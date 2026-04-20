Změna hlášení má háček. Všechny formuláře pojišťovnám se podávají dál postaru

Jana Knížková
Jednotné měsíční hlášení mělo firmám ulehčit administrativu. Mnohé povinnosti ale zůstávají beze změny. Zejména vůči zdravotním pojišťovnám. Zaměstnavatelé tak musí dál podávat některá hlášení samostatně a hlídat si termíny.

Zavedení jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele (JMHZ) v roce 2026 přineslo zásadní změnu v komunikaci firem se státem. Cílem je sjednotit řadu formulářů a omezit množství hlášení, která zaměstnavatelé odesílají na různé úřady.

Systém propojuje například Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Českou správu sociálního zabezpečení nebo Finanční správu ČR. Jedna důležitá oblast ale zůstala stranou. A to zdravotní pojišťovny.

Zaměstnavatelé musí do konce dubna dohlásit informace o zaměstnancích Přečtěte si také:

Zdravotní pojišťovny mimo systém

Přestože nové hlášení sjednocuje komunikaci s několika institucemi, zdravotní pojišťovny do něj zapojeny nejsou, upozorňuje Všeobecná zdravotní pojišťovna

To znamená, že zaměstnavatelé musí i nadále podávat přehled o platbě pojistného zaměstnavatele (PPZ) a hromadné oznámení zaměstnavatele (HOZ) přímo své zdravotní pojišťovně.

Jedno hlášení sice část povinností zjednodušilo, ale kompletní náhradu všech formulářů zatím nepřineslo.

Doplňující údaje o zaměstnancích pro účely JMHZ Přečtěte si také:

Podání už jen elektronicky

Od 1. ledna 2026 navíc platí, že tato hlášení nelze podávat v papírové podobě. Zaměstnavatelé musí vše odesílat elektronicky. Povinnost se týká všech, bez ohledu na velikost firmy.

Termíny, které je nutné hlídat

Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele se podává za každý měsíc, a to nejpozději do 20. dne následujícího měsíce.

Hromadné oznámení zaměstnavatele je potřeba odeslat do 8 dnů od změny, například při nástupu nebo ukončení pracovního poměru. U dohod (DPP a DPČ) platí lhůta do 20. dne následujícího měsíce.

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
Školení pro účetní
Jarní novinky pro mzdové účetní
Archivace dat a ochrana osobních údajů
Než vznikly čerpací stanice, prodávalo se palivo v lékárnách

Šimon Churý (eD system): Nový přístav hybridní distribuce

Prolomení moderního šifrování může být blíž, než se očekávalo

Jednotné měsíční hlášení se týká i jednatelů společností

Nejrychleji rostoucí technologická firma regionu je „AI generated“

Perličky z diskuze účetních k JMHZ

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Vyhledávat pacienty s rakovinou slinivky bude 500 praktiků

Start JMHZ: ztracená data, chyby a infolinky na zhroucení

IKEA nabídne lízátka s příchutí masových kuliček

Češi zbožňují digitální platby, v obchodech je využívá 85 % lidí

V Česku startuje nový ambiciózní cloud

Připravovaná novela stavebního zákona: Znovu a lépe?

Peklo pro účetní. Jak vypadá digitalizace v podobě JMHZ

Město chtělo vyšší daň pro brownfieldy, zdanilo však i školku

Jaká velikost nádoru slinivky dává šanci na přežití?

Padesát tisíc jako základ? Výpočet důstojné mzdy rozvířil sítě

iPhone zablokoval uživatele, protože měl v hesle háček

Přichází další regulace umělé inteligence z Evropské unie

Jste nemocní a každý na vás kouká, říká pacientka s rakovinou

