Zdvojnásobil se počet českých firem, které používají AI

Umělou inteligenci v Česku častěji využívají velké firmy. Letos jich byly téměř tři čtvrtiny. Vyplývá to ze zjištění Českého statistického úřadu (ČSÚ).
Podniky používaly umělou inteligenci k tvorbě textů, programového kódu nebo k vytváření přirozeně znějícího hlasu. Tyto nástroje nasazovalo 31 % firem.
AI používají firmy na různé činnosti, od tvorby obrázků až po analýzu dat
Přibližně pětina podniků využívala AI k tvorbě obrázků, videí či hudby.
Obdobný podíl firem používal nástroje pro pokročilou práci s textem, například k analyzování dokumentů, vyhledávání informací nebo provozu chatbotů, říká Kamila Burešová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.
Podle ní strojové nebo hluboké učení pro analýzu dat využívalo 8 % podniků a technologie pro rozpoznávání objektů, osob či dokumentů na základě obrazu 5 % firem.
Míra využívání umělé inteligence se přitom výrazně liší podle převažující činnosti podniků, doplnila Burešová.
Firmy více využívají i cloudové služby
České firmy využívají i cloudové služby. Platí za ně 60 % firem. Jejich počet se za posledních deset let více než ztrojnásobil.
Placené e-mailové služby využívaly na vlastní doméně (54 %). Cloudové kancelářské aplikace nebo internetová datová úložiště si předplácelo 42 % firem. Necelá šestina podniků (17 %) využívala placené cloudové nástroje založené na generativní umělé inteligenci.
Vícefaktorové ověřování identity využívala polovina a biometrické metody třetina firem. Zabezpečené vzdálené připojení prostřednictvím virtuální privátní sítě (VPN) mělo zavedeno 60 % podniků.