl: Zákon o daních z příjmů, který od roku 2027 zavádí zvláštní daňový režim pro vybraná plnění zaměstnavatele v oblasti péče o zdraví zaměstnanců (tzv. zdravotní prevence), jeho uplatnění nijak nepodmiňuje existencí programu podpory zdraví podle § 55a zákona o specifických zdravotních službách.
Poskytování plnění v oblasti zdravotní prevence proto samo o sobě neznamená, že zaměstnavatel realizuje program podpory zdraví ve smyslu § 55a zákona o specifických zdravotních službách.
Podle našeho názoru z něj nelze dovodit ani povinnost takový program zavést, ani povinnost plnit požadavky na jeho nastavení a vyhodnocování podle vyhlášky č. 243/2025 Sb. Zaměstnavatel však může poskytování těchto plnění sledovat a vyhodnocovat i bez formálního programu podpory zdraví. Nic mu rovněž nebrání zdravotně preventivní plnění do takového programu dobrovolně začlenit, upřesnili oslovení odborníci a dodali, že mezi oběma instituty existuje věcná souvislost, neboť oba směřují k podpoře zdraví zaměstnanců a využívání nástrojů zdravotní prevence. Nejde však o vzájemně podmíněné režimy. Z daňové úpravy účinné od roku 2027 nelze podle jejich názoru dovodit povinnost zaměstnavatele zavést program podpory zdraví podle § 55a zákona o specifických zdravotních službách.
Ovšem jsou tu i další otázky, které je třeba při plánování zdravotní prevence vyřešit. Některá vyšetření či očkování jsou od určitého věku přímo hrazena z veřejného zdravotního pojištění, jiná v rámci preventivních programů nabízených jednotlivými zdravotními pojišťovnami. Může je v takovém případě zaměstnavatel zahrnout do prevence? A nemůže se stát, že je zaměstnanec u zaměstnavatele a současně coby pojištěnec také u zdravotní pojišťovny? Server Podnikatel.cz se bude problematice dále věnovat v navazujícím článku.
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