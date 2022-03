Ženy mají pivo v krvi, potvrzuje sládková, která vaří v růžových holínkách

Suchý únor v Česku skončil a začal březen, neboli Měsíc ženské historie (Women's History Month) – tedy alespoň ve Spojených státech amerických, odkud se od roku 1987 šíří dál do světa. Každopádně brzký 8. březen je i u nás tradičně Mezinárodním dnem žen (MDŽ). MDŽ je mezinárodní svátek vzešlý z Organizace spojených národů (OSN) a stanovený na den výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908. Dnes se den spojuje i s cíli udržitelného rozvoje, které OSN zaštiťuje a kam patří i rovnost žen a mužů.

Ženy pivo vařily stejně, jako pekly chleba

Za socialismu to u nás byl zprofanovaný svátek, který si však v dnešní době zaslouží o dost jinou perspektivu a obsah než stát se příležitostí pro pánskou „chlastačku“ ozdobenou povadlými karafiáty, které na MDŽ před rokem 1989 ženy klasicky dostávaly. Může být dobrou příležitostí k tomu, připomenout si podnikatelky i zaměstnankyně, které prorazily v oborech braných dříve jako typicky mužské.

Ovšem třeba u takového vaření piva dost neprávem. Jak se totiž ukazuje z etnografických a archeologických výzkumů, ženy měly ve vaření piva historicky vždycky významnou roli a pivo, čili „tekutý chleba“, vařily tak samozřejmě, jako pekly skutečný chléb. Nyní ženy v pivovarnictví připomíná 8. března i Pink Boots Collaboration Brew Day. Jde o mezinárodní akci Pink Boots Society, která podporuje v kariéře a vzdělává ženy a/nebo nebinární osoby pracující v sektoru alkoholických nápojů, včetně piva.

Lenka, Žaneta, Hana a jejich piva a likéry

K vaření piva na MDŽ v růžových holínkách se během Pink Boots Collaboration Brew Day připojují i tuzemské pivovary. Experimentální minipivovar Proud pod křídly Plzeňského Prazdroje se svou sládkovou Lenkou Strakovou byl vloni první, kdo se v Česku do akce zapojil (celkem šlo v roce 2021 o 413 pivovarů ve 23 zemích světa), letos se přidává například také rodinný pivovar Zlatá kráva z Nepomuku se svou sládkovou Žanetou Petružálkovou, která své řemeslo převzala od táty, a další pivovary, kde vaří pivo sládkové i sládci.

A mimochodem, když už je řeč o západních Čechách, jen přes kopec z Nepomuku, v Prádle, vede Hana Jenčíková rodinnou likérku Jenčík & dcery, kde vzniká mimo jiné Ďábelský Krvesaj, bylinný Elixír sv. Jana Nepomuckého nebo Fernet Černý baron.

Do pivovaru ji přivedla záliba v chemii, matice a biologii

Ale rychle zpět k pivu. Telefonuji si s Lenkou Strakovou, která se pivu věnuje už od školy, pomalu už dvacet let. Je Plzeňačka, ve škole ji bavila chemie, matematika a biologie, proto šla dál na potravinářskou školu, kde se začala věnovat právě pivu. Její hrubý odhad je, že sládkových je v tuzemských pivovarech kolem dvaceti procent. Pivovar však potřebuje i spoustu jiných profesí, třeba v laboratořích, kde je žen tak 90 procent. Ženy jsou v administrativě pivovarů, v obchodu je to třeba tak půl na půl. Když to vezmu celkově, možná v pivovarství nakonec pracuje ženských víc než mužů, vypočítá Lenka.

Obecně se podle ní v oboru dokonce říká, že mají ženy v pivovarnictví jako degustátorky lepší výsledky než muži, jemně rozlišují aromata a chutě. Ale samozřejmě znám také spoustu špičkových degustátorů chlapů, takže určitě nechci říct, že by degustování piva byla jen naše, ženská, doména, vysvětluje.

V práci Lenku motivuje samotný produkt, pivo. Zajímá mě práce v malém pivovaru, kde máme v rozhodování a řízení svobodu, i když máme s Plzeňským Prazdrojem stejné IČO. Máme také svobodu vařit jakékoliv pivo. Vymyslíme si nějaké spojení, třeba pivo a koření, baví mě sestavit recept a těšit se na výsledek, to je pro mne v práci největší tahák, vypráví zkušená sládková, co jí ani po letech praxe neomrzí.

Důležitá je myšlenka rovných šancí

Letos na Pink Boots Collaboration Brew Day hostí pivovar Proud další ženy z pivovarství, které se tu setkají přímo při vaření piva. Kromě toho si dámy prohlédnou pivovar a budeme sdílet informace a zkušenosti, říká Lenka a připomíná, že smyslem aktivit kolem celé Pink Boots Society je také vzdělávání. Hlavně jde o myšlenku, že ženy mají stejnou šanci se v oboru něco naučit a pracovat v něm, což je důležité. Různá setkávání probíhají napříč oborem stále, bez ohledu na pohlaví, tohle je něco navíc, podotýká s tím, že tak při náboru přistupují v pivovaru i k talentovaným mladým lidem, které obor zajímá: kdokoliv má stejnou šanci prosadit se.

Mezinárodní den žen slavte nejen s tuplákem v ruce

Dnes už by byl výčet oborů, kde ženy uspěly, i když těmto odvětvím dominovali nebo dominují muži, nesmírně dlouhý. Ať už je to, namátkou, firma Trustav Jany Novákové, která vyrábí dřevěná okna a dveře, rekonstruuje fasády a byty.

Nebo rodinné železářství OC Kvartet v Kosmonosech vedené čtyřmi sestrami. Či speditérská firma Madasped, kterou založila a vede Markéta Hezinová. Samostatnou kapitolou jsou pak ženy v IT, které mají se ženami v pivovarnictví něco společného. Ač je, nebo ještě nedávno bylo, IT vnímáno více jako mužský obor, ve skutečnosti to nikdy nebyla tak úplně pravda. Obor totiž jde ve stopách Ady Lovelace (1815 až 1852), anglické matematičky považované za první programátorku (prvního programátora) v dějinách. Dnes na ni pomyslně navazují třeba ženy z wITches neboli studentky Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze, které učí děti Legoroboty, Ozoboty, programování ve Scratchi a další „kouzlení v IT“.

Jak tedy oslavit letošní MDŽ? Koupit květiny dovezené z vysychající Afriky? Ne, je tu lepší tip: nákupem podpořit byznys vlastněný nebo vedený ženami. A zapít to klidně tuplákem piva od některé z místních sládkových.