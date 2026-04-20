Změna hlášení má háček. Všechny formuláře pojišťovnám se podávají dál postaru

Zavedení jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele (JMHZ) v roce 2026 přineslo zásadní změnu v komunikaci firem se státem. Cílem je sjednotit řadu formulářů a omezit množství hlášení, která zaměstnavatelé odesílají na různé úřady.
Systém propojuje například Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Českou správu sociálního zabezpečení nebo Finanční správu ČR. Jedna důležitá oblast ale zůstala stranou. A to zdravotní pojišťovny.
Zdravotní pojišťovny mimo systém
Přestože nové hlášení sjednocuje komunikaci s několika institucemi, zdravotní pojišťovny do něj zapojeny nejsou, upozorňuje Všeobecná zdravotní pojišťovna.
To znamená, že zaměstnavatelé musí i nadále podávat přehled o platbě pojistného zaměstnavatele (PPZ) a hromadné oznámení zaměstnavatele (HOZ) přímo své zdravotní pojišťovně.
Jedno hlášení sice část povinností zjednodušilo, ale kompletní náhradu všech formulářů zatím nepřineslo.
Podání už jen elektronicky
Od 1. ledna 2026 navíc platí, že tato hlášení nelze podávat v papírové podobě. Zaměstnavatelé musí vše odesílat elektronicky. Povinnost se týká všech, bez ohledu na velikost firmy.
Termíny, které je nutné hlídat
Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele se podává za každý měsíc, a to nejpozději do 20. dne následujícího měsíce.
Hromadné oznámení zaměstnavatele je potřeba odeslat do 8 dnů od změny, například při nástupu nebo ukončení pracovního poměru. U dohod (DPP a DPČ) platí lhůta do 20. dne následujícího měsíce.