Žena okamžitě přišla o dávky kvůli cizí chybě v platbě výživného

Na první pohled šlo o běžnou situaci, výživné na dítě. Jenže nečekaná chyba v platbě spustila řetězec událostí, který vyústil v odebrání sociálních dávek. Žena tak přišla o podporu, přestože peníze, které navíc obdržela, vrátila.
Dvojitá platba výživného a rychlá náprava
Matka si všimla, že jí během dvou dnů přišly dvě stejné částky 7500 korun s poznámkou „peníze pro Annu“. Ukázalo se, že otec dítěte omylem poslal výživné dvakrát.
Žena situaci ihned řešila. 6000 korun vrátila zpět a zbytek ponechala jako dohodnutý příspěvek pro dceru. Vše doložila bankovním výpisem a měla za to, že je věc uzavřena.
Úřad práce přesto dávky odebral
Úřad práce však při posuzování příjmů započítal obě přijaté částky. Na základě toho ženě odebral příspěvek na živobytí i doplatek na bydlení.
Situací se zabýval veřejný ochránce práv. Podle závěrů, které později popsal Stanislav Křeček, úřad vycházel z toho, že žena neprokázala jednoznačně vrácení celé částky. V odvolání navíc uvedla jinou sumu, než jaká byla doložena výpisem z účtu, což situaci ještě zkomplikovalo.
Ombudsman označil postup za chybný
Ombudsman upozornil, že úřad měl ženu vyzvat k upřesnění a mohl si také ověřit situaci přímo u otce dítěte. Podle něj nebylo správné, aby byla žena sankcionována za situaci, kterou sama bezodkladně napravila.
Později se k případu vyjádřilo i Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, které původní rozhodnutí úřadu potvrdilo s tím, že výživné bylo zaplaceno dopředu a nemělo být vraceno.
Zásah ministerstva rozhodnutí zvrátil
Po zásahu ombudsmana však ministr práce a sociálních věcí rozhodnutí v přezkumném řízení zrušil. Ministerstvo práce a sociálních věcí následně případ otevřelo znovu a Úřad práce nakonec chybu napravil, žena tak o dávky nepřišla.
Případ ukazuje na slabé místo systému
Celý případ ukazuje, jak může administrativní chyba nebo nejasnost v dokladech vést k odebrání sociální pomoci, i když příjemce situaci aktivně řeší. Zároveň potvrzuje, že v některých případech je nutné rozhodnutí úřadů přezkoumat, aby byla zajištěna spravedlnost.