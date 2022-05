Zjistili jsme, jaké potraviny nabízí letos obchodníci levněji než vloni

Přinášíme Týdeník , přehled nejdůležitějších témat za uplynulý týden, který sestavuje šéfredaktor serveru Podnikatel.cz Michael Hovorka . Nové články odebírejte také do mailu. Zapněte si newsletter , který můžete odebírat každý den nebo dle volby každý týden.

Ačkoli meziroční inflace dosáhla v březnu 12,7 %, najdou se i věci, které zlevnily. Porovnali jsme data a našli 7 věcí, které stojí méně než před rokem.

Jedná se například o pomeranče, květák či vepřové. Některé další potraviny, třeba šunka nebo banány, pak šly pořídit meziročně levněji na začátku letošního roku. Přestože však i v budoucnu může platit, že některé zboží půjde pořídit levněji než před rokem, odborníci očekávají v následujících měsících další nárůst inflace.

Za zvýšení cenové hladiny může i oddíl potravin a nealkoholických nápojů. Například cena mouky stoupla o 30,3 %, polotučného trvanlivého mléka o 20,1 %, másla o 31,9 % a brambor o 21,4 %. Server Podnikatel.cz však při porovnání detailních dat ČSÚ našel několik položek, které byly letos v březnu levnější než před rokem. Jaké to jsou, nabízíme ve velkém srovnávacím článku.

Úřady u soudu argumentovaly, že zajišťovací příkazy vydaly oprávněně, jelikož firma nakonec skončila v konkursu. Soud ale kontroval, že to mohlo být právě kvůli nim.





Argumentaci finanční správy označil Nejvyšší správní soud za nepřípadnou a za částečně nelogickou. Berňák totiž rovněž tvrdil, že daňovou exekuci zahájil kvůli tomu, že prostředky v pokladně firmy nelze exekučně postihnout. Soud ovšem potvrdil, že navzdory podezření ze zapojení do daňových podvodů byly zajišťovací příkazy vydány neoprávněně. Celý případ jsme popsali v samostatném textu.

Svíčková na smetaně patří mezi pokrmy české tradiční kuchyně a je tak stálicí na jídelních lístcích v mnoha restauracích. Jak to vypadá s cenou?

Server Podnikatel.cz udělal srovnání restaurací, které měly ve stálé nabídce svíčkovou na smetaně s knedlíkem, a to ve třech českých městech. Přináší tak srovnání těchto cen a také jejich predikci od vybraných provozovatelů podniků. Podívejte se na srovnávací tabulky.

Zákon o spotřebních daních jasně uvádí, že pro osobní spotřebu je možné bez patřičných dokladů převážet pohonné hmoty pouze v běžné nádrži vozidla a k tomu maximálně 20 litrů v kanystru.

Jak upozorňuje Celní správa ČR, tato ustanovení zákona vychází ze směrnice Evropské unie, a proto obdobná pravidla platí i v ostatních státech Evropské unie.

V souvislosti s rostoucími cenami pohonných hmot se stále častěji objevují situace, kdy si řidiči do kanystrů tankují množství paliva, které už není povoleno. Nelegální převoz pohonných hmot se jim v případě odhalení nemusí vyplatit. Přijdou jak o natankované palivo, tak budou muset také uhradit vyměřenou spotřební daň. Jaké jsou tedy množstevní limity? Zjistili jsme to v samostatném textu.

Do pondělí 2. května 2022 musí mít Česká správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovna na stole přehledy od OSVČ. Jedná se o přehled o příjmech a výdajích za rok 2021 pro ČSSZ, v případě zdravotního pojistného se nově od tohoto roku podává tiskopis s názvem „Přehled o výši daňového základu OSVČ“.

Pondělní termín se týká těch OSVČ, které podaly daňové přiznání do pátku 1. dubna 2022. OSVČ je totiž povinna předložit přehledy nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, ve kterém je OSVČ povinna podat daňové přiznání. Co je ale nutné změnit po podání přehledu? Přečtěte si v tomto článku.

Zatímco muži mají průměrný sólo důchod ve výši 16 900 korun, ženy dostávají jen 14 060 korun. Důvodů je hned několik. Kromě rozdílných mezd na trhu práce je na vině nižší důchodový věk žen.

Průměrná výše sólo důchodů činila ke konci loňského roku (tedy ještě před lednovou valorizací) 15 425 korun. Po valorizaci se průměrný důchod zvýšil o 805 Kč na 16 230 korun. Mezi penzemi mužů a žen však jsou poměrně velké rozdíly. Zatímco průměrný sólo důchod mužů činil ke konci roku 2021 16 900 korun, průměrná penze žen jen 14 060 Kč. Ukazují to data České správy sociálního zabezpečení. Proč ženy dostávají nižší důchod než muži? Tady popisujeme konkrétní důvody.