Pro účely zdravotního pojištění je rozhodující, zda má daná osoba příjmy ze samostatné výdělečné činnosti podle zákona o daních z příjmů, případně zda jde o osobu spolupracující, na kterou jsou příjmy a výdaje z podnikání rozdělovány.
Jak připomíná Všeobecná zdravotní pojišťovna, povinnosti OSVČ se mohou lišit. Záleží zejména na tom, zda se na ni vztahuje minimální vyměřovací základ, zda podniká současně se zaměstnáním nebo zda za ni zdravotní pojištění hradí stát.
Osm dní na oznámení
Jednou z prvních povinností podnikatele vůči zdravotní pojišťovně je oznámení zahájení samostatné výdělečné činnosti. Stejná povinnost platí také při jejím ukončení. OSVČ musí zahájení i ukončení činnosti oznámit zdravotní pojišťovně nejpozději do 8 dnů.
Důležité je přitom vědět, že samotné získání živnostenského oprávnění ještě automaticky neznamená zahájení činnosti pro účely zdravotního pojištění. Rozhodující je až okamžik, kdy podnikatel skutečně začne vykonávat výdělečnou činnost s cílem získat příjem, například přijme objednávku nebo začne poskytovat službu.
Pojišťovně je třeba sdělit také identifikační údaje, jako jsou jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu a rodné číslo, obchodní jméno, sídlo či místo podnikání, IČO (pokud bylo přiděleno) a číslo bankovního účtu, ze kterého bude pojistné hrazeno.
Hlásit se musí další změny
Nejde však jen o začátek a konec podnikání. OSVČ by měla zdravotní pojišťovnu informovat také o dalších důležitých změnách, například o změně bankovního účtu nebo o skutečnostech, které mají vliv na povinnost platit zálohy.
Cesta na úřad není třeba
Zahájení či ukončení samostatné výdělečné činnosti lze jednoduše nahlásit prostřednictvím aplikace Moje VZP.
Další možností je vyplnit formulář Přihláška a evidenční list pojištěnce, ve kterém se označí kategorie „Plátcem pojistného je pojištěnec – OSVČ“ a zvolí způsob úhrady pojistného.
Vyplněný formulář lze následně zaslat e-mailem na podatelna@vzp.cz, prostřednictvím datové schránky VZP (i48ae3q), poštou na pobočku VZP nebo jej předat osobně. Při návštěvě pobočky je vhodné využít online rezervaci.
Kdy musí OSVČ platit zálohy?
Pravidelné měsíční zálohy na zdravotní pojištění jsou pro mnoho podnikatelů samozřejmostí. Neplatí to ale pro všechny. Zásadní je, zda se na OSVČ vztahuje minimální vyměřovací základ.
Když musí podnikatel platit zálohy
Pokud pro OSVČ platí minimální vyměřovací základ, je povinna pravidelně hradit měsíční zálohy na zdravotní pojištění. Záloha je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do 8. dne následujícího měsíce. Po skončení roku podnikatel podá přehled o výši daňového základu. Na jeho základě se vypočítá celkové pojistné za uplynulé období. Pokud zaplacené zálohy nestačily, musí vzniklý nedoplatek uhradit.
Minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění OSVČ pro rok 2027 činí 3488 Kč.
Kdy lze zálohy platit až zpětně?
Existují také situace, kdy OSVČ nemusí pravidelné měsíční zálohy odvádět. Typicky jde o podnikatele, kteří současně pracují v zaměstnání, kde je odváděno pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Zálohy nemusí platit ani některé OSVČ, za které je plátcem zdravotního pojištění stát, například studenti nebo důchodci. V takových případech se pojistné vypočítá podle skutečných příjmů a doplatí až po podání ročního přehledu.
Paušální daň znamená i jiný způsob placení zdravotního pojištění
Podnikatelé, kteří využívají paušální režim, mají placení zdravotního pojištění řešeno odlišně. Zdravotní pojištění, sociální pojištění a daň z příjmů odvádějí společně v rámci jedné paušální platby finančnímu úřadu. Zdravotní pojišťovně tak nezasílají samostatné měsíční zálohy.
Termíny i způsob úhrady se řídí pravidly paušální daně. Za určitých podmínek však může i podnikatel v paušálním režimu vzniknout povinnost podat daňové přiznání a následně také přehled zdravotní pojišťovně.