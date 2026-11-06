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Zdvojnásobil se počet českých firem, které používají AI

Michael Hovorka
Dnes
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Žena se v kanceláři na několika monitorech zorientovává v práci
Autor: Shutterstock
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Používání umělé inteligence je v českých firmách na vzestupu. Letos se oproti předchozímu roku zdvojnásobil počet podniků, kterým AI pomáhá.
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Umělou inteligenci v Česku častěji využívají velké firmy. Letos jich byly téměř tři čtvrtiny. Vyplývá to ze zjištění Českého statistického úřadu (ČSÚ). 

Podniky používaly umělou inteligenci k tvorbě textů, programového kódu nebo k vytváření přirozeně znějícího hlasu. Tyto nástroje nasazovalo 31 % firem. 

AI používají firmy na různé činnosti, od tvorby obrázků až po analýzu dat

Přibližně pětina podniků využívala AI k tvorbě obrázků, videí či hudby. Obdobný podíl firem používal nástroje pro pokročilou práci s textem, například k analyzování dokumentů, vyhledávání informací nebo provozu chatbotů, říká Kamila Burešová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. 

Podle ní strojové nebo hluboké učení pro analýzu dat využívalo 8 % podniků a technologie pro rozpoznávání objektů, osob či dokumentů na základě obrazu 5 % firem. Míra využívání umělé inteligence se přitom výrazně liší podle převažující činnosti podniků, doplnila Burešová. 

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Firmy více využívají i cloudové služby

České firmy využívají i cloudové služby. Platí za ně 60 % firem. Jejich počet se za posledních deset let více než ztrojnásobil. 

Placené e-mailové služby využívaly na vlastní doméně (54 %). Cloudové kancelářské aplikace nebo internetová datová úložiště si předplácelo 42 % firem. Necelá šestina podniků (17 %) využívala placené cloudové nástroje založené na generativní umělé inteligenci. 

Vícefaktorové ověřování identity využívala polovina a biometrické metody třetina firem. Zabezpečené vzdálené připojení prostřednictvím virtuální privátní sítě (VPN) mělo zavedeno 60 % podniků. 

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Autor článku

Michael Hovorka - šéfredaktor Podnikatel.cz

Michael Hovorka

Šéfredaktor Podnikatel.cz. Odborný web vede od jeho založení v roce 2007.

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