Podnikatel.cz  »  Právo

Žena okamžitě přišla o dávky kvůli cizí chybě v platbě výživného

Jana Knížková
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Mladá pohledná žena se zoufalým výrazem, držící si pěst u čela
Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek
Kvůli chybě při zaslání výživného přišla žena o sociální dávky. Úřad práce započítal do příjmu rodiny i peníze, které byly poslané omylem a následně vrácené.

Na první pohled šlo o běžnou situaci, výživné na dítě. Jenže nečekaná chyba v platbě spustila řetězec událostí, který vyústil v odebrání sociálních dávek. Žena tak přišla o podporu, přestože peníze, které navíc obdržela, vrátila.

Dvojitá platba výživného a rychlá náprava

Matka si všimla, že jí během dvou dnů přišly dvě stejné částky 7500 korun s poznámkou „peníze pro Annu“. Ukázalo se, že otec dítěte omylem poslal výživné dvakrát.

Žena situaci ihned řešila. 6000 korun vrátila zpět a zbytek ponechala jako dohodnutý příspěvek pro dceru. Vše doložila bankovním výpisem a měla za to, že je věc uzavřena.

Úřad práce přesto dávky odebral

Úřad práce však při posuzování příjmů započítal obě přijaté částky. Na základě toho ženě odebral příspěvek na živobytí i doplatek na bydlení.

Situací se zabýval veřejný ochránce práv. Podle závěrů, které později popsal Stanislav Křeček, úřad vycházel z toho, že žena neprokázala jednoznačně vrácení celé částky. V odvolání navíc uvedla jinou sumu, než jaká byla doložena výpisem z účtu, což situaci ještě zkomplikovalo.

Ombudsman označil postup za chybný

Ombudsman upozornil, že úřad měl ženu vyzvat k upřesnění a mohl si také ověřit situaci přímo u otce dítěte. Podle něj nebylo správné, aby byla žena sankcionována za situaci, kterou sama bezodkladně napravila.

Později se k případu vyjádřilo i Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, které původní rozhodnutí úřadu potvrdilo s tím, že výživné bylo zaplaceno dopředu a nemělo být vraceno.

AI skoleni

Zásah ministerstva rozhodnutí zvrátil

Po zásahu ombudsmana však ministr práce a sociálních věcí rozhodnutí v přezkumném řízení zrušil. Ministerstvo práce a sociálních věcí následně případ otevřelo znovu a Úřad práce nakonec chybu napravil, žena tak o dávky nepřišla.

Případ ukazuje na slabé místo systému

Celý případ ukazuje, jak může administrativní chyba nebo nejasnost v dokladech vést k odebrání sociální pomoci, i když příjemce situaci aktivně řeší. Zároveň potvrzuje, že v některých případech je nutné rozhodnutí úřadů přezkoumat, aby byla zajištěna spravedlnost.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Zaměstnávání brigádníků, cizinců a občanů EU
20. 4. 2026
9:00
Více
Jarní novinky pro mzdové účetní
13. 5. 2026
9:00
Více
Archivace dat a ochrana osobních údajů
8. 6. 2026
9:00
Více

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Zaměstnávání brigádníků a cizinců: vše se dozvíte na online školení 20.4.
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).