Zdražovat musely i autoškoly. Co říkají na nové otázky v testech?

Nová sada obsahuje 35 textových otázek a tři video otázky

Nová sada otázek je zařazena do zkoušky z odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění od 13. února 2022. Žáci autoškol se s otázkami mohli seznámit dopředu prostřednictvím webu noveotazky.cz. Ministerstvo dopravy si od jejich zařazení slibuje lepší připravenost uchazečů. Ministr dopravy Martin Kupka uvádí, že bezpečnost silničního provozu je jednou z jeho priorit. Naším cílem je tzv. VZOR = Vzdělaný-Zdatný-Odpovědný-Řidič, který má znalosti, ovládá vozidlo a uvědomuje si důsledky svého chování. Jsem přesvědčen o tom, že balík nových otázek nás k tomuto cíli u těch, kteří s řízením teprve začínají, zase o trochu posune, doplňuje. Předseda Asociace autoškol Aleš Horčička dodává, že v textových otázkách ze zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy se nyní zaměřují na aktuální témata, jako je jízda automobilem za snížené viditelnosti, což je téma v zimě velmi aktuální.

Nové otázky jsou bližší praxi

Pavel Greiner, majitel AŠ King, si myslí, že veškeré novinky musí sednout a výsledek uvidíme za pár dnů. Za mě jsem pro změnu starých otázek a toto je celkem dobrá cesta. Musíme jít s dobou a hodně dávat 3D animace z reálného pohledu řidiče. Nejen se napapouškovat testové otázky jako postaru, popisuje. Učitel autoškoly Josef Semirád pro Liberecký rozhlas uvedl, že nové testy jsou bližší praxi. Budoucí řidiči se tak budou muset naučit i drobné nuance silniční dopravy, například aby poznali rozdíl mezi termíny „neohrozit" a „neomezit", upřesnil.

Podle Václava Kováře, krajského koordinátora BESIPu, může být pro studenty autoškoly těžké rozklíčovat, co se po nich chce. Je to však určitý způsob, jak udělat z autoškoly širší výuku, aby člověk došel k tomu poznání a aby to potom pro něj nebyl problém. Nám jde ale v podstatě o to, aby se člověk seznámil s kritickými situacemi, které mohou nastat na silnici, tou nejbezpečnější formou, to znamená formou videa. A jde také o to, že ten, kdo se nebude věnovat výcviku v autoškole, kdo s učitelem autoškoly jednotlivé otázky neprobere, bude mít problém, vysvětlil pro Český rozhlas České Budějovice.

Podívejte se na některé nové otázky

Situace je ve starých kolejích

Pražské autoškole King se daří velmi dobře a podle Pavla Greinera je situace nyní opět ve starých kolejích a jdou dál. Žadatelé jim nikam neutekli a hned jak je otevřeli, tak se buď přihlásili, nebo si dodělali autoškolu. A uklidnila se také situace ohledně závěrečných zkoušek. Patří mezi větší autoškoly v ČR a v době covidu se museli všichni trošku uskromnit, ale to bylo všude. Stát jim dal kompenzace a podržel je v době nejhorší situace. Opravdu si nemůžeme na nic stěžovat. Nepatříme mezi ty, kteří jen pláčou a čekají, kdo jim co dá, ale udělali jsme si alespoň ve svých věcech pořádek, dál chodili do práce, vymalovali a mnoho věcí opravili sami, než abychom to dávali jiným firmám, shrnuje.

Zdražování je jediná cesta

Jak popisují v článku na Autosalon.tv, zdražování se logicky musí promítnout i do služeb, jako jsou autoškoly. Dražší jsou totiž nejen samotná auta, ale také energie, pojistky, ale třeba i servisní práce. Uvádí zde, že před pár týdny se ceny za kurz v autoškole pohybovaly průměrně asi kolem deseti tisíc korun, v současné době jsou někde ceny vyšší i o 25 %. Tradičně bývají nejdražší autoškoly ve velkých městech, jako je Praha, Brno nebo Ostrava. Například v Praze není výjimkou cena i 19 000 Kč. V Brně jsme našli autoškolu za 19 900 Kč, ale i za 15 000 Kč, vyjmenovává Adam Fišer.

Na Facebooku oznámila zdražování Autoškola R. Matějná z Veselí nad Moravou. A to tak, že cena za kurz pro skupinu B bude 14 500 korun. Podobně v opavské autoškole Smolíček stojí nově skupina B 14 000 Kč, s automatickou převodovkou pak 16 tisíc a skupina BE vyjde na 7000 korun. V těchto cenách zdarma zůstává zdravotní příprava, veškeré pomůcky, jako jsou knihy, CD nebo technika a neomezený výcvik na trenažérech.

Ceny zvyšovaly také v autoškole King. Podle Pavla Greinera museli a je to jediná cesta, jak reagovat na rostoucí ceny pohonných hmot, ceny automobilu a nyní i elektřiny a plynu. Bohužel vše jde nahoru a musí reagovat. Na druhou stranu však nabízí svým klientům poctivě veškeré teoretické a praktické hodiny a každému se individuálně věnují. I v době covidu, když měli nuceně zavřeno, pořád alespoň dvakrát do týdne videokonferenčně byli s klienty ve spojení a pořád je učili. Neudělali jsme to jako jiné autoškoly, že máme zavřeno a nic a počkejte si až nás otevřou. Stále jsme vysílali a učili se. Pořád bylo mnoho studentů s námi ve spojení, a to nás hodně podrželo, uzavírá.