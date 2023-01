Milan Kotáb: Ze sportovní záliby se stal úspěšný předmět podnikání

Kdy jste poprvé dostal nápad provozovat bowlingové centrum?

V druhé polovině devadesátých let jsem závodně hrál bowling. Prošel jsem řadu heren a přišlo mi logické investovat do něčeho, co znám. Živý zájem a rostoucí klientela dávala předpoklady, že by bowlingové centrum mohlo být i slušným podnikatelským záměrem.

Za jakou dobu se vám podařilo tuto svou ideu realizovat?

Realizace bohužel nastala až v roce 2002/3. Hlavní důvod zdržení byl nedostatek prostředků. Moderní bowlingové centrum představuje poměrně velkou investici.

Čím jste se živil předtím, než jste se pustil do podnikání?

Byl jsem zaměstnán jako ekonom a pracoval jsem v nižších řídících funkcích.

Již váš první podnikatelský záměr se týkal bowlingu?

Ne, s podnikáním jsem začínal několikrát v různých oborech.

Jaké byly vaše začátky v podnikání? Bylo těžké se prosadit na trhu?

Poprvé hned v roce 1990 a v té době to bylo spíš o odvaze zkusit to (a zkoušet to). Naše ekonomika byla v té době stále ještě poznamenána nedostatkem všeho, trh byl otevřený a proniknout na něj a případně ho i v omezeném prostoru a čase ovládnout nebylo zase tak obtížné. Jednooký se rychle mohl stát králem. Dnes to je mnohem více o usilovnosti, každodenní a často i nudné práci a úspěch zdaleka nepřichází tak rychle.

Kolik máte vlastně center po republice?

Provozuji dvě centra pod společnou značkou Bowling RADAVA. Jedno z největších bowlingových center v Praze - RADAVA SC je v ulici Milady Horákové, druhé - Bowling RADAVA v Ústí nad Orlicí podchycuje hlavní proud bowlingového dění ve východních Čechách. Obě centra se řadí mezi nějvětší v republice a věřím, že poskytovanými službami, interiérem a atmosférou patří k nejlepším.

A kolik v nich zaměstnáváte zaměstnanců?

Celkem u mne pracuje až 30 zaměstnanců.

Bowlingových center je poměrně hodně. Čím se snažíte odlišit od konkurence?

Ano, bowlingových heren je dnes hodně, stále přibývají, a to přesto, že boom bowlingu je v nedohlednu. Převážná většina heren disponuje čtyřmi až šesti dráhami, mnohé jsou spíše doplňkem hospody. Obě RADAVY se odlišují už svou velikostí a tím, že bowlingová část centra je zcela rovnocenným provozem k části gastronomické. S naší herní kapacitou můžeme být snadno partnery i velkých firem a institucí při pořádání jejich společenských, sportovních a zábavních akcí, večírků, prezentací a setkání s klienty. Snadno pokrýváme potřeby těchto společností v oblasti podnikových programů péče o lidské zdroje – bowling je skvělou regenerací, odpočinkem po práci, a to jak v rodinném kruhu, tak i pracovním kolektivu. Řada firem to ví a jednotlivě i opakovaně u nás nakupují hrací čas. Myslím, že v této oblasti máme vypracovaný docela dobrý partnerský program.

Zaměřujete se na nějaký druh klientely?

Většina heren se již svým interiérem (nábytek, malby, programy dodané s americkou technologií) profiluje jako místo pro „divoké týnejdžry” (crazy teen‘s). RADAVA se snaží nabídnout klidnější klubovou atmosféru, kde to, že se odvážete, je důsledek dlouhodobějšího prožitku radosti ze společné hry, někdy s přáteli, někdy s rodinou, někdy s těmi, kteří se vašimi přáteli teprve stanou.

Co byste poradil nově začínajícímu podnikateli, který by si chtěl založit bowling centrum?

Nezačínat. Ale vážně: Informovat se. Dobře si propočítat svoje možnosti, atraktivitu lokality, rozsah předpokládané klientely, prostě udělat podrobný podnikatelský záměr, předpokládané výnosy dělit dvěma a náklady násobit třemi. Působí strašně chytlavě, když přijdete v osm večer do herny, na všech jedoucích drahách je hrozen rozjařených hostů a číšník u baru se nezastaví. Pak máte představu, že bowling nemůže zkrachovat. Je však třeba si uvědomit, že kvalitní bowlingová dráha představuje velkou investici, nevyplatí se ani podcenit vzduchotechniku, odhlučnění, ale třeba ani kapacitu parkoviště. Je toho hodně. A ještě jen taková malá poznámka, za posledních pět let se v našich hernách zkrátil prime time (čas, kdy je skutečně plno) o 31 %.

Věnujete se osobně i řízení provozu?

Na rozdíl od řady heren, které jsou rodinným podnikem a kde základem personálu jsou rodinní příslušníci, centra RADAVA jsou od počátku vedena jako tzv. profesionálně řízená střediska. Znamená to, že se osobně tak trochu snažím vyhnout řízení vlastního provozu. Určuji hlavní zaměření a pozici center na trhu, cenovou politiku, mzdová pravidla, připravuji marketingový plán a nové projekty, např. spolupráci s velkými klienty, podnikové ligy, catering pro letní období, kdy se bowling nehraje. Na pražské RADAVě si ponechávám vedení některých programových akcí, např. bowlingovou ligu družstev nebo společenský večer pro ženy.

Kolik hodin denně trávíte v práci?

V Praze na Radavě jsem téměř denně. Mám vyhrazeno rozhodování o investicích, kontrolu ekonomiky, toku peněz a zboží. Takže i když přímo ve středisku netrávím celý den, podnikání je se mnou vlastně pořád.

Jak se k vašemu podnikání staví rodina? Podporuje vás?

Trpí a podporuje. Ani nemůže jinak. Moje podnikání je sice ne jediným, ale hlavním zdrojem příjmů rodiny.

Máte nějaké podnikatelské plány do budoucna? Rozšíření do dalších měst, či do dalších sportovních oborů?

V současné době ještě mimo podnikání v bowlingu dokončuji restrukturalizaci jedné společnosti a tam vidím větší podnikatelské možnosti. Expanzi v oblasti provozování bowlingových heren neplánuji. Ale kdo ví? Vždy je to věc podnikatelské příležitosti a ta může přijít i zcela nečekaně.





Na jaké úrovni hrajete bowling?

Bowling jsem hrál závodně, snad i na slušné úrovni, až do roku 2005. V roce 2004 jsem vyhrál mistrovství Prahy, dostal se do klubu 250 ČBA a patřil snad k dobrým ligovým hráčům, když RADAVA trvale hrála I. bowlingovou ligu.

Jaký je váš nejvyšší nához a máte na bowling při pracovním vytížení čas?

Mé maximum bylo 289. V roce 2005 převážilo nadšení pro golf a protože jsem zvyklý dělat věci vždy s plným nasazením, pro bowling už mnoho místa nezbylo.

Máte nějaké motto, kterým se v podnikání řídíte?

Ne, asi mi žádná verbální koncentrace moudrosti nepomáhá a už vůbec bych si netroufl doporučit ji někomu jinému.

Jméno a příjmení: Milan Kotáb

Rok narození: 1956

Vzdělání: Filosofická fakulta University Karlovy – obor historie, Vysoká škola ekonomická – ekonomika průmyslu, dvouletá stáž na Georgetown University, Washington D.C. USA – marketing a finance

Kariéra: učitel, řidič nákladního auta, ekonom, ředitel ekonomického úseku podniku, podnikatel, finanční analytik, manažer makléřské firmy, ředitel správy aktiv investiční společnosti, restrukturalizace podniků, předseda představenstva několika větších průmyslových podniků, majitel a provozovatel dvou bowlingových středisek

Koníčky: dříve hodně sportu (atletika, basketbal), později spíš zábavy – bowling, golf