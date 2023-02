Zkásnout podnikatelky na odvodech? Stát by měl spíš řešit, co ženám komplikuje život

Rovnost, nebo stejnost? Neplést!

Souvisí to i s tuzemským obecně rozšířeným chybným chápáním rovnosti jako stejnosti, jak se aktuálně názorně ukazuje při debatách na sociálních sítích o uzákonění nemocenského volna pro ženy trpící bolestivou menstruací ve Španělsku.

Stejně tak fatálně u nás chybí pochopení toho, že kromě přímé diskriminace (exemplárním příkladem je vyloučení stejnopohlavních párů s možností uzavřít manželství) lze diskriminovat i nepřímo. A to ve chvíli, kdy existuje praxe, politika nebo pravidlo, které platí pro každého stejným, unifikovaným způsobem, ale na některé lidi má horší dopad než na jiné. Dobře pochopit princip nepřímé diskriminace je možné v obsáhlé publikaci Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální? od Kateřiny Šimáčkové, Pavly Špondrové a Barbary Havelkové (eds., nakl. Wolters Kluwer, 2020).

Již nyní se dostávají některé ženy – osoby samostatně výdělečně činné do situací, jimž jejich mužští kolegové nečelí nebo se mužů z mnoha důvodů dotýkají v mnohem menší míře. A to v přímé souvislosti s nastavením systému podnikání jako OSVČ a samozaměstnávání. Podnikání žen v Česku má své chronicky nevyřešené potíže, na něž sice dlouhé roky opakovaně upozorňují rozličné studie, uspokojivého řešení se však stále nedočkaly a hlouběji nevstupují ani do debat o změně systému záloh. Týká se to především podnikajících matek, zralých podnikatelek ve věku 50+ i podnikatelek s migračním statusem.

Bez nemocenské není mateřská, ošetřovačku OSVČ nedostane

V první řadě je třeba připomenout, že k výši odvodů je nutné již dnes připočítat také dobrovolnou platbu nemocenského pojištění. Jde sice o relativně malou částku, minimum je pro letošek stanovené na 168 korun (relativně proto, že i stovky ročně mohou být pro někoho velmi relevantní výdaj), kterou neplatí všichni, přesto je to platba státu jako každá jiná. A pokud se k ní OSVČ přihlásí, platit ji musí, bez ohledu na své momentální reálné příjmy.

Pro podnikatelky, pokud chtějí mít děti, není nemocenské pojištění nic banálního, právě z něj se vyplácí, mimo nemocenskou a jiné dávky, peněžitá pomoc v mateřství (bez platby nemocenského na něj nemá podnikatelka nárok), či dlouhodobé ošetřovné. Naopak na ošetřovné, typicky čerpané především na dítě mladší deseti let, OSVČ nárok nemá, i když si nemocenské pojištění platí. Alibistickým odůvodněním státu je charakter vykonávané činnosti . Tedy přesvědčení, že si OSVČ bez pevně stanovené pracovní doby může péči o dítě nějak zajistit – zřejmě prací v noci, když dítě spí, placeným hlídáním a podobně. Zaměstnankyně nárok na ošetřovné mají, opět však až na ty, které vykonávají zaměstnání malého rozsahu nebo pracují na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti.

Školky, školky, školky a zase ty školky

Česko je premiantem v propadu zaměstnanosti žen v době mezi jejich 25 a 34 lety, což je, jak připomínají Jakub Grossmann a Daniel Münich ve své studii Ruce a mozky českých žen stále nevyužity (vyd. Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu IDEA při Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR v lednu 2023) nyní typický věk pro rodičovství. Kromě dlouhé rodičovské v délce až čtyři roky v tom hraje roli chronická nedostupnost předškolních zařízení pro děti, do kterých by mohly chodit nejen děti od tří let, ale i mladší a ženy by nemusely zůstávat doma jen proto, že institucionální péči pro dítě neseženou. K lepšímu využívání potenciálu generace vzdělaných žen během rodičovství by přispěla lepší dostupnost zařízení předškolní výchovy a péče, která by rodičům – a zejména matkám – usnadnila skloubení rodinného života včetně péče o děti s prací a pracovní kariérou, uvádí Jakub Grossmann a Daniel Münich ve zmíněné studii. Je to téma, které se bytostně týká i podnikatelek.

Autoři však navrhují sporné řešení, a to snížení přímé veřejné finanční podpory rodin s dětmi během mateřství a rodičovství a místo toho vyšší nepřímou podporu v podobě služeb. O tom, zda je prostor pro snižování konkrétně rodičovského příspěvku, je však možné s úspěchem polemizovat. Rodičovský příspěvek 300 tisíc korun na jedno dítě a 450 tisíc korun u vícerčat lze při přepočtu na měsíce považovat za relevantní částku k životu snad jen při nejrychlejším čerpání rodičovské v maximální možné výši. Naopak se teď mluví o potenciální valorizaci rodičovského příspěvku.

Mužský obraz podnikání deformuje přístup k podnikatelkám

Podnikatelky také čelí tomu, co se popisuje v analýze Ženy a česká společnost. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy (Peking +25), kterou zpracovala organizace cats2cats v roce 2021, za finanční podpory Heinrich-Böll-Stiftung: Početní převaha mužů mezi podnikajícími má dopady v tom, jak si nejen veřejnost, ale také politické elita, představují podnikání, podnikající osobu a jaké vlastnosti a charakteristiky jim přisuzují. Často je tak prezentován a následně upevňován mužský model podnikání, kdy je podnikající osoba viděna jako sebevědomý muž, jenž podniká pro profit a zisk a který nemá rodinné a pečující povinnosti a může tak věnovat svůj čas právě podnikání.

Tato představa je podle studie vtělena i do mnohých formálních opatření a nástrojů, které se podnikání týkají. Do debat o zvyšování odvodů se tato představa často promítá v podobě OSVČ jako muže pracujícího v IT, který je zmiňován jako příklad za všechny OSVČ, i když je jejich situace diametrálně odlišná.

Podnikání jako strategie slaďování

Podnikání žen přitom podle této analýzy nabývá jiných rozměrů a jejich podnikání je ovlivněné genderovou dynamikou ve společnosti a v rodině: Není náhodou, že nejvíce žen zakládá své podnikání ve věku 40 let, kdy se vracejí z rodičovské a kdy jsou zatíženy nejvíce péčí o malé děti. Popis podnikání samotnými podnikatelkami s malými dětmi vysílá také jasnou zprávu – svá podnikání popisují jako strategii efektivního slaďování.

Realitou je, že některé ženy nepodnikají proto, že by právě v byznysu nacházely svou nejvlastnější životní cestu, ale protože nemohou skloubit pracovní úvazek s péčí o děti, je jim nedostupný zkrácený úvazek nebo jakákoliv flexibilní forma zaměstnání. V podnikání žen ve věku 50+ se částečně odráží celá problematika zaměstnávání osob v tomto věku a přetrvávající ageismus. V pozadí podnikání některých žen, které do něj vstupují po šedesátce, stojí nízké důchody, které se týkají i zaměstnankyň, a ani u podnikatelek do důchodů rozhodně nepromlouvají jen povinné zálohy.

V podpoře podnikání pak studie doporučuje zaměřit se především na dvě skupiny podnikatelek. Na ženy s malými dětmi, aby jejich podnikání nebylo jen cestou, jak pracovat a vydělávat a pečovat o děti, ale mělo stejné šance růst a expandovat . A na ženy v předdůchodovém a důchodovém věku, což je součástí širšího tématu, jako je znevýhodnění osob na trhu práce ve věku 50 a více a nebo tématu akumulace znevýhodnění během pracovní dráhy žen (přerušení pracovní dráhy na několik let, návrat zpět za nízkou mzdu, částečné úvazky apod.), které se projevují ve výši důchodu .

Odvody jsou past při startu byznysu i po rodičovské

Ucelenější pohled na podnikání žen přinesly také Markéta Švarcová, Romana Marková Volejníčková a Alena Křížková v publikaci Podnikatelky? (vydal Sociologický ústav AV ČR v roce 2020). Z jejich výzkumu vyplynula mnohá křehká místa, která se ve sféře podnikání žen vyskytují. Mimo jiné konstatují, že jednou z oblastí, která může oslabovat nebo posilovat prekarizovanou pozici podnikatelek, jsou politiky státu (rodinná, sociální), legislativa (daně, povinné odvody, čerpání peněžité pomoci v mateřství atd.) a další opatření směřující k podpoře podnikání . A dodávají, že nastavení systému v některých ohledech nepočítá s podnikáním žen v určitých životních situacích, například s rodičovstvím.

Pokud si chce podnikatelka před porodem ještě našetřit peníze (což je častá strategie) a hodně pracuje, následující rok nebo po návratu k podnikání (pokud mezitím činnost přerušila) se jí povinné odvody vypočítají z těchto vysokých příjmů, ať už je její nová podnikatelská realita jakákoliv. I rigidní praxe, kdy není možné měnit zálohy během roku, ačkoliv se může situace v podnikání dramaticky změnit, je komplikací, stejně jako platba záloh při rozjezdu podnikání. Tedy od prvního měsíce při vstupu do podnikání, kdy ještě podnikatelka ani nemusí generovat příjmy. V souvislosti s možnými nízkými příjmy v začátcích a při rozjezdu podnikání mohou povinné odvody znamenat past, uvádí se ve studii Akademie věd ČR.