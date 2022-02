Velké srovnání živnostenských hypoték: Víme, jaké úroky jednotlivé banky nabízí

U živnostenské hypotéky může být nemovitost využívána pro podnikání celá. To je rozdílem oproti osobní hypotéce vázané na rodné číslo, kterou je možné financovat pouze nemovitosti sloužící k podnikání z méně než padesáti procent.

Hypotéky pro živnostníky nebo firmy mají u bank různé názvy. Například u České spořitelny jde o hypoteční úvěr, smlouva se uzavírá na IČ, základní podmínkou je, že financovaná nemovitost musí být vložena do majetku firmy a úroky z úvěru tvoří nákladovou položku firmy. Lze jej využít na financování výstavby, koupě nemovitosti, rekonstrukce a modernizace nemovitosti, vypořádání majetkových poměrů, refinancování – obecně se jedná o investice do nemovitosti na území ČR, vyjmenovává František Bouc z tiskového centra České spořitelny.

Některé banky nabízejí podnikatelům americkou hypotéku. Jedná se o hypoteční úvěr, který není účelově vázán a je zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Právě neúčelovost patří k hlavním výhodám tohoto typu hypotéky. Díky zajištění úvěru nemovitostí jsou výhodou i výrazně nižší úrokové sazby a lepší podmínky než u klasického spotřebitelského úvěru, doplňuje Petra Kopecká, External Communicaton Manager z Raiffeisenbank. Podle ní Češi přednosti americké hypotéky ještě dostatečně nedocenili a podle jejich statistik je zájem o ně nízký – jen zhruba jedno až dvě procenta z celkového podílu poskytnutých hypotečních úvěrů. Podle Michala Teubnera z Komerční banky u podnikatelských subjektů nejsou obecně hypoteční úvěry poptávány v takové míře, jako je tomu u hypoték občanských, a u větších firem uspokojují potřeby klientů nabídkou investičních úvěrů.

Nabídka

V České spořitelně patří hypoteční a investiční financování mezi nejoblíbenější produkty ze segmentu malých a středních firem. V tomto segmentu financují hypotéky do výše 30 milionů korun a vyšší požadavek jsou schopni vyřešit v korporátních centrech. Průměrná doba splatnosti tohoto úvěru činí 15 až 20 let. Výhodou tohoto produktu je určitě individuální přístup. Oproti soukromým hypotékám zde volíme více individuální přístup k danému podnikatelskému záměru, popisuje František Bouc. V Equa Bank poskytují nemovitostní financování developerských rezidenčních i nerezidenčních projektů, výnosových nemovitostí, nákupu, rekonstrukcí a rozšíření stávajících nemovitostí nebo výstavby nemovitostí.

Fio banka nabízí americkou hypotéku také podnikatelům, a to jako alternativu k podnikatelskému úvěru, kterou splácíte z výnosů z vaší podnikatelské činnosti. Výše úvěru je zde až 7 milionů korun a splatnost 5 až 20 let. Maximální výše úvěru dosahuje 80 % hodnoty nemovitosti. Tou může být například rodinný dům, byt, rekreační objekt, pozemek určený k zástavbě pro bydlení nebo kancelářské prostory a administrační budovy.

Profi hypotéka Komerční banky je zaměřena na malé a střední podnikatelské subjekty, a to zejména na živnostníky. Poskytují ji na dobu 10 let v maximální výši 5 milionů korun. Její hlavní výhodou je zkrácený a zjednodušený proces poskytnutí a je možné si k ní sjednat také pojištění schopnosti splácet. Živnostenskou hypotékou od MONETA Money Bank je možné financovat pouze zkolaudovanou a řádně pojištěnou nemovitost, která se nachází na území naší republiky. V této nemovitosti nemusí nikdo bydlet, je ale nutné, aby alespoň její polovina šla k bydlení snadno upravit. Tento úvěr má splatnost 30 let a jeho maximální výše odpovídá 80 % z ceny nemovitosti.

V Raiffeisenbank se jedná o americkou hypotéku a její výše se stanovuje na základě zástavní ceny nemovitosti a schopnosti úvěr řádně splácet. Podnikatelé si mohou půjčit maximálně 5 milionů korun a splatnost úvěru je nastavena od 5 do 15 let. Fixovat lze na 1, 3, 5, 7 nebo 10 let, upřesňuje Petra Kopecká.

Nabídka hypoték pro podnikatele Instituce Název produktu Maximální výše úvěru Doba splatnosti Česká spořitelna Hypoteční úvěr 30 milionů Kč 15–20 let Equa Bank Nemovitostní a projektové financování individuální individuální Fio banka Americká hypotéka pro fyzické osoby – podnikatele 7 milionů Kč 5–20 let Komerční banka Profi hypotéka 5 milionů Kč 10 let MONETA Money Bank Živnostenská hypotéka 80 % z ceny nemovitosti 30 let Raiffeisenbank Americká hypotéka 5 milionů Kč 5–15 let

Přehled některých poplatků

Pro živnostníky a podnikatele je u živnostenské hypotéky výhodou možnost uplatnění úroků z úvěru v daňovém účetnictví. Náklady spojené s úvěrem jsou tedy daňově uznatelným nákladem.

Poplatky u živnostenské hypotéky Instituce Název produktu Podání žádosti o úvěr Poskytnutí úvěru Změna podmínek z podnětu klienta Vedení úvěrového účtu (měsíčně) Česká spořitelna Hypoteční úvěr zdarma 0,75 až 2 %, min. 15 000 Kč, max. 150 000 Kč 0,3 % z aktuálního zůstatku, min. 10 000 K 400 Kč Equa Bank Nemovitostní a projektové financování zdarma individuální 5 000 Kč individuální Fio banka Americká hypotéka pro fyzické osoby – podnikatele zdarma zdarma 4 000 Kč* zdarma Komerční banka Profi hypotéka zdarma 1 000 Kč + 1 % 1 000 Kč + 1 % 200–600 Kč** MONETA Money Bank Živnostenská hypotéka 5 000 Kč 0,5 %, min. 5 000 Kč 4 000 Kč 200 Kč Raiffeisenbank Americká hypotéka zdarma 0,5 % z poskytnuté výše úvěru, min. 4 000 Kč 5 000 Kč zdarma

* Navýšení spotřebitelského úvěru na bydlení nebo hypotečního úvěru nebo dodatečně sjednaná výměna nemovitosti v zajištění

** Cena za spravování úvěru se liší podle výše úvěru: Za ten do 100 000 korun zaplatíte 200 Kč, úvěr do milionu vyjde na 300 Kč a za ten nad milion dáte 600 korun měsíčně.